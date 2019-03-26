НАТО расписало план Балтийского побоища с Россией

Есть в США очень любопытная фирма - Центр стратегических и бюджетных оценок.

Он давно претендует на роль мозгового треста Пентагона, да и НАТО в целом. Его эксперты разрабатывают новейшие стратегии, а американский журнал The National Interest их публикует.

Причем немалая часть таких публикаций - о «российской военной угрозе». Их цель даже не маскируют - заставить страны НАТО отвалить побольше денег на военные заказы.

Вот и теперь в The National Interest появился очередной опус - сценарий войны НАТО с Россией в Европе.

Сначала объясняется почему русские «молниеносно победят», если вторгнутся в Эстонию, Латвии и Литву (зачем России вторгаться в эти карликовые страны Прибалтики, американские фантазеры не объясняют - ну, так им хочется).

Дальше - больше. Предотвратить «акт агрессии» НАТО не успеет из-за «географического и военного преимущества России в регионе». В итоге США попадут в «ловушку дилеммы»: принять захват Прибалтики как свершившийся факт или начать контрнаступление? В обоих случаях, полагают авторы доклада, НАТО окажется в проигрыше.

И почему же эксперты США столь уныло оценивают шансы НАТО в Прибалтике? А все из-за военной группировки России в Калининградской области. Да она имеет сугубо оборонительные задачи. Образно говоря, ее лозунг: «Не влезай, - убьет!».

Однако, The National Interest стращает, что весь арсенал России в Калининграде нацелен на Европу. И о том, что европейская группировка НАТО по основным вооружениям в 10-15 раз превосходит западную российскую, - об этом лукавое молчание. Это же испортит красивую картину «российской угрозы».

Лучше добавить траурных красок: "Последствия поражения даже в локальной войне с Россией снизит доверие к США. Американцы покажут неспособность выполнять свои обязательства перед союзниками по НАТО».

И каков же вывод? А вот тут шило и вылезло из мешка. Чтобы избежать позорного поражения, надо всячески усилить военную мощь Польши и поставить там американскую военную базу. Лишь это сможет защитить Прибалтику от молниеносного захвата Россией.

Ну так бы сразу и сказали, а не вешали Европе дешевую лапшу страшилок на уши.

Электронный адрес автора: baranez@kp.ru