В России начался весенний призыв 2019 года

Сегодня, 1 апреля, в России начинается весенний призыв граждан на военную службу. В министерстве обороны напомнили, что в соответствии с указом президента РФ, в армию в этот раз пойдут служить 135 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что сейчас действуют изменения, связанные с воинским учетом призывников. Теперь молодые люди призывного возраста могут встать на воинский учет либо по месту жительства, либо по месту пребывания, даже без наличия регистрации.

"Это особенно актуально для иногородних призывников, обучающихся в вузах, но не имеющих регистрации, которым теперь не нужно будет возвращаться в другой регион, чтобы представить справку об обучении, пройти призывную комиссию и на законных основаниях получить отсрочку от призыва", - пояснили в Минобороны.

При определении вида Вооруженных Сил, рода войск, в который призывник будет направлен служить, призывные комиссии учитывают психологические особенности человека. В армии существует 16 научных рот, куда в этом году направят более 300 человек, а также спортивных рот, где службу пройдут 190 молодых людей из этого призыва.

В министерстве напомнили, что на заседаниях призывных комиссий теперь могут присутствовать родители призывников. Так в прошлый осенний призыв в работе комиссий принимали участие около семи тысяч родителей.

В оборонном ведомстве разъяснили, что призывников перед отправкой в части переоденут в казенную форму, также они получат банковские и персональные электронные карты и несессер. До места службы их доставят также за счет государства железнодорожным, автомобильным, авиационным или морским транспортом.

"На весь путь следования призывники будут обеспечены рационами питания. На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание призывников, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды призывников", - заверили в Минобороны.

Молодых людей, работающих педагогами, на военную службу начнут призывать на месяц позже - с 1 мая по 15 июля. Мужчин женатых, а также имеющие детей, либо престарелых или больных родителей, по возможности будут распределять в части поблизости от мест их проживания.

Также в министерстве напомнили, что молодые люди и их родители могут найти ответы. на возникшие у них вопросы на сайте минобороны РФ в разделах "Призывникам" и "Служба по призыву". Обратиться в действующие электронные приемные командного состава ВС РФ граждане могут там же в разделе "Контакты".