Правительство хочет приравнять электронные сигареты к обычным

Правительственная комиссия поддержала идею Минздрава — оборот и потребление всей продукции, так или иначе связанной с никотином, должны регулироваться единым образом. Минздраву вместе с Роспотребнадзором, Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой рекомендовано подготовить изменения в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". И отчитаться о проделанной работе до 1 июля 2019 года.

В документе, в частности, поминаются и «устройства, предназначенные для потребления никотина любыми способами». К ним также предлагается применять все то же, что и к традиционным табачным изделиям. Под определение таких устройств вполне попадают электронные сигареты (в них могут использоваться как ароматические добавки, так и разное количество никотина). При этом отделить «нулевки» (это те, которые без никотина — чисто с ароматизаторами) по внешним признакам довольно сложно: и там, и там — пар.

Напомним, что закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» предполагает довольно широкий спектр нашумевших в свое время ограничений. Например, нельзя курить на рабочем месте в помещении, во всех видах общественного транспорта, ближе чем в 15 метрах от входа в здание вокзала, аэропорта, станции метрополитена, в большом количестве всевозможных учреждений, включая культурные и спортивные, и т.п.

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В конце февраля председатель правительства Дмитрий Медведев дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Если упростить юридические формулировки, суть звучала так: приравнять электронные сигареты и другие средства для употребления никотина к традиционным сигаретам. На практике это значит: запретить рекламу, торговлю в киосках вблизи школ, ввести маркировку об опасности для здоровья, а также ограничить курение электронных сигарет в общественных местах (подробности).