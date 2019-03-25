Это же еще один альфонс: Отец Бритни Спирс запретил ей выходить замуж

После того, как на фоне проблем с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году у певицы случился нервный срыв, в результате которого она побрилась наголо, угодила в клинику неврозов, а после выхода из нее была остановлена полицией, которая обнаружила в крови звезды накротики, певицу взял под опеку ее отец Джеймс Спирс. Это означало, что с этих пор поп-кумир не может распоряжаться своими счетами, графиком выступлений и воспитанием детей. И если в случае с сыновьями, родной отец все время шел на встречу дочери, поскольку знает, какая она хорошая и любящая мать, то в отношении финансов держит ее в строгости уже много лет. А если учесть, что второй муж звезды чуть не оставил ее без ничего и до сих пор получает от нее колоссальные алименты, то папа Бритни категорически против того, чтобы дочь вновь выходила замуж.

В настоящее время 37-летняя артистка встречается с фитнес-тренером из Ирана Сэмом Асгари, который младше ее на 12 лет. По словам источника Radar Online, певица хочет выйти за него замуж и родить еще одного ребенка, однако ее отец сказал свое твердое «нет». Он считает, что избранник его дочери хочет воспользоваться ее деньгами, а затем бросить. "Это же еще один альфонс", - заявил суровый родитель звезды.

Напомним, Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились на съемках клипа певицы Slumber Party. Новость об их романе впервые появилась в прессе в конце ноября 2016 года.

В апреле 2017 года журналисты сообщили о планах влюбленных пожениться. Тогда источник рассказывал, что Бритни полностью уверена в Сэме и называет его «тем самым мужчиной». Певица якобы считает Асгари не просто прекрасным бойфрендом, но и хорошим другом для своих сыновей.