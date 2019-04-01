Экс-премьер Украины Николай Азаров: «Кто бы ни победил на выборах, поводов для оптимизма нет»

Прокомментировать итоги первого тура выборов президента на Украине «Комсомолка» попросила бывшего главу правительства страны при президенте Януковиче Николая Азарова.

- Николай Янович, некоторые смеются, глядя на итоги голосования...

- Хоть сегодня и День смеха, но смеяться что-то не хочется. Прежде всего, потому что тех представителей, которые декларируют и убеждены, что Украине необходим мир, и готовы приложить все усилия для установления мира (я имею в виду Вилкула, Бойко), суммарный процент проголосовавших за них, наверное, примерно 15-16%... А все остальные кандидаты шли на выборы с лозунгами далеко не миролюбивыми. И это вселяет и тревогу, и обеспокоенность. Потому что эти 5 лет такой безумной, зомбирующей пропаганды, в общем-то, сделали свое дело.

Для того чтобы Украина вышла на какой-то путь развития, на какое-то благополучие, прежде всего необходимо установление мира, прежде всего необходимо прекращение конфликта на юго-востоке. Вот это главный результат. Неважно, что, положим, Бойко не сумел прорваться во второй тур. Он не имел бы шансов победить,даже если бы прорвался, это совершенно очевидно. Важно другое. Что сознание людей не пришло к тому выводу, что корень беды их заключается вовсе не в том, что есть какие-то внешние враги, а враги внутри. Вот в чем проблема.

Вторая тревожащая вещь и внушающая очень серьезные опасения за будущее Украины – это откровенные манипуляции на выборах. Вот я сейчас даже не могу понять, а сколько избирателей в Украине? Если проанализировать данные Центральной избирательной комиссии, то возникает вопрос: а сколько численность вообще всего населения Украины? Что-то меньшее или около 30 миллионов. Это тоже говорит о том, что демографический кризис серьезнейший разразился после государственного поворота. И никто ничего в этом плане не делает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700564" frameborder="0"></iframe> ЦИК Украины объявил о втором туре выборов: Зеленский и Порошенко.

- Для Порошенко есть какие-то ограничения или он готов пойти на все для сохранения власти?

- Порошенко пойдет на все абсолютно. Он уже заявил об этом. Он сделал такое важное заявление, что нужна мобилизация всех патриотов. А кого он считает патриотами-то? Все его предвыборные митинги сопровождали самые настоящие патриоты, национальные дружины, которые требовали от него отчета о воровстве в Укроборонпроме. Кого он считает патриотами, это очень большой вопрос.

Второй момент. Он заявил, что надо марионетку Коломойского уничтожить. А что это такое, как это понимать? Явно, или он не в себе был, когда выступал, не отдавал отчета своим словам, или явные свидетельства того, что он готов пойти на что угодно.

- Что-то может измениться в отношениях России с Украиной, внутри Украины в зависимости от персоны победителя?

- Любой, кто придет, он будет действовать в русле того установившегося уже представления, что все вопросы надо решать силой, что всех непокорных надо загонять в угол и т.д. В любом случае, эти выборы никакого оптимизма не внушают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

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