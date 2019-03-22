Tele2 запускает новый формат цифровых салонов, который не имеет аналогов на рынке операторской розницы

Первый салон в таком новом формате открылся 22 марта в Москве на улице Тверской, д. 25/9.

Концепция digital-салона основывается на коммуникационной платформе «Другие правила». Tele2 разработала новый тип коммуникации с посетителем и задействовала digital-технологии, что в совокупности позволяет компании предлагать клиенту уникальный цифровой сервис. Будучи лидером по индексу NPS в отрасли, Tele2 запускает новый формат для сохранения высокого результата по этому показателю в розничной сети.

Digital-сервис

Digital-подход помогает оператору установить открытое, лишенное барьеров взаимодействие с посетителями. Используя планшет, консультант может обслужить клиента в любой точке зала и даже принять оплату товара. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установлена легкая стойка в зоне ресепшен.

Цифровой сервис в салонах помогает предоставлять новая виртуальная витрина «Все в один клик». Она позволяет клиенту проверить карту зоны покрытия Tele2 и выполняет функции терминала самообслуживания. Через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход по MNPили сменить тариф.

В продолжение роли оператора, который поддерживает стиль жизни клиентов, Tele2 размещает в салоне event-дисплей. Здесь компания представит свои рекомендации и информацию о мероприятиях с участием Tele2, предложениях программы лояльности «Больше» и заметных событиях в культурной жизни города.

В digital-салоне на Тверской разместился постамат PickPoint, в котором посетители могут забрать заказы из популярных интернет-магазинов, а также выпить кофе в зоне «Бодрящий бонус», причем реализуют эту возможность через digital-технологии – приложение «Мой Tele2».

Digital-коммуникации

Все коммуникации в салоне цифровые, что позволяет управлять ими с одной кнопки. Tele2 может гибко корректировать сообщения для клиентов с учетом изменения внешних условий, оперативно обновлять информацию и делать актуальные предложения.

Витрины оформляются по принципу fashion-бутиков и модных универмагов. Каждый медиафасад становится цифровым арт-объектом и способом коммуникации с клиентом. Интерактивный контент подается с использованием 3D-инсталляции. Комбинация виртуальных кубов и цифрового дисплея позволяет полно представить информацию о тарифах, сервисах и событиях в Tele2.

Digital-ассортимент

В салонах нового формата Tele2 применяет digital-подход к выкладке товара. Посетитель может взаимодействовать и знакомиться со смартфонами при помощи интерактивной витрины. Она выводит на большой дисплей не только характеристики гаджета, но и объективные отзывы о модели.

В поддержку идеи digital-ассортимента Tele2 создала в новых магазинах зону умных вещей. Здесь компания представляет устройства, напрямую не связанные с операторским бизнесом: умные гаджеты, коптеры, VR-очки, action-камеры и компоненты умного дома. Tele2 не просто выкладывает smart-вещи, но показывает, как клиенты могут их использовать для дополнения цифрового образа жизни.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

«Мы продолжаем развитие коммуникационной платформы «Другие правила»: вместе с продуктом и маркетингом меняется наша розница. По итогам прошлого года потребление интернет-трафика на одного пользователя выросло почти в полтора раза – это говорит о том, что наша аудитория становится все более «цифровой». Клиенты все чаще покупают смартфоны: по итогам 2018 года они приобрели в два раза больше этих устройств, чем годом ранее. Вместе с тем аудитория приложения «Мой Tele2» за прошлый год удвоилась. Новый формат наших салонов соответствует трендам диджитализации и устанавливает новые правила в рознице».