2019-03-31T08:13:38+03:00
Выборы президента Украины 2019

Выборы президента Украины 2019: прямая онлайн-трансляция

31 марта в 8:00 по местному времени стартовали выборы президента Украины 2019. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию [видеотрансляция]
Дарья ИВАШКИНА
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На Украине проходят президентские выборыНа Украине проходят президентские выборыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 31 марта, на Украине стартовали президентские выборы. В этот день гражданам незалежной предстоит выбрать нового главу государства. Причем претендентов на пост президента достаточно: в общей сложности за это кресло борются 39 кандидатов.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 9:00 до 21:00 по Москве). За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

Между тем, согласно данным социологических опросов, больше всего шансов возглавить страну у шоумена Владимира Зеленского: за неделю до голосования его рейтинг превысил 30%. На втором месте идет действующий украинский лидер Петр Порошенко (17%), а на третьем - председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,5%).

Выборы президента Украины 2019: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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