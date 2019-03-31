Родион Мирошник: Ни один из тех, кто может пройти во второй тур, проблему Донбасса решать не собирался

- Почему такая низкая явка на западе и такая высокая на востоке страны?

- Цифры по предварительным итогам голосования весьма относительны, а по Донецкой и Луганской областям так и вовсе, мягко говоря, некорректны. Понятно, что ни у нас в Луганске, ни в Донецке за «соседнего» президента никто не голосует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

А то, что касается западных областей — то ларчик просто открывается. До 10 миллионов человек, которые находятся на заработках за рубежом — в основном люди из западных регионов Украины. Именно в этих областях серьезной промышленности традиционно не было - и с ухудшением экономической ситуации количество уезжающих на заработки в Польшу, Чехию, Словакию, Румынию увеличилось резко и также резко снизилось число тех, кто может голосовать. А тех, кто в европейских странах пойдет голосовать — немного.

- С территории ЛНР и ДНР мало кто поехал голосовать на Украину?

- Очень мало. Чтобы подтвердить, что будешь гоосовать, надо было с разницей в несколько дней подать документы и зарегистрироваться. По данным украинского ЦИКа, было около 90 тысяч человек, которые подтвердили свои данные в реестре. Но по нашим данным, которые были многократно подтверждены — в пенсионных фондах людей отправляли в избирательные комиссии, чтобы они подтвердили свою регистрацию. В части случаев им, когда они этму противились, просто отказывали в получении пенсий. То есть либо регистрируешься - и приезжаешь на территорию Украины голосовать, либо пенсию не получаешь.

Из 90 тысяч, думаю, мало кто поехал голосовать. Люди просто отмечались в реестре без желания куда-то ехать и бросать бюллетень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700374" frameborder="0"></iframe> Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

- Донбасс не видел кандидата, который бы сочувствовал региону?

- Да, и настроение в ЛНР и в ДНР крайне негативное к тройке лидеров этих выборов. Никто из них реального ответа на решение проблемы Донбасса не предлагал. Кто то говорил про НАТО, кто-то про Будапештский формат, третий поддерживал АТО.

Бойко — один из немногих, кто внятно сказал, что готов идти на диалог между Киевом и Донбассом, но он во второй тур, похоже, не проходит..