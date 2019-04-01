Весенний призыв-2019: В армию зовут на 3 тысячи парней больше, чем в прошлом году

До 15 июля в армию и другие войска будут отправлены 135 тысяч новобранцев. Это на 3 тысячи больше, чем весной прошлого года. Зачем увеличивать количество срочников? Это потребовалось из-за создания новых подразделений и частей на западном и северо-западном направлении (как реагирование на наращивание сил НАТО). А заодно - для подготовки большего резерва.

Среди хлопцев, встающих в армейский строй, более 15% имеют высшее образование.

Есть и новшество: 18-летние призывники, ранее получившие отсрочку для обучения в школе, теперь получили право и на отсрочку от призыва для обучения по программам среднего профобразования или по программам магистратуры.

И есть и еще одно изменение, связанное с воинским учетом призывников. В соответствии с Законом № 8-ФЗ от 6 февраля 2019 года граждане призывного возраста должны состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации.