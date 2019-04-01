Украина окончательно раскололась
Что не досказал Восток
Давайте на чистоту. О том, что существует две разные Украины мы знали и до этих выборов. Западная с Восточной части государства всегда относились друг к другу, как космонавты к инопланетянам. Центр всегда пытался балансировать, но все равно сваливался в сторону русскоязычного Востока, который ему и культурно, и ментально ближе. И благодаря масштабному протестному голосованию (а галочка за Зеленского - это оно и есть) это стало очевидно с географической точностью. Если говорить об абсолютных цифрах, то комику удалось победить в подавляющем большинстве украинских регионов - в двадцати, включая Киев. Порошенко смог «праздновать» победу лишь во Львовской и Тернопольской областях. За него еще активно голосовали за границей, в тюрьмах и психдиспансерах. Юрий Бойко ожидаемо оказался вне конкуренции в Луганской и Донецкой областях. Тимошенко же вышла в лидеры только на Ивано-Франковщине.
Зеленский победил в первом туре с большим отрывомФото: REUTERS
Но если наложить электоральные предпочтения на карту, то мы увидим то самое противостояние между Западом в лице избирателей Порошенко и Тимошенко и Востоком Украины, который представляют Юрий Бойко и протестный электорат Зеленского.
Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.
На самом деле, картина вполне могла быть другой. Но действующие власти Киева максимально обезопасили себя, лишив возможности проголосовать около 2 миллионов украинцев, которые проживают в России. Здесь, от греха подальше, было решено не открывать участки вовсе. А желающим проголосовать предложили ехать в соседние страны. А ведь именно эти голоса могли кардинально изменить состав второго тура, в который вполне мог пролезть и Юрий Бойко. В глобальном смысле, украинцы, поддержавшие Бойко и Зеленского, проголосовали за мир. Хотя в случае с последним он не очевиден.
Тимошенко вышла в лидеры только на Ивано-ФранковщинеФото: REUTERS
Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов
Чем грозит Запад
Для многих сторонников действующей власти результаты первого тура стали холодным душем. И в соцсетях сторонники воинственной западной модели начали противопоставлять одну часть государства другой.
«Более половины жителей Украины не ощущают себя её гражданами. Это не граждане, а население» - пишет политолог Тарас Березовец, как будто население не имеет права выбора.
В глобальном смысле, украинцы, поддержавшие Бойко, проголосовали за мирФото: REUTERS
«Это - обыкновенные предатели, - идет дальше бывший российский, а ныне украино-крымско-татарский журналист Айдер Муждабаев. - Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю еще шести-восьми областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого».
Высказывания Муждабаева хоть и идут вразрез с украинским законодательством, но красноречиво описывают реальное положение дел в стране. Только предателей с патриотами он местами перепутал. Патриоты готовы голосовать за киношный образ, лишь бы положить конец пятилетнему унижению, загнавшему страну в неподъемные долги, а ее жителей - в нищету.
ЦИК Украины объявил о втором туре выборов: Зеленский и Порошенко.
Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье
«Как это ни горько говорить, но мы Украину потеряли и потеряли надолго, - считает сопредседатель движения «Национально-патриотические силы России» Виктор Алкснис. - Что же, в нашей совместной многовековой истории это уже бывало. Поэтому надо это признать и жить дальше. Пора осознать, что главной целью России на постсоветском пространстве остается Большая Новороссия от Харькова до Одессы. И эту проблему все равно придется рано или поздно решать».
Порошенко смог «праздновать» победу лишь во Львовской и Тернопольской областяхФото: REUTERS
Можно не сомневаться, что в случае победы Порошенко во втором туре, никто не будет церемониться по отношению к жителям Востока, которых уже заклеймили зрадниками. Президент Украины уже анонсировал «очень важный этап возвращения украинского суверенитета в оккупированный Донбасс и Крым». Это, конечно, всего лишь предвыборная риторика, но очень показательная в условиях оформившегося раскола украинского общества.
МНЕНИЕ
«Про войну олигархов все в курсе»
Невозможно утаить шило в мешке. Из каждого утюга в Киеве и других города Петр Порошенко рассказывал, что Зеленский это марионетка Коломойского. А так ли это на самом деле?
- Всем известно, что бежавший из Украины олигарх Игорь Коломойский давно раскручивал Зеленского, - поделился с «КП» украинский политик Олег Царев. - И канал «1+1», и студия «95 квартал» принадлежат Коломойскому. И Коломойский, бежавший из Украины, продолжает «юморить» через Зеленского. Он дал ему на выборах организационную поддержку, а деньги на кампанию собирал сам штаб комика. Порошенко потратил на выборы 15 миллионов долларов, а Зеленский — 3,5 миллионов. Это в 4 раза меньше. Потому что украинцы знали, что за Зеленским стоит Коломойский, но все равно шли за него голосовать. Шли против Порошенко. Все эти битвы Коломойского и Порошенко — война олигархов. Но управлять Зеленским будут «западные партнеры», которые уже дежурят в его штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU