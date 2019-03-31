Выборы президента Украины 2019: прямая онлайн-трансляция.

В воскресенье, 31 марта, на Украине стартовали президентские выборы. В этот день гражданам незалежной предстоит выбрать нового главу государства. Причем претендентов на пост президента достаточно: в общей сложности за это кресло борются 39 кандидатов.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 9:00 до 21:00 по Москве). За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

Между тем, согласно данным социологических опросов, больше всего шансов возглавить страну у шоумена Владимира Зеленского: за неделю до голосования его рейтинг превысил 30%. На втором месте идет действующий украинский лидер Петр Порошенко (17%), а на третьем - председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,5%).