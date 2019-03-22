Итог матча Бельгия - Россия: наши футболисты проиграли бельгийцам 1:3 первый матч в 2019 году

СЕГОДНЯ 00:38 2019-03-22T00:38:16+03:00

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В Брюсселе завершился первый матч сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года. Наши сыграли с командой Бельгии, которая занимает первое место в мировом рейтинге сборных ФИФА. К сожалению, добиться успеха в поединке с грозным соперником не получилось.

На 13-й минуте игры счет открыл Юри Тилеманс, выведя Бельгию вперед. Но спустя три минуты Денис Черышев забил ответный гол, сделав счет 1:1. На 45-й минуте "гол в раздевалку" с пенальти забил капитан сборной Бельгии Эден Азар. Этот счет сохранился после первого тайма. А во втором тайме сборная Бельгии забила третий мяч - на 88-й минуте отличился Эден Азар.

Стоит отметить, что сборная России доигрывала первый тайм поединка с заменой - у нас вышел Антон Миранчук вместо получившего травму Далера Кузяева.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча. Старт игры в 22:45 по московскому времени. Матч Бельгия - Россия будет второй встречей первого игрового дня. Ранее Казахстан разгромил дома Шотландию со счетом 3:0.

Следующая игра у сборной России - 24 марта. В гостях мы сыграем с командой Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU