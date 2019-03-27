2019-03-27T12:04:48+03:00
Телевизор

От слухов про наркозависимость Ивлеева подалась в бомжи

Интернет-звезда сейчас в Сочи - снимается в сериале «Туристическая полиция»
Антонина ВЕТКИНА
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Настя Ивлеева.Настя Ивлеева.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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На днях сразу популярный телеграм-канал опубликовал сообщение о звезде YouTube Анастасии Ивлеевой, которая якобы впала в тяжелую наркотическую зависимость. Анонимный источник со знанием дела сообщил, что Ивлеева серьезно увлечена кокаином, что повлекло срыв съемок сериала «Туристическая полиция»: мол, именно поэтому эфир проекта на канале «Пятница!» оказался столь скоротечным, а премьера задержалась на целый год.

Сообщение растиражировали некоторые интернет-сайты. Генеральный директор «Пятницы!» Николай Картозия был вынужден прокомментировать ситуацию.

«Год назад мы «Турполицию» еще даже не придумали, - сообщил Картозия. - А насчет Насти – это трудоголик, каких я в принципе не встречал. Она пашет круглые сутки. И на съемках более ответственной актрисы невозможно представить. Кстати, мы уже снимаем 20-серийное продолжение».

Афиша телесериала "Туристическая полиция" с Настей Ивлеевой в главной роли. Фото "Пятница"

Афиша телесериала "Туристическая полиция" с Настей Ивлеевой в главной роли. Фото "Пятница"

Ситком «Туристическая полиция», в котором Ивлеева играет сотрудницу этого органа, вышел в эфир в феврале. Зрители увидели всего четыре серии, причем за один день. Николай Картозия в комментарии «КП» объяснил, почему сериал оказался таким коротким:

- Это мировая практика: перед тем, как запустить сериал в производство, снимают «пилот». Обычно это одна серия. Мы же сняли в качестве «пилота» сериала «Туристическая полиция» сразу четыре серии. Осенью зрители увидят продолжение сериала.

По словам маркетинг-директора «Пятницы!» Артемия Гладченко, пробный показ прошел с большим успехом:

- Сериал стартовал с долей в два раза выше среднесуточной доли канала. Средняя доля четырех премьерных серий в пн по России — 7,0%. Это третье место в прайме 18.00-20.00 (впереди с небольшим отрывом были только Первый канал и ТНТ) среди всех телеканалов в нашей целевой аудитории 14-44. По Москве — еще больше, средняя доля четырех серий 8,5% (второе место в прайме, после ТНТ по целевой аудитории 14-44). Более того, даже третий и четвертый повторы в течение двух дней от премьеры (что беспрецедентно для системы показа на ТВ) дали долю на 20% выше средней доли канала. Это один из лучших запусков в истории «Пятницы!».

Действие проекта разворачивается в Сочи. Героиня Ивлеевой служит в туристической полиции, но мечтает о работе в уголовном розыске. Ее сериальный партнер - местный авантюрист и бандит средней руки, которого играет Михаил Башкатов. Серии доступны для просмотра на сайте канала.

Сама Анастасия никак не прокомментировала поклеп в свой адрес, однако в ее инстаграме появился коллаж, на котором она представлена в образе опустившегося бомжа.

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Лето снаружи. Лето внутри. #листаяальбом #допопулярности
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Помимо съемок в Сочи, Ивлеева продолжает свой youtube-проект «Агент-шоу», в котором она беседует с гостями - известными деятелями шоу-бизнеса. Последним героем стал сценарист, автор идеи скандальных клипов Филиппа Киркорова, продюсер десятков юмористических проектов на ТВ и в Сети Александр Гудков. За неделю выпуск с его участием набрал 2,3 млн просмотров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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