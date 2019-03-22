2019-03-22T16:01:40+03:00
Звезды

Настя Ивлеева засветила кольцо на безымянном пальце

Ведущая «Решки» и блогерка с больше полугода встречается с Элджеем
Петр СИМОНОВ
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Недавно к Насте Ивлеевой пришел рэпер ФедукНедавно к Насте Ивлеевой пришел рэпер ФедукФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Популярная в сети блондинка делает авторские программы на Ютуб-канале. Недавно к Насте Ивлеевой пришел рэпер Федук, а затем юморист Александр Гудков.

Оба выпуска набрали миллионы просмотров. И сложно было не заметить, как Настя, одетая в черт знает что, размахивает кольцом с огромным камнем на безымянном пальце.

Сложно не заметить, как Настя размахивает кольцом с огромным камнем на безымянном пальце Фото: скрин с видео

Сложно не заметить, как Настя размахивает кольцом с огромным камнем на безымянном пальцеФото: скрин с видео

У 28-летней Ивлеевой с лета 2018 года роман с 24-летним рэпером Алексеем Узенюком, больше известным как Элджей.

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У 28-летней Ивлеевой с лета 2018 года роман с 24-летним рэпером Алексеем Узенюком
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Сделал ли певец ей предложение? Пока оба воздерживаются от комментариев.

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Сделал ли певец ей предложение?
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Настя Ивлеева родилась в Ленинградской области, имеет высшее образование в сфере рекламы и PR. Работала мастером по маникюру и хостес клубах.

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Три года назад переехала в Москву, где сначала продавала автомобили. Отучилась в «Останкино ТВ». Имеет очень популярный Инстаграм. Не популярнее Бузовой, но почти на тех же позициях. У Ивлеевой 11,3 миллиона подписчиков. Есть и видеоблог, где больше 2,3 миллиона фанатов.

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Чем занимаетесь в вечер понедельника? P.s. У меня одна и та же поза.
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С 2016 года Ивлеева ведет телешоу «Можно всё» на канале «Ю», а с 2017-го стала ведущей «Орел и решка. Перезагрузка».

КСТАТИ

Настя Ивлеева об Элджее: У меня сейчас происходит лучший секс в жизни

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Не самый плохой мальчик.Глаза без зрачков, тату на лице, мат в текстах — Элджей старательно создаёт образ «плохого парня». Но это неправда. Точнее — не совсем правда

ИСТОЧНИК KP.RU

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