2019-04-01T14:39:15+03:00
Выборы президента Украины 2019

Возможен ли "третий тур" на украинских выборах

"КП" отвечает на главные вопросы об итогах для голосования [обновляется, видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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За комика отдано почти в два раза больше голосов, чем за действующего главу государстваЗа комика отдано почти в два раза больше голосов, чем за действующего главу государстваФото: REUTERS
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На украинских выборах будет второй тур - об этом уже официально объявил ЦИК страны. В нем встретятся Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Причем за комика отдано почти в два раза больше голосов, чем за действующего главу государства.

Политолог Сергей Мардан указывает на то, что такой результат - месть Порошенко от Коломойского. При этом некоторые эксперты не верят, что Зеленскому удастся взять победу во втором туре. Пока политологи строят прогнозы, мы отвечаем на три "наивных" вопроса о предстоящем продолжении выборов президента Украины.

1. Когда состоится второй тур?

Украинский ЦИК официально заявил, что он пройдет 21 апреля. Для победы кандидату было набрать больше 50% голосов. Но шоумен Владимир Зеленский (взял 30.35%) и действующий президент Петр Порошенко (набрал 16,41%) не смогли преодолеть этот барьер с первого раза.

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2. Возможен ли третий раунд для кандидатов?

По закону — нет. Побеждает кандидат, набравший большее число голосов. Но в украинской политике возможно все. В 2004 году, по результатам второго тура, в президентской гонке первое место взял Виктор Янукович (49,4%), а второе Виктор Ющенко (46,7%). Но оппозиция вывела народ на майдан. Под его давлением Верховный суд аннулировал итоги. Тогда были назначены перевыборы. В так называемом «третьем туре» победу взял Ющенко.

- Сейчас это вряд ли возможно. Зеленский пообещал, что не поведет народ на майдан. А Порошенко, если проиграет, просто не сможет этого сделать — его не поддержит Запад. Тимошенко — сбитый летчик, ей нужно объединяться с Зеленским и добиваться поста премьера. Да и украинцы устали от революций. Они пожинают ее плоды все последние 5 лет, - считает политолог Александр Солуков.

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3. Когда узнаем нового президента?

До 1 мая ЦИК должен установить официальные результаты выборов, а еще через три дня - официально обнародовать. Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней с момента оглашения итогов. Если их объявят до 1 мая, то инаугурация новоизбранного президента пройдет до 31 мая.

Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

Подсчет голосов продолжается, самые свежие данные смотрите в нашей онлайн-трансляции:

Выборы президента Украины 2019: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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