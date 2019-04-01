Украина окончательно раскололась

Что не досказал Восток

Давайте на чистоту. О том, что существует две разные Украины мы знали и до этих выборов. Западная с Восточной части государства всегда относились друг к другу, как космонавты к инопланетянам. Центр всегда пытался балансировать, но все равно сваливался в сторону русскоязычного Востока, который ему и культурно, и ментально ближе. И благодаря масштабному протестному голосованию (а галочка за Зеленского - это оно и есть) это стало очевидно с географической точностью. Если говорить об абсолютных цифрах, то комику удалось победить в подавляющем большинстве украинских регионов - в двадцати, включая Киев. Порошенко смог «праздновать» победу лишь во Львовской и Тернопольской областях. За него еще активно голосовали за границей, в тюрьмах и психдиспансерах. Юрий Бойко ожидаемо оказался вне конкуренции в Луганской и Донецкой областях. Тимошенко же вышла в лидеры только на Ивано-Франковщине.

Зеленский победил в первом туре с большим отрывомФото: REUTERS

Но если наложить электоральные предпочтения на карту, то мы увидим то самое противостояние между Западом в лице избирателей Порошенко и Тимошенко и Востоком Украины, который представляют Юрий Бойко и протестный электорат Зеленского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700572" frameborder="0"></iframe> Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

На самом деле, картина вполне могла быть другой. Но действующие власти Киева максимально обезопасили себя, лишив возможности проголосовать около 2 миллионов украинцев, которые проживают в России. Здесь, от греха подальше, было решено не открывать участки вовсе. А желающим проголосовать предложили ехать в соседние страны. А ведь именно эти голоса могли кардинально изменить состав второго тура, в который вполне мог пролезть и Юрий Бойко. В глобальном смысле, украинцы, поддержавшие Бойко и Зеленского, проголосовали за мир. Хотя в случае с последним он не очевиден.

Тимошенко вышла в лидеры только на Ивано-ФранковщинеФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

Чем грозит Запад

Для многих сторонников действующей власти результаты первого тура стали холодным душем. И в соцсетях сторонники воинственной западной модели начали противопоставлять одну часть государства другой.

«Более половины жителей Украины не ощущают себя её гражданами. Это не граждане, а население» - пишет политолог Тарас Березовец, как будто население не имеет права выбора.

В глобальном смысле, украинцы, поддержавшие Бойко, проголосовали за мирФото: REUTERS

«Это - обыкновенные предатели, - идет дальше бывший российский, а ныне украино-крымско-татарский журналист Айдер Муждабаев. - Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю еще шести-восьми областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого».

Высказывания Муждабаева хоть и идут вразрез с украинским законодательством, но красноречиво описывают реальное положение дел в стране. Только предателей с патриотами он местами перепутал. Патриоты готовы голосовать за киношный образ, лишь бы положить конец пятилетнему унижению, загнавшему страну в неподъемные долги, а ее жителей - в нищету.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700564" frameborder="0"></iframe> ЦИК Украины объявил о втором туре выборов: Зеленский и Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700374" frameborder="0"></iframe> Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

«Как это ни горько говорить, но мы Украину потеряли и потеряли надолго, - считает сопредседатель движения «Национально-патриотические силы России» Виктор Алкснис. - Что же, в нашей совместной многовековой истории это уже бывало. Поэтому надо это признать и жить дальше. Пора осознать, что главной целью России на постсоветском пространстве остается Большая Новороссия от Харькова до Одессы. И эту проблему все равно придется рано или поздно решать».

Порошенко смог «праздновать» победу лишь во Львовской и Тернопольской областяхФото: REUTERS

Можно не сомневаться, что в случае победы Порошенко во втором туре, никто не будет церемониться по отношению к жителям Востока, которых уже заклеймили зрадниками. Президент Украины уже анонсировал «очень важный этап возвращения украинского суверенитета в оккупированный Донбасс и Крым». Это, конечно, всего лишь предвыборная риторика, но очень показательная в условиях оформившегося раскола украинского общества.

МНЕНИЕ

«Про войну олигархов все в курсе»

Невозможно утаить шило в мешке. Из каждого утюга в Киеве и других города Петр Порошенко рассказывал, что Зеленский это марионетка Коломойского. А так ли это на самом деле?

- Всем известно, что бежавший из Украины олигарх Игорь Коломойский давно раскручивал Зеленского, - поделился с «КП» украинский политик Олег Царев. - И канал «1+1», и студия «95 квартал» принадлежат Коломойскому. И Коломойский, бежавший из Украины, продолжает «юморить» через Зеленского. Он дал ему на выборах организационную поддержку, а деньги на кампанию собирал сам штаб комика. Порошенко потратил на выборы 15 миллионов долларов, а Зеленский — 3,5 миллионов. Это в 4 раза меньше. Потому что украинцы знали, что за Зеленским стоит Коломойский, но все равно шли за него голосовать. Шли против Порошенко. Все эти битвы Коломойского и Порошенко — война олигархов. Но управлять Зеленским будут «западные партнеры», которые уже дежурят в его штабе.

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