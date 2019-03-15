Убивал, потому что от него сбежала девушка: узбекский Чикатило расправился с 10 женщинами

С таким упоением и наигранной невинной улыбкой об убийствах в Мосгорсуде, похоже, еще никто не рассказывал. На скамье подсудимых - серийный маньяк, гражданин Узбекистана, 46-летний Бахтиер Матякубов. Формально вину он признает, но раскаяния и близко нет: "да, убивал", "да, повторю если надо". Уже в СИЗО убийца принял православие — еще один лицемерный, лживый ход.

«СОЧЕТАНИЕ НЕВЫСОКИХ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ПРИМИТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

На счету маньяка 10 женщин. Пятерых он убил в Москве, троих на родине в Узбекистане и еще двоих на Украине. И все это за четыре месяца 2015-го года. Первое убийство Бахтиер совершил в Москве, после чего сразу улетел в Узбекистан, где жестоко расправился с тремя женщинами. Потом убил двоих на Украине и снова вернулся в Москву, где лишил жизни еще четверых. Почувствовав скорый арест, он опять бежит в Киев, где в одном из хостелов и был задержан (см. «Хронология событий»).

Украинский суд признал его виновным в двух убийствах, совершенных с особой жестокостью и приговорил к пожизненному лишению свободы. Почти сразу после приговора в начале 2017-го года маньяка экстрадировали в Москву, и за дело взялись столичные следователи.

Криминальное чтиво из 11 томов сейчас разбирают в суде. На заседаниях побывала корреспондент "Комсомолки", ей удалось заглянуть в материалы уголовного дела и пообщаться с маньяком. Так зачем же Матякубов убивал москвичек, и как в городе, напичканном камерами видеонаблюдения, ему удавалось уходить от наказания?

Кстати, Мятякубов прошел все судебно-психиатрические экспертизы. Он был не только признан вменяемым, но и совершал преступления будучи не в состоянии аффекта.

Бахтиер Матякубов в суде.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Из материалов уголовного дела (характеристика, которую дали Матякубову эксперты):

«Его отличает сочетание невысоких умственных способностей и примитивной ценностно-мотивационной сферы с выраженными слабоумием и эгоцентризмом на фоне эмоциональной неустойчивости. Ему присуще низкое чувство вины и отвественности, а так же неспособность к пониманию чувств и переживаний окружающих. При этом отмечается высокая требовательность к другим людям, которые должны соответствовать его ожиданиям».

ПЕРВЫЙ СРОК — ЗА РАЗБОЙ

По наклонной жизнь Матякубова покатилась еще на родине в Узбекистане. Первый свой срок он получил за разбой. В местном магазине напал на женщину и обчистил кассу.

- Из-за этой дуры столько лет жизни потерял. Она во всем виновата, - оправдывает себя убийца.

19-летнему на тот момент молодому отцу дали 15 лет строго режима. Но на свободе за хорошее поведение он оказался спустя 12 лет. Вернулся домой к жене и уже подросшему сыну. Семейная жизнь не заладилась. Супругу он заподозрил в измене.

- Она изменила мне с моим другом. Опозорила весь наш род. В том, что я таким стал, она виновата. После этого я всех женщин возненавидел. Все они одинаковые - проститутки...

Как не убил неверную жену, он и сам не знает. Но женщине и сыну пришлось хлебнуть немало горя: избиения, оскорбления, угрозы. Для них все закончилось в 2006-м, когда Матякубов перебрался в Москву. Официально он ни дня нигде не работал. Да и зачем? Деньги на жилье и еду здоровому лбу присылал отец, у которого в Узбекистане свой продуктовый магазин. Но тому было мало.

Летом 2007-го года на руках Матякубова снова защелкнулись наручники. В подмосковных Химках он напал на продавца магазина. За "разбой" получил 7 лет. Условно-досрочно освободился в октябре 2014 года.

ЮЛИЯ АНПИЛОВА: «ОНА БЫЛА ТАКАЯ КРАСИВАЯ И СОВСЕМ ОДНА»

Свое первое убийство он совершит всего через два месяца после освобождения. В новогоднюю ночь 1 января 2015 года.

- Я вышел из колонии и стал жить в Москве на съемной квартире с девушкой. Моя землячка, из Узбекистана. Мы вместе отмечали Новый год, и все было хорошо, пока я случайно не прочитал ее переписку в телефоне с другим мужчиной. Я тогда понял, что значит фраза "земля уходит из-под ног ". Был очень зол, готов был ее на куски порвать. Она это почувствовала и сбежала. Я сразу догадался, что она поедет на Курский вокзал. Взял ключи от машины брата и рванул за ней. Хотел в последний раз ей в глаза посмотреть. Нашел! Она на перроне стояла и с каким-то мужиком разговаривала. Убил бы их обоих, но на вокзале были люди, и я понимал, что меня быстро примут менты.

Матякубов твердо решил, что будет убивать женщин. С собой у него был нож "Шархан", без которого, как он сам признался следователям, из дома он не выходил. Он вернулся в машину брата и просто поехал вперед.

Голосующую на дороге москвичку Матякубов заметил недалеко от станции метро "Люблино".

- Она была такая красивая и совсем одна. Я остановился, и она спокойно села в машину. Вообще меня не боялась, сидела, уткнувшись в свой телефон, и с кем-то переписывалась. В какой-то момент я ее пожалел и передумал убивать. Но потом задал всего два вопроса: замужем ли она и есть ли дети. Она заявила, что замужем и двое детей.

Ответом, который, как выяснилось позже, оказался враньем (женщина просто хотела казаться недоступной замужней дамой), Юля Анпилова подписала себе приговор.

- Я тогда просто взбесился, замужняя ночью одна по улице ходит. Я вывез ее за город, вытащил из машины и несколько раз ударил ножом. Она упала, как кукла. А мне как-то на душе легче стало. Одной проституткой в Москве меньше...

Тело Юлии Анпиловой маньяк спрятал в овраге. До его ареста родственники ничего не знали о судьбе москвички. Женщине было 36 лет, она работала менеджером в агенстве недвижимости. Семьей так и не успела обзавестись и все свое свободное время посвящала старой и больной маме.

- Она заботилась обо мне, покупала продукты и лекарства. О такой дочке можно было только мечтать, - Людмила Анпилова и сейчас вспоминает о дочери со слезами.

ЭЛЬМИРА ГУСЕНКО: «НА НЕЙ Я ОТРАБОТАЛ УДАР"

Второе убийство в Москве Матякубов совершил 17 марта 2015 года.

- Я хотел научиться убивать всего одним ударом. Хорошо понимал, что он должен быть сильным и метким - прямо в сердце. Я хотел отработать его и вышел из дома, чтобы убить женщину. Долго ходил по городу и сам не помню, как оказался в парке Измайлово. Там увидел женщину, которая с маленькой собачкой гуляла. На руке было кольцо, значит замужем, а ходит по улице одна и собой красуется. Я быстро вытащил нож и ударил. Но с одного удара не вышло, пришлось повторить. Когда хлынула кровь, у меня будто камень с души спал. Полегчало...

Тело 44-летней Эльмиры Гусенко нашли случайные прохожие спустя всего несколько минут после убийства. На часах было 11.50, но маньяк успел скрыться незамеченным. Без мамы остались двое маленьких детей. Сейчас их один воспитывает отец.

НАТАЛЬЯ ЕЛЬКИНА: "ПОТОМУ ЧТО НА БЛОНДИНКАХ КЛЕЙМО НЕГДЕ СТАВИТЬ"

Довольный собой и полной безнаказанностью 4 апреля он снова вышел на охоту в Москве. Жертвой стала 35-летняя продавщица Наталья Елькина. Средь бела дня маньяк зашел в кондитерскую на улице Лескова и, убедившись в отсутствии покупателей, набросился на хрупкую женщину.

Наталья Елькина.

- Она блондинка с голубыми глазами, на таких клеймо негде ставить. Я с ней даже говорить не стал. Там много крови было, не помню, сколько раз ее ударил...

На теле женщины насчитали 29 ножевых ранений. И опять ни одного свидетеля. Из кассы маньяк прихватил 3 тысячи рублей, еще столько же взял в сумке умершей женщины. С места преступления скрылся на машине. Отечественную "десятку" накануне он купил без оформления документов у одного из своих соотечественников.

Наталья была матерью-одиночкой. Женщина воспитывала дочку, которой тогда было 11 лет. Сейчас девочка находится под опекой родственников.

ИРИНА ЧЕКАНОВА: «ОНА НЕ ТАК НА МЕНЯ ПОСМОТРЕЛА»

Уже на следующий день на том же автомобиле маньяк поехал в Балашиху, одержимой одной целью - убить еще одну женщину. Под горячую руку попала продавец магазинчика товаров для здоровья Ирина Чеканова. Спальный квартал, подвальное помещение, там редко бывали посетители. В очередной раз обошлось без свидетелей, хотя на часах был обеденный час пик.

- Я только помню, что спросил, есть ли у них белые халаты. Она ответила, что нет и как-то не по-доброму на меня посмотрела. Я за это ударил ее раз семь ножом. Ничего не взял и уехал...

Ирине Чекановой было 53 года. У женщины остался взрослый сын.

ЮЛИЯ ЛЕБЕЖИНА: «ХОТЕЛ ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Последней жертвой маньяка стала 26-летняя Юлия Лебежина.

- У меня 9 апреля был день рождения, в этот особый день я хотел порадовать себя...

С ножом в руках он отправился в "адское место". Так маньяк называет магазин интим-товаров "Джага-джага" на улице Нижегородской.

Юлия Лебежина.

- Я в таких местах раньше не бывал. Нормальная девушка там не станет работать. Я решил наказать эту аморальную мадам. Потом долго жалел, она мне даже во сне снилась. Красивая была девка.

Юля действительно была красавицей. Длинные волосы, карие глаза и очаровательная улыбка. А еще она была очень счастливой. За полгода до своей гибели Юля вышла замуж.

- Мы строили планы, жили и радовались каждому дню. Мечтали о детях, - рассказал "КП" муж погибшей Игорь Смирнов.

По российскому законодательству, за убийства Матякубову грозит пожизненное заключение. Сразу после вынесения приговора он будет экстрадирован на родину. После суда оставшуюся часть жизни он проведет в колонии строгого режима в Узбекистане.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА...

Марина Ефименко (Матякубова защищает предоставленный ему бесплатно адвокат):

- Почти сразу мой подзащитный признал свою вину. Выстраивая линию защиты, я пыталась найти хотя бы каких-то свидетелей, которые могли дать ему положительную характеристику. Но и родной сын, и братья, и друзья говорили о нем как о человеке очень жестоком и агрессивном. В общении со мной он был доброжелателен и даже излишне порой заискивал. На праздники из СИЗО присылал мне открытки. Но я хорошо понимала, что это лишь игра. Свои преступления он свершал, сохраняя здравый рассудок. Он с первых дней боялся ареста и тщательно выбирал жертв. Прямых свидетелей ни одного из убийств не было.

...И СЛЕДОВАТЕЛЯ

Дмитрий Похомов, следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Москве:

- Следствию удалось найти преступника путем изучения детализаций мобильного телефона, а также пошагово восстанавливая все его передвижения, соотнося их с местами преступления. Был установлен адрес его проживания, где во время обыска обнаружена его одежда, на которой имелись следы крови двух жертв. Обвиняемый был объявлен в международный розыск, и позже обнаружен на территории другого государства, где его задержали за совершение аналогичных убийств (речь об Украине — Ред.). Следствию удалось установить характерный почерк нанесения ударов ножом. Чтобы наверняка убить женщину, он прокручивал лезвие.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Следователи до сих пор сомневаются, что знают о всех жертвах маньяка. Но пока в списке 10 женщин.

1 января* в Москве убита Юлия Анпилова, 36 лет (сразу же после этого преступник едет в аэропорт и улетает в Ташкент).

2 января в Ташкенте убита фармацевт аптеки.

8 января в Ташкенте убита сотрудница швейной мастерской.

8 января в Самарканде убита еще одна гражданка Узбекистана (3 марта маньяк приехал на Украину).

4 марта в Киеве изнасилована и убита Наталья Онипченко.

6 марта в Киеве убита 77-летняя Клавдия Лепетюха (преступник возвращается в Москву).

17 марта в Москве убита Эльмира Гусенко, 44 года.

4 апреля - в Москве убита Наталья Елькина, 35 лет.

5 апреля в Балашихе Московской области убита Ирина Чеканова, 53 года.

9 апреля в Москве убита Юлия Лебежина, 26 лет.

*Все убийства совершены в 2015 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мигрант 15 лет убивал женщин в России из-за "личной неприязни"

В Москве будут судить 45-летнего гражданина Узбекистана Бахтиера Матякубова. Он обвиняется в совершении пяти убийств, сопряженных с разбойным нападением (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 162 УК РФ). Сколько людей маньяк убил на самом деле неизвестно никому (подробности)