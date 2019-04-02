Мосгорсуд приговорил узбекского Чикатило к пожизненному заключению

Во вторник, 2 апреля, в Мосгорсуде был вынесен приговор одному из самых жестоких убийц последнего десятилетия, 46-летнему Бахтиеру Матякубову. За шесть месяцев 2015 года он жестоко расправился с десятью женщинами. Пятерых убил в Москве, троих в Узбекистане и еще двоих на Украине. С жертвами он не церемонился: насиловал, грабил, а одну из бедняг даже пытался расчленить. Зачем? Ему просто очень нравилось убивать!

- Все женщины - проститутки. За это я их и резал, - заявил Бахтиер на одном из заседаний.

Приговор он слушал с хладнокровной улыбкой и без всяких намеков на раскаяние. В зале собрались родственники его жертв: родители, мужья дети. Многие из них признались, что очень жалеют, что в нашей стране отменили смертную казнь. Матякубов, вполне ожидаемо был приговорен к высшей мере наказания.

- Решением суда он приговорен к пожизненному заключению, - сообщили в Мосгорсуде.

Однако, где он будет отбывать наказание, до сих пор остается загадкой. Первый свой пожизненный срок он получил еще в 2017 году в Украине. Именно в Киеве, в одном из хостелов он был арестован. После суда его экстрадировали в Россию. Теперь рассматривается вопрос о его передаче на родину в Узбекистан. Там его ждет новый суд. Матякубов уже признался в убийстве троих соотечественниц.

Приговор Мосгорсуда вступит в силу через 10 дней. Обжаловать его серийный убийца не планирует. Напомним, в Москве преступник жестоко убил пять женщин. Он караулил их с безлюдных местах и всегда в качестве оружия использовал один и тот же нож.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

Матякубова защищает предоставленный ему бесплатно адвокат.

- Почти сразу подзащитный признал свою вину и стал оказывать содействие следствию. С точностью могу сказать, что давление на него не оказывалось. Выстраивая линию защиты я пыталась найти хотя бы каких-то свидетелей, которые могли дать ему положительную характеристику. Но и родной сын и братья, и друзья говорили о нем , как о человеке очень жестоком и агрессивном. В общении со мной он был доброжелателен и даже излишне порой заискивал. На праздники из СИЗО он присылал мне открытки. Но как человек опытный я хорошо понимала, что это лишь игра. Свои преступления он совершал сохраняя здравый рассудок. Он с первых дней боялся ареста и тщательно выбирал жертв. Прямых свидетелей ни одного из убийств не было, - прокомментировала адвокат Марина Ефименко.

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