Подведены итоги конкурса имени Василия Пескова «Окно в природу» 2018

Церемония вручения дипломов и ценных подарков состоялась в знаменитом «Голубом зале» КП. Как рассказал в начале церемонии Владимир Сунгоркин, в этом году в редакцию прислали около пятисот конкурсных работ, и жюри стоило немалых трудов отобрать действительно лучшие.

Поэтому, помимо трех победителей, специальные призы получили еще несколько участников. Так, диплом «За любовь и уважение к природе», а также коллекция изданных «КП» книг будут отправлена на Камчатку – журналисту и писателю Михаилу Жилину. Специальными дипломами жюри решило отметить двух фотографов: студентку Алину Урусову из Волгограда и москвича Ростислава Машина, за потрясающие серии фоторабот, посвященных дикой природе России.

Диплом за третье место и премию в 30 000 рублей присудили Светлане Макаренко из Симферополя за серию публикаций в газете «Крымские известия». Второе место и премия 50 000 рублей достались Александру Терещенко из Петропавловска-Камчатского за материал «Путешествие к Мутновскому вулкану», вышедший в журнале «Турист».

Победителем III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ имени Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» жюри признало путешественницу, фотографа Галину Горшенину из Москвы. Диплом лауреата и премия в размере 100 000 рублей ей достались за материалы «Здесь пальмы не растут» и «По сияющей синеве: Синские столбы», вышедшие в мурманском журнале «Полуостров».

В завершение мероприятия вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов выразил уверенность, что в следующем году будет объявлен IV конкурс «Окно в природу» и пригласил журналистов и блогеров принять в нем участие.