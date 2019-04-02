2019-04-02T18:03:46+03:00
Спорт

Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров: Хочешь заработать? Жди когда уволят!

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров за 2018 год
Константин ИВАНОВ
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Вполне вероятно, что в следующем году Мбаппе ворвется в топ футболистов с высокими контрактами.Вполне вероятно, что в следующем году Мбаппе ворвется в топ футболистов с высокими контрактами.Фото: REUTERS
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Влиятельный французский журнал France Football опубликовал списки футболистов и тренеров с самым высоким доходом за 2018 год. В заработки вошли не только зарплаты, получаемые ими в клубах, но и рекламные контракты, а суммы даны до вычета налогов. И в итоге первое место в топ-5 футболистов заняли Лионель Мессии. Его извечный соперник на поле и во всех рейтингах Криштиану Роналду остался вторым.

Но что удивительно, в пятерке не оказалось самого дорого на данный момент футболиста мира - Киллиана Мбаппе из ПСЖ. Но вполне вероятно, что в следующем году он ворвется в топ, ведь за ним охотится мадридский «Реал». Испанский гранд готов заплатить за француза 280 млн евро, но и самого нападающего вряд ли обидит.

Очень интересен топ-5 тренеров с самыми высокими доходами. Оказывается больше всего получают те специалисты, которых увольняют. И Жозе Моуринью и Тьерри Анри свои миллионы получали в качестве отступных при увольнении из «МЮ» и «Монако». Особенно хорош Анри - у него был первый клуб в его тренерской карьере, он провалил все, что можно, едва не опустил команду на последнее место, но все равно ушел с огромным мешком денег.

А рядом сиротливо примостился список самых высокооплачиваемых футболисток мира. Номер первый в нем - Ада Хегерберг. Норвежская футболистка французского «Лиона» является обладателем «Золотого мяча» получает всего 400 тыс. евро.

Самые высокооплачиваемые игроки

1. Лионель Месси «Барселона» - 130 млн*

2. Криштиану Роналду «Ювентус» - 113 млн

3. Неймар ПСЖ - 91,5 млн.

4. Антуан Гризманн «Атлетико» - 44 млн

5. Гарет Бейл «Реал» - 40,2 млн

Самые высокооплачиваемые тренеры

1. Диего Симеоне «Атлетико» - 41 млн

2. Жозе Моуринью без работы - 31 млн

3. Тьерри Анри без работы - 25,5 млн

4. Хосеп Гвардиола «МанСити» - 24 млн

5. Эрнесте Вальверде «Барселона» - 23 млн

* доход за 2018 год

ИСТОЧНИК KP.RU

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