Как менялись звезды с годами: от Дженнифер Лопес до Мадонны

За 20 лет чего только в жизни не происходит. А время, как известно, не щадит никого. Не секрет, что звезды шоу-бизнеса тщательно следят за своим внешним видом. И если одним не составляет труда выглядеть на все 100% и в свои 50 с хвостиком, то другим приходится прилагать немало усилий, чтобы сохранить остатки былой красоты. Но с годами меняется не только внешность. Кто-то, снимаясь в откровенных и нестандартных клипах 20 лет назад, сейчас ведет себя более сдержанно, а кто-то всю жизнь остается вечным подростком.

1. Джон Бон Джови

Песня "Its my life" стала главным хитом Bon Jovi.Фото: YouTube

В июне 2000 года американская рок-группа Bon Jovi выпустила седьмой студийный альбом Crush, прервав пятилетнюю паузу после выхода пластинки These Days. Первым синглом из нового альбома была издана композиция «It’s My Life» («Это моя жизнь»), ставшая главным хитом группы. Трек возглавил чарты в нескольких странах и превратился в настоящий гимн многомиллионной армии поклонников Bon Jovi. Ну а фронтмен группы Джон Бон Джови навсегда вписал свое имя в историю.

На протяжении десятилетий Джон Бон Джови постоянно был на глазах у общественности.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас ему 57. И он абсолютно счастлив. Во всяком случае, так он сам говорит. Джон Бон Джови заявил, что хочет быть похороненным под песню «In My Life» группы «The Beatles». Он основал благотворительный фонд по борьбе с бедностью и даже оплатил строительство десятков домов в своем родном штате Нью-Джерси для местных жителей с невысоким уровнем дохода. Бон Джови также открыл ресторан, где клиентам, у которых нет денег, просто предложат выполнить какую-нибудь работу по хозяйству за еду.

2. Бритни Спирс

Бритни Спирс стала звездой в подростковом возрасте, завоевав всемирную славу хитом «Baby One More Time» в 1999 году.Фото: YouTube

На юное дарование хотели быть похожими тысячи девочек и девушек. Залог успеха певицы - образ простой соседской девчонки и дерзкой сексуальной красотки. Но, как это часто бывает, вслед за оглушительным триумфом последовала череда скандалов. После смерти в 2001 году любимой бабушки и развода родителей Бритни пустилась во все тяжкие. Ее видели в пьяной, она учиняла скандалы с папарацци. В 2004 году звезда вышла замуж за Джейсона Александра. Брак не просуществовал и двух дней. В этом же году Спирс стала женой рэпера Кевина Федерлайна. В семье родились двое сыновей. После появления второго наследника артистка подала на развод. Бывшему мужу удалось отсудить у Бритни опеку над детьми на основании подозрений звезды в употреблении наркотиков.

В начале 2019 года 37-летняя Спирс сообщила, что прекращает концертную деятельность.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас в облике знаменитости не осталось ничего от прежней красотки Барби. Певицу не раз критиковали за непривлекательный внешний вид. Фанатам не нравилось, что знаменитость откровенно не желает заниматься фигурой, заметно поправилась. Выдвигались предположения, что певица обратилась к помощи пластических хирургов, дабы подкорректировать внешность. В начале 2019 года 37-летняя Спирс сообщила, что прекращает концертную деятельность, поскольку тяжело заболел ее отец. К слову, Джеймс Спирс контролирует финансы дочери, без его разрешения она даже не может выйти замуж.

3. Шерр

Хит «Believe» принес исполнительнице «Грэмми».Фото: YouTube

Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оллмэн, которую весь мир знает как Шер, - американская певица и киноактриса армянского происхождения - обладательница музыкальных наград «Грэмми» и «Billboard Music Awards», четырех престижных кинопремий «Золотой глобус» и «Оскара». Кроме того, Шер - единственная исполнительница, чьи песни занимали верхние строки списка Топ-100 рейтинга «Billboard» 50 лет подряд. Кто бы мог подумать, что 1998 год вынесет звезду на новую высоту. Это связано с выходом нового альбома Шер под названием «Believe». В него вошел одноименный хит, который впоследствии признан мировым и принес исполнительнице «Грэмми».

Главным предметом обсуждений Шер наших дней стало не столько ее творчество, сколько экстравагантный образ знаменитости.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица появлялась в наряде из белых нитей блестящих бусин. Полукупальник-полунабедренная повязка еле прикрывал обнаженное тело звезды. Затем артистка предстала в полупрозрачном черном трико, кожаной куртке и черных сапогах. Впрочем, поклонники признают, что эпатажные образы являются неизменной частью Шер, взять хотя бы ее знаменитые перья на голове. Фанаты считают, что певице идет абсолютно все, несмотря на ее 72 с хвостиком.

4. Кристина Агилера

Американская певица и автор песен - обладательница музыкальных премий «Грэмми».Фото: YouTube

В восьмом классе бросила школу ради карьеры. В 1998 году хрупкая девушка презентовала первый музыкальный клип на собственную композицию «Reflection». В 1999 году Кристина Агилера выпускает дебютный альбом «Christina Aguilera». Очень откровенная песня «Dirty» получила награду Q Awards.

Артистка не скрывает личную жизнь.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Естественность исполнительницы нравится не всем поклонникам. Критики внешности Агилеры уверены, что у артистки лишний вес. Сама певица не раз заявляла, что комфортно себя чувствует в любом весе.

5. Depeche Mode

Группа Depeche Mode образовалась в 1980 году в Англии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мартин Гор, Эндрю Флетчер и Винсент Кларк вместе учились в престижной частной школе. Именно там им пришла идея организовать группу. В мае 80-го состоялось их первое выступление. Вокалист Дэйв Гаан к ним присоединился позже. Он был единственным из группы, кто ходил в обычную школу и к началу музыкальной карьеры уже успел получить условный срок за хулиганство и мелкое воровство. Когда команду покинул Винс Кларк, его место занял Алан Уайлдер. Так сформировался состав, который большинство фанатов DM считают классическим.

Depeche Mode по сей день радует поклонников своими хитами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дейв Гаан был женат трижды. Вот уже 20 лет он счастлив с актрисой Дженнифер Склиаз. В 1999-м Дэйв и Дженнифер сыграли свадьбу по греческому православному обряду. В том же году у них родилась дочь Стелла Роуз. Гаан стал приемным отцом и для Джима, сына Дженнифер от первого брака. Музыкант также поддерживает отношения со своим старшим сыном: в 2015-м он летал в Израиль на свадьбу Джека Гаана. Парень родился у Гаана и его первой жены Джо Фокс. В 1994-м, после пяти лет неофициальных отношений, Мартин Гор женился на американском дизайнере Сюзанн Бойсверт. За три года до этого у пары родилась дочь Вива, в 1995-м – Эва, а в 2002-м – сын Кейло. В 2006 году Мартин и Сюзанн неожиданно расстались, а в 2014-м музыкант женился на Керили Каски. В феврале 2016-го они с Керили стали родителями дочки Джони, а совсем недавно у 55-летнего Гора родился уже пятый ребенок – дочь Мэззи. Эндрю Флетчер с 1991 года живет в Лондоне вместе со своей женой Грэйне Маллен. У них двое детей: дочь Меган и сын Джозеф.

6. Эминем

Со времени выхода первого альбома "Slim Shady LP" прошло 20 лет.Фото: YouTube

Каждый раз, когда Маршал «Эминем» Метерс появляется перед поклонниками, те удивляются от того, насколько изменилась его внешность. Логично, что со времен выпуска своего первого альбома Slim Shady LP (1999 год) он повзрослел.

46-летний музыкант очень хорошо выглядит для своих лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые подозревают, что Эминем прибегал к различным усовершенствованиям внешности, пытаясь вернуть свой юношеский вид. Его нос и губы не изменились, но кожа выглядит уж слишком гладкой. Многие уверены в том, что он сделал инъекции ботокса, чтобы уменьшить тонкие линии морщин.

7. Дженнифер Лопес

Свой первый музыкальный альбом Джей Ло удалось выпустить только в 30 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лопес поддерживает себя в идеальной форме всегда. Кажется, время над ней не властно.

Ходят разнообразные слухи о том, что Лопес застраховала свои ягодицы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

49-летняя красотка любит носить обтягивающие платья и костюмы. И, кажется, только хорошеет с годами.

8. Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк никогда не кичился своей звездностью.Фото: YouTube

Рост Джастина Тимберлейка - 182 см, вес - 77 кг. Он обладает очаровательной улыбкой и выразительными голубыми глазами.

Звезда старается оставаться самым обычным парнем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

38-летний певец обожает спагетти и каши, любит своих питомцев: кошку Элли и пса Оззи. Во дворе дома на дереве он построил дом, где играет с друзьями в карты и куда не пускает жену.

9. Kylie Minoque

В 2001 году певица выпустила хит под названием «Can’t Get You Out Of My Head».Фото: YouTube

На пике славы ей пришлось прервать карьеру из-за того, что певице поставили страшный диагноз - рак груди. Спустя несколько месяцев Кайли была сделана операция. Затем последовала химиотерапия и длительный курс реабилитации.

Рост 50-летней певицы составляет 153 сантиметра, а вес - 49 килограммов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У нее всегда было немало поклонников. Ее первым громким романом стали отношения с лидером группы INXS Майклом Хатченсом. Затем она встречалась с американским актером Поли Шором. Внимание прессы и поклонников также привлек роман Миноуг с популярнейшим музыкантом Ленни Кравитцом. По-настоящему серьезные отношения у Кайли сложились с французским актером Оливером Мартинесом. Пара даже была помолвлена. Однако до свадьбы дело так и не дошло. Тяжело Кайли переживала и расставание с фотомоделью Джеймсом Гудингом. Их роман длился три года.

10. Limp Bizkit

Состав Limp Bizkit практически не менялся на протяжении всего существования коллектива.Фото: YouTube

Основными участниками считаются: Фред Дерст (вокал), Сэм Риверс (бас, клавиши, бэк), Джон Отто (ударные), Уэс Борланд (гитара, бэк) и DJ Lethal (клавиши, семплинг). Музыканты долго думали над названием коллектива, идей было много, но все они были отвергнуты Фредом. Сэм не выдержал подобного мозгоштурма и заявил, что его мозг похож на размякшее печенье (limp biscuit). После некоторых корректив появилось название «Лимп Бизкит».

Образ хулиганов и дебоширов прилип к группе с момента ее первого выступления.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После выхода клипа на песню «Rolling» о «Лимп Бизкит» стали писать в прессе как о музыкантах, не стесняющихся выражать свое мнение по любому вопросу. Исполнители много раз конфликтовали со своими коллегами по музыкальному Олимпу.

11. Мадонна

За свою почти 40-летнюю карьеру певица выпустила немало хитов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С самого начала карьеры Мадонна поражала энергией, оригинальными сценическими постановками и яркой внешностью. Ее провокационный стиль копируют, критикуют, хвалят. Она никого не оставляет равнодушным.

Она смогла сделать свой псевдоним брендом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сценический путь 60-летней звезды по сей день связан со скандалами и провокациями. Слухи о себе она всегда подогревала различными выходками на сцене и вне ее. На сегодняшний день певица выпустила 13 альбомов. А с концертами Мадонна объехала земной шар несколько раз.

12. Наталья Орейро

Многие по-прежнему называют Наталью именем из сериала - Милагрос Экспосито Ди Карло (кличка - Чолито).Фото: YouTube

Когда она снялась в знаменитом сериале «Дикий ангел» в 1999 году, ей было 22 года. Почти все треки звучали в этом фильме в ее исполнении.

Звезда увлекается фитнесом. На фото - актриса и певица Наталья Орейро перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Добиться головокружительных успехов в карьере Наталья Орейро смогла не только благодаря таланту, но и стройной фигуре. 41-летняя звезда в прекрасной физической форме: при росте 1,74 м весит всего лишь 54 кг. Сохранить идеальную фигуру ей помогает активный образ жизни и особые диеты.

13. Рики Мартин

Рики Мартин с триумфом ворвался в мировое музыкальное пространство в 1999 году.Фото: YouTube

Мировую славу ему принес хит «Livin' la Vida Loca». Личная жизнь Рики стала одним из самых обсуждаемых вопросов. Когда же певец заявил о своей сексуальной ориентации, многие фанатки были в шоке.

Рики не стесняется своей ориентации.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 2016 года Мартин находится в отношениях с художником-сирийцем Джавном Юзефом. Суррогатная мать родила 47-летней звезде троих детей.

14. Тhe Rolling Stones

12 июля 1962 года началась история группы, которой суждено было стать легендой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В списке бессмертных, куда включены величайшие исполнители всех времен, группа уступает только The Beatles, Бобу Дилану и Элвису Пресли. В середине прошлого века, когда нравы еще были весьма сдержанными, музыканты Тhe Rolling Stones стали флагманами сексуальной революции.

Их композиции узнаются буквально с первых аккордов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Солист группы Мик Джаггер имел репутацию едва ли не дьявола-искусителя. А скандалы сопровождали группу всю сознательную жизнь. Сейчас фронтмен шокирует бомонд правильным поведением. При этом несмотря на более чем зрелый возраст, Мик Джаггер также активно прыгает по сцене.

15. Roxette

Название "Roxette" происходит от названия песни группы Dr. Feelgood.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группу Roxette Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали в 1986 году. До воссоединения у каждого была своя успешная сольная карьера.

Roxette не раз называли "иконой 1990-х".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2013-2016 годах музыканты активно гастролировали по планете. На лето 2016 года группа планировала около 20 концертов по Европе, однако 18 апреля 2016 года стало известно, что врачи рекомендовали Мари Фредрикссон прекратить концертную деятельность по состоянию здоровья.

16. Scooter

Немецким музыкантам удается вдохнуть в песни вторую жизнь.

Scooter - группа, которая переделывает композиции, написанные другими исполнителям. Визитной карточкой коллектива стала песня "How Much Is the Fish?"

Scooter является одной из самых успешных музыкальных групп в истории Германии.Фото: EAST NEWS

На счету группы 17 студийных альбомов, десятки ярких клипов и сотни концертов по всему миру. Несколько лет Scooter называли лучшей танцевальной группой Германии.

17. Shakira

Она прославилась с третьей попытки.Фото: YouTube

В 14 лет она записала свой первый альбом. Правда он не покорил требовательную публику, ровно как и второй, выпущенный спустя два года. Третья работу - альбом под названием «Босые ноги, высокие мечты» - принес ей мировую славу.

42-летняя Шакира — счастливая мама двоих сыновей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ей удается совмещать гастроли с воспитанием наследников. С 8 ноября 2017 года у Шакиры стартовал гастрольный тур по всему миру. Он включал в себя посещение около 100 городов в 30 разных странах.

18. Beyonce

За дебютный альбом получила рекордные пять "Грэмми". Фото - Клип - «Сrazy in love»

Обладательница аппетитных сочных форм - профессиональная танцовщица. В 2003-м мир увидел ее дебютный альбом под названием «Dangerously in Love».

В 2010 году журнал Forbes поместил певицу на вторую строчку в списке 100 самых влиятельных знаменитостей в мире.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ее арсенале пять успешных альбомов, 45 номинаций и 17 премий «Грэмми». 37-летняя Бейонсе замужем на рэпером Jay-Z. А в августе 2011 года она родила дочь.

19. Стинг

Его настоящее имя Гордон Мэттью Томас Самнер.Фото: YouTube

Стинг прославился, выступая в группе «Police». А потом преуспел и в сольной карьере.

67-летний Стинг входит в десятку богатейших людей Великобритании и Ирландии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас он продолжает выступать и занимается благотворительностью. У Стинга шестеро взрослых детей. Первенец Джо и младшая дочь Элиот пошли по стопам отца и занялись музыкой. Старшая Фуксия работает в кинематографе, как и младшие Бриджит и Джаккомо. Джейк, один из средних сыновей, снимает фильмы и подрабатывает моделью.

20. U2

Ирландская рок-группа была создана в 1976 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Своему появлению группа обязана Ларри Маллену, разместившему на школьной доске объявлений записку о поиске участников в рок-группу. На объявление откликнулись Боно (вокал и гитара), Эдж (гитара, клавиши и вокал) и Адам Клейтон (бас-гитара). С тех пор состав группы остается неизменным.

За свою карьеру музыканты получили 22 премии "Грэмми" - это больше, чем у любого другого коллектива в мире.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В январе 2010 года официальный печатный орган Ватикана - газета "L'Osservatore Romano" опубликовал статью, в которой творчество U2 признано "богоугодным". По мнению Святого Престола, песни ирландских рокеров наполнены духовностью и "обращены к Богу".