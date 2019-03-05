Мигрант 15 лет убивал женщин в России из-за "личной неприязни"

В Москве будут судить 45-летнего гражданина Узбекистана Бахтиера Матякубова. Он обвиняется в совершении пяти убийств, сопряженных с разбойным нападением (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 162 УК РФ). Сколько людей маньяк убил на самом деле неизвестно никому.

По версии СК России, в период с января по апрель 2015 года Матякубов совершил на территории Москвы и Московской области серию убийств, сопряженных с разбойными нападениями, выслеживая женщин в безлюдных местах и парках.

"Так, 17 марта 2015 года, находясь в Измайловском парке, он встретил незнакомую ему 35-летнюю женщину, гуляющую с собакой. Убедившись в отсутствии посторонних людей, он нанес ей два удара ножом в область сердца, от которых потерпевшая скончалась. Также он выслеживал жертв в магазинах с целью дальнейшего разбойного нападения. Убийства совершал как в дневное, так и в вечернее время, нападая и нанося множественные колото-резаные ранения потерпевшим, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователям удалось установить характерный почерк нанесения ударов ножом, которым пользовался убийца. Нанося удар, он проворачивал нож таким образом, чтобы наверняка убить женщину. Это он рассказал следователю после задержания.

Подобным образом убийца расправился с продавщицей в секс-шопе в центре Москвы. Матякубов нанес 25-летней Юлии Лебежиновой 20 смертельных ножевых ранений. После этого маньяк забрал из магазина деньги и несколько резиновых "игрушек".

На след душегуба вышли благодаря кропотливой работе оперативников. Детализация вызовов с мобильного телефона преступника привела в подмосковную съемную квартиру, где была обнаружена одежда мигранта со следами крови его жертв.

Пока маньяка искали по всему миру, он уже работал на стройке в Киеве. Там он успел совершить несколько убийств, но попался после того, как пырнул ножом разнорабочего на стройке. Украинские полицейские заподозрили Матякубова в серии убийств, и провели свое расследование. Оно показало, что в Узбекистане Матякубов также разыскивается за серию убийств. В общей сложности мигрант-гастролер убил более 30 человек. В декабре 2017 года следователям удалось добиться выдачи маньяка. Его экстрадировали из Киева в Москву для проведения следственных действий.

В СК России отметили, что ранее по решению Химкинского городского суда Матякубов уже провел в тюрьме 7 лет за изнасилование. Но после выхода на свободу его почему-то не выслали из России в Узбекистан. И Матякубов продолжил свою преступную деятельность. На допросах он признался, что начал убивать еще с начала 2000-х годов.

"Было проведено свыше 35 сложных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, биологические, психолого-секслого-психиатрические экспертизы, и другие. Согласно выводам психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемого выявлено эмоционально неустойчивое расстройство личности, вспыльчивость, повышенная возбудимость, мстительность и личная неприязнь к лицам женского пола", - отметила Светлана Петренко.

Матякубов вину признал полностью во всех инкриминируемых ему преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение.