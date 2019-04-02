В Вашингтоне президент, а в Киеве - комик: Зеленского зря торопятся сравнивать с Трампом и Рейганом

«Как он их всех красиво обыграл! Одно слово - артист!» - восхищаются сейчас многие триумфатором первого тура президентских выборов Владимиром Зеленским. И уже ставят его в один ряд с 40-м президентом США Рональдом Рейганогм и нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом. А что! Вон Рейган тоже был киноактером (весьма средненьким, кстати), а поди ж ты - стал одним из самых знаменитых руководителей мощнейшей державы мира. И Трамп удачно сочетал свой бизнес с ролью шоумена (совсем, как Зеленский в своем «Квартале 95»), сделал себя сам и заслужил решающую поддержку избирателей.

Но вряд ли «слуге народа» стоит примерять галоши заокеанских персонажей, он в них утонет. Ибо на самом деле ничего общего у украинского неофита с американскими президентами нет. Они опытные политики, не раз битые жизнью и знающие, как дать сдачи, а он пока что лишь талантливый лицедей, «нечаянно пригретый славой» на чужие деньги.

Тот же Рейган, закончив актерскую карьеру, на три десятилетия (!) ушел в политику. Работал в профсоюзах, менял разные партии, восемь лет был губернатором Калифорнии - ключевого американского штата. В 1976 году участвовал в президентской гонке от республиканцев, но на самом финише уступил номинацию Джеральду Форду. Вновь предпринял попытку через четыре года и разорвал в клочья соперника-демократа Джимми Картера.

Пропрезидентствовал два срока и, используя весь свой богатый политический опыт, вывел из кризиса экономику страны и (может, и не совсем заслуженно) снискал лавры победителя в холодной войне.

Трамп, строивший небоскребы и казино, проводивший мировые конкурсы красавиц и игравший сам себя в кино, в политике подвизался еще с конца 80-х годов. Был демократом, республиканцем, в 2000-м участвовал в президентской кампании от Партии реформ (на предварительных выборах выиграл два штата, но вынужден был сойти с дистанции), активничал и в последующих гонках. При этом в собственном бизнесе дважды оказывался на грани разорения, но сумел возродиться и сейчас со своими $3,4 миллиардами занимает 156-ю строчку в списке богатейших людей Америки.

Ну а что Зеленский? Пока он не произнес ни одной заметной политической речи, не представил внятной программы. По инерции продолжает хохмить, когда пытается говорить о серьезных вещах. Но ведь играть в политику это не гулять по парку Юрского периода, это куда опаснее и сложнее. Зубастые конкуренты съедят вмиг, даже косточек не останется. Президентом Зеленского громадяне, может быть, и изберут на волне всеобщего протеста.

А вот за то, что недавний комик способен вытащить Украину из трагической ситуации, ручаться не стоит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

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