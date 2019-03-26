2019-03-26T15:14:08+03:00
Политика

НАТО расписало план Балтийского побоища с Россией

Американцы считают, что сегодня Москве ничто не мешает молниеносно захватить Прибалтику
Виктор БАРАНЕЦ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Американские солдаты демонстрируют своё вооружение жителям Латвии.Американские солдаты демонстрируют своё вооружение жителям Латвии.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Есть в США очень любопытная фирма - Центр стратегических и бюджетных оценок.

Он давно претендует на роль мозгового треста Пентагона, да и НАТО в целом. Его эксперты разрабатывают новейшие стратегии, а американский журнал The National Interest их публикует.

Причем немалая часть таких публикаций - о «российской военной угрозе». Их цель даже не маскируют - заставить страны НАТО отвалить побольше денег на военные заказы.

Вот и теперь в The National Interest появился очередной опус - сценарий войны НАТО с Россией в Европе.

Сначала объясняется почему русские «молниеносно победят», если вторгнутся в Эстонию, Латвии и Литву (зачем России вторгаться в эти карликовые страны Прибалтики, американские фантазеры не объясняют - ну, так им хочется).

Дальше - больше. Предотвратить «акт агрессии» НАТО не успеет из-за «географического и военного преимущества России в регионе». В итоге США попадут в «ловушку дилеммы»: принять захват Прибалтики как свершившийся факт или начать контрнаступление? В обоих случаях, полагают авторы доклада, НАТО окажется в проигрыше.

И почему же эксперты США столь уныло оценивают шансы НАТО в Прибалтике? А все из-за военной группировки России в Калининградской области. Да она имеет сугубо оборонительные задачи. Образно говоря, ее лозунг: «Не влезай, - убьет!».

Однако, The National Interest стращает, что весь арсенал России в Калининграде нацелен на Европу. И о том, что европейская группировка НАТО по основным вооружениям в 10-15 раз превосходит западную российскую, - об этом лукавое молчание. Это же испортит красивую картину «российской угрозы».

Лучше добавить траурных красок: "Последствия поражения даже в локальной войне с Россией снизит доверие к США. Американцы покажут неспособность выполнять свои обязательства перед союзниками по НАТО».

И каков же вывод? А вот тут шило и вылезло из мешка. Чтобы избежать позорного поражения, надо всячески усилить военную мощь Польши и поставить там американскую военную базу. Лишь это сможет защитить Прибалтику от молниеносного захвата Россией.

Ну так бы сразу и сказали, а не вешали Европе дешевую лапшу страшилок на уши.

Электронный адрес автора: baranez@kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Виктор БАРАНЕЦ

 
Читайте также
Новости 24
В Венесуэле объявлен выходной из-за нового масштабного отключения электричества
Тереза Мэй 27 марта может назвать дату своей отставки
Полиция эвакуировала людей из ратуш шести городов Германии
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку
Китайские компании стали чаще заимствовать российские бренды
МИД РФ призвал Израиль и Пакистану вернуться к устойчивому режиму прекращения огня
В Казахстане при столкновении автобусов погибли два человека, 35 пострадали
Сорвался первый в истории выход двух женщин в открытый космос
Япония обозначила юг Курил как свою "исконную территорию"
Силуанов: индивидуальный пенсионный капитал увеличит пенсии до 20%
Медведев поручил до 15 апреля решить вопрос о наказании за съемку в кинозалах
Россияне признались, что больше доверят новостям из телевизора, чем Telegram-каналам
Кинолога «Внуково», издевавшегося над служебной собакой, уволили