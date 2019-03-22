Качели народной любви к сборной возвращаются в нижнюю точку и готовы со всей силы садануть по лбу Черчесова

Слушайте, а что все так всполошились? Да, сборная России проиграла сборной Бельгии (1:3). Но, если другими словами, то первая команда в рейтинге ФИФА обыграла находящуюся там на 50-м месте. Сборная, стоимость игроков которой составляет более 600 млн евро, на последних минутах додушила попытки сопротивления команды на 200 млн евро. Бельгия, не проигрывавшая дома с 1 сентября 2016 года продлила свою серию. И где здесь ужас-ужас?

Это не значит, что не стоит огорчаться поражению. Но сейчас кажется, что отношения российских болельщиков со своей национальной командой возвращаются на год назад. Качели народной любви, взлетевшие до небес летом 2018-го, возвращаются в нижнюю точку и готовы со всей силы садануть по лбу Станислава Черчесова и его футболистов. Но зачем? И за что?

Давайте еще раз откровенно признаемся сами себе. У нас крепкая средняя команда. Не мировой гранд. В ее составе нет звезд калибра Эдена Азара, стоимостью под 150 млн. евро который по сути и сделал все три года в ворота сборной России. Да, она способна обыгрывать топ-команды. Но для этого ей надо просидеть месяц на сборах в австрийских горах, чтобы набрать там безумные физические кондиции и отработать игровые связки до автоматизма безусловных рефлексов. И тогда может быть у нас будет еще один четвертьфинал чемпионата мира, а может и полуфинал чемпионата Европы. И тогда нам снова придется переобуваться прямо в воздухе над переполненными "Лужниками".

Так что нужно уже как-то определится со своим отношением к сборной. И с тем, что должна она нам, и что не должна. Должна на поле отдаваться полностью, не отбывая номер. Было в матче с Бельгией? Было. Тренерский штаб должен придумывать новые ходы, и не должен иметь симпатий и антипатий к игрокам. При всей сложности Черчесова как человека, каждое его решение по составу объяснимо. Появление дебютантов Ахметова и Чалова - тому примером.

Что еще? Не проигрывать они должны равным по классу, и выигрывать у тех, кто ниже. А вот это мы посмотрим 24 марта. Во время матча со сборной Казахстана.

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