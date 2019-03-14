Путин - бизнесменам: Люди законно спрашивают: "А государство куда смотрит?"

- Вы лучший президент России! Мы вас любим! - раздался женский крик из зала, когда Владимир Путин покидал сцену после участия в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Сложно сказать, говорило ли это что-то о бизнес-климате в стране, но о настроении в зале - точно говорило. Хотя как раз киты отечественного бизнеса, собравшиеся на съезде, не та публика, которая способна впасть в экзальтацию при виде президента. Более того в ходе всего заседания они не только просили, но и требовали от власти прислушаться к их нуждам.

Но и Владимир Путин приехал не просто так поболтать, а поставить перед большим бизнесом свои требования. Вот на этих встречных курсах и прошло заседание.

- Мы с вами встречаемся на этапе, когда разворачивается работа по реализации национальных проектов, планов инфраструктурного развития, - сразу обозначил главное Путин. - Бизнес – их непосредственный и важнейший участник. Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнёрство, на то, что цели, которые мы ставим, станут точкой приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей.

Он рассказал, что уже рассмотрена почти тысяча проектных инициатив, на основе которых подготовлено 250 инвестиционных заявок общим объёмом 12,1 триллиона рублей.

- Считаю принципиальным обеспечить неизменность правил при их реализации, сформулировать конкретные меры, которые позволят снизить риски инвесторов, - пообещал президент. - Все эти позиции нужно чётко зафиксировать в законе о поощрении и защите капиталовложений.

Путин обратил внимание собравшихся - владельцев крупнейших предприятий в стране - на необходимость улучшения экологии, напомнил о новых принципах строительства - с 1 июля должна заработать безопасная для граждан схема финансирования жилищного строительства с использованием так называемых счетов эскроу.

При этом уже в дискуссии с бизнесменами президент отметил, что "сейчас, к сожалению, ипотека подросла: было 9,5%, а сейчас - 10,5-11% в среднем". И это плохо.

- Разумеется, нужно идти вниз, - заявил Путин. - Тем более, что, как считает Минэкономразвития, негативный эффект от поднятия НДС уже, слава богу, считается исчерпанным. Поэтому вся эта макроэкономика должна в конечном итоге влиять и на банковские ставки в положительном плане. Нам, безусловно, нужно вернуться к ипотеке в 8%, а к 2024 году - к ставке 7,8-7,9%, точно ниже 8% мы должны выйти. Надо эффективнее работать с ипотечными кредитами, нужно людям помочь.

На жалобы строителей, которые ищут выход из замкнутого круга - отсутствие финансирования на социальные проекты, сопутствующие возведению жилья, президент отреагировал довольно сдержанно.

- Мы не можем это делать за счет граждан. Обманутые дольщики - это те, за счет кого строилась и часть социальной инфраструктуры, и дома вводились, потому что деньги от них получали, а им ничего в конечном счете не давали, - напомнил он. - Мы не можем дальше продолжать такую практику. Люди законно спрашивают: "А государство куда смотрит?". Нужна такая система, когда дольщики будут ограждены от неблагоприятного развития событий. Я сейчас не говорю не о криминальной составляющей, Бог с ней, этим должны правоохранители заниматься. Я говорю про чисто экономическую составляющую. Граждане не должны страдать.

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