Эксперты: электронные сигареты содержат канцерогены и ведут к эпидемии никотиновой зависимости

В конце февраля председатель правительства Дмитрий Медведев дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Если упростить юридические формулировки, суть звучала так: приравнять электронные сигареты и другие средства для употребления никотина к традиционным сигаретам. На практике это значит: запретить рекламу, торговлю в киосках вблизи школ, ввести маркировку об опасности для здоровья, а также ограничить курение электронных сигарет в общественных местах (подробнее см. ниже).

Поскольку сейчас Минздрав разрабатывает антитабачную концепцию на 2019 - 2035 годы, то поручение премьер-министра оперативно включили в этот документ. «Поправки уже внесены на рассмотрение правительства», - сообщил, выступая в Совете Федерации, замминистра здравоохранения Олег Салагай.

НАША СПРАВКА

«Электронные сигареты и другие средства для употребления никотина» можно разделить на две разновидности: электронные средства доставки никотина (ЭСДН) и системы нагревания табака.

- Системы нагревания табака - это аналог курительной трубки, поясняют специалисты. В такое устройство вставляются минисигареты (стики), которые нагреваются. Это табачные изделия. А систему нагревания табака можно рассматривать как современную курительную принадлежность, считают эксперты.

- Электронные средства доставки никотина (ЭСДН) - это устройства, нагревающие жидкость. В ней нет табачного листа, но есть никотин, вызывающий зависимость, и другие канцерогены. Смесь там совсем небезобидная, говорят специалисты. Содержание некоторых веществ идентично их содержанию в сигаретах. Кроме того, как процесс использования таких устройств, так и они сами имитируют табачные изделия и процесс курения табака. Рамочная конвенция ВОЗ говорит о том, что необходимо принимать меры для предотвращения возникновения никотиновой зависимости. Поэтому ЭСДН вполне обоснованно регулировать с помощью тех мер, которыми регулируются табачные изделия, подчеркивают эксперты по здравоохранению.

РАЗВЕ ОНИ ОПАСНЫ?!

Основные производители электронных сигарет и прочих подобных устройств - крупные табачные корпорации, например, British American Tobacco, Филип Моррис Интернэшнл. Их представители утверждают, что от ЭСДН вреда существенно меньше, это доказано исследованиями. В электронных сигаретах нет табака. Словом, можно добиться серьезных успехов в борьбе с курением, переводя курильщиков на менее вредную форму употребления никотина, убеждают производители ЭСДН. И бросают упрек разработчикам антитабачной концепции: вы сначала докажите, что курить вейпы и другие устройства вообще вредно. Или как минимум вреднее, чем обычные сигареты.

- ЭСДН однозначно вредные, они содержат канцерогены. Это признано высшим международным органом в области охраны здоровья - Всемирной организацией здравоохранения, - пояснил «КП» эксперт по антитабачному законодательству, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков. – Кроме того, сравнивать их вред и вред сигарет некорректно. Никто не может предугадать, как часто, с какой интенсивностью курильщик будет использовать ЭСДН.

ВОЗ рекомендует всем странам приравнять регулирование оборота и употребления электронных сигарет к табаку, потому что: а) эти устройства содержат никотин, б) они предназначены для курения, то есть такого же употребления, как и обычные сигареты, 3) выпуск таких устройств преследует цели поддержки зависимости людей от никотина либо приобщения к курению новых потребителей, в том числе молодежи. Поэтому электронные сигареты и прочие устройства должны регулироваться с помощью тех же мер, которые уже доказали свою эффективность для ограничения употребления другой табачной продукции, заключает эксперт.

Электронные сигареты содержат канцерогены и ведут к эпидемии никотиновой зависимостиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МИНЗДРАВУ ПРИДЕТСЯ СРАЖАТЬСЯ

Специалист по здравоохранению настроен категорично: «Очень важно принимать меры (приравнять ЭСДН к табаку. - Авт.) в том числе потому, что практически все производства средств для доставки никотина уже давно скупила табачная индустрия. Распространение ЭСДН сегодня используется табачными корпорациями, чтобы подорвать успешно реализуемую политику антитабачных мер во всем мире, - считает Виктор Зыков. - Меры против табака приносят успех, люди бросают курить, и табачники используют ЭСДН, чтобы предотвратить потерю своих клиентов и привлечь новых».

- Виктор, скептики говорят: поскольку табачное лобби и так упустило многие позиции (запрет на рекламу табачных изделий, повышение акцизов и др.), то маловероятно, что у нас в стране в ближайшее время удастся пробить такие суровые меры в отношении электронных сигарет. Как вы оцениваете шансы?

- Будем надеяться, что все-таки сыграет свою роль решение председателя правительства. Еще несколько лет назад, когда принимался антитабачный закон, Дмитрий Медведев говорил, что правительство России сильнее табачных компаний. Вот теперь и посмотрим - кто сильнее.

БУДЬ В КУРСЕ

Пять основных ограничений, которые «светят» вейперам и производителям электронных сигарет

Если электронные средства доставки никотина приравняют к табачным изделиям, то будут применяться меры, предусмотренные антитабачным законом. А именно:

1) запрет на курение в общественных местах. При курении вейпов окружающие, может, и не страдают от дыма, как при курении табака, однако так же подвержены воздействию канцерогенов. Кроме того, как показала практика, такой запрет стимулирует людей вообще отказываться от курения в любом виде - чтобы не бегать постоянно на улицу, отрываясь от ужина, важной или приятной беседы и т.д.

2) введение акцизов для всех электронных средств доставки никотина;

3) маркировка, предупреждения о вреде здоровью;

4) запрет на рекламу и спонсорство мероприятий производителями ЭСДН;

5) ограничение доступности путем регулирования торговли.