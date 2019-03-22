Настя Ивлеева засветила кольцо на безымянном пальце

Популярная в сети блондинка делает авторские программы на Ютуб-канале. Недавно к Насте Ивлеевой пришел рэпер Федук, а затем юморист Александр Гудков.

Оба выпуска набрали миллионы просмотров. И сложно было не заметить, как Настя, одетая в черт знает что, размахивает кольцом с огромным камнем на безымянном пальце.

Сложно не заметить, как Настя размахивает кольцом с огромным камнем на безымянном пальцеФото: скрин с видео

У 28-летней Ивлеевой с лета 2018 года роман с 24-летним рэпером Алексеем Узенюком, больше известным как Элджей.

_agentgirl_ У 28-летней Ивлеевой с лета 2018 года роман с 24-летним рэпером Алексеем Узенюком

Сделал ли певец ей предложение? Пока оба воздерживаются от комментариев.

sayonaraboy Сделал ли певец ей предложение?

Настя Ивлеева родилась в Ленинградской области, имеет высшее образование в сфере рекламы и PR. Работала мастером по маникюру и хостес клубах.

Три года назад переехала в Москву, где сначала продавала автомобили. Отучилась в «Останкино ТВ». Имеет очень популярный Инстаграм. Не популярнее Бузовой, но почти на тех же позициях. У Ивлеевой 11,3 миллиона подписчиков. Есть и видеоблог, где больше 2,3 миллиона фанатов.

_agentgirl_ Чем занимаетесь в вечер понедельника? P.s. У меня одна и та же поза.

С 2016 года Ивлеева ведет телешоу «Можно всё» на канале «Ю», а с 2017-го стала ведущей «Орел и решка. Перезагрузка».

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