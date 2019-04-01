2019-04-01T19:08:38+03:00
Экономика

Россия и Таджикистан: курс на сближение

В середине апреля в Москве пройдет Седьмая конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана
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В середине апреля в Москве пройдет Седьмая конференция по межрегиональному сотрудничеству России и ТаджикистанаВ середине апреля в Москве пройдет Седьмая конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана
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16–17 апреля в Москве состоится Седьмая конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана,организаторами которой являются Министерство экономического развития РФ, Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан при поддержке Фонда Росконгресс.

Конференция проводится для расширения практического сотрудничества между регионами России и Таджикистана, деловыми кругами и организациями двух стран. В рамках деловой программы Конференции в «нулевой» день, 16 апреля, планируется проведение тематических круглых столов, в рамках которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, логистики, торговли, образования и культуры. Также в этот день в рамках Конференции состоится молодежный форум, организатором которого с российской стороны выступит Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

В основной день, 17 апреля, состоится пленарное заседание Конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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