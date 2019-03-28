Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал без пяти минут президентом Украины
Если бы этого кандидата не было, его стоило бы придумать. Потому что без него президентская гонка на Украине была бы напрочь лишена интриги и элемента внезапного сумасбродства. И в списке вероятных победителей не было бы новых лиц, от которых не очень понятно чего ожидать. Остальные лидеры этой кампании давно знакомы и предсказуемы, как финал плохого детектива.
Владимир Зеленский - вот главная сенсация и феномен украинской президентской кампании. Все социологи безоговорочно отдают победу в первом туре ему - комику, не имеющему никакого политического багажа за плечами. Более того, при моделировании второго тура он бьет и Порошенко, и Тимошенко.
Как же дошел бывший кавээнщик до таких высот? Или как до такого кандидата скатилась Украина?
Если бы этого кандидата не было, его стоило бы придуматьФото: REUTERS
КАВЭЭНЩИК ИЗ КРИВОГО РОГА
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам. У него не было влиятельной родни - классическая семья технической интеллигенции из Кривого Рога. Мать - инженер, отец - программист, доктор технических наук. В юности будущий кандидат в президенты попробовал себя во всех секциях района - от греко-римской борьбы до баскетбола, от бальных танцев до фортепиано. В школе он собрал первую команду КВН, здесь же познакомился со своей будущей женой Еленой Кияшкой, которая родила ему двоих детей.
Удачные школьные опыты с юмором и определили его будущую профессию, несмотря на то, что в университете он учился на юриста. Сначала - команда КВН «95-й квартал». Затем - одноименная студия. Телепроекты, мюзиклы, съемки в кино, продюсирование фильмов, популярность и на Украине, и в России, где у него до сих пор остается прибыльный бизнес...
Съемки фильма "Любовь в большом городе-3"Фото: Евгения ГУСЕВА
И это единственный скандал, которым была слегка омрачена предвыборная страда Зеленского. Как так, ведь Владимир поддержал майдан, выступал с концертами перед националистами из добробатов в Донбассе, жертвовал им миллионы гривен... А тут - на тебе, бизнес в «стране-агрессоре». Три фирмы, которые стригут роялти с выпущенных фильмов. С 2014 по 2017 год они заработали $13 миллионов! И без личного присутствия Зеленского в России эти фирмы закрыть невозможно. А он, как справжний патриот, в Россию ехать не собирается. И пока от врага капают баксы, на Украине запрещают один из его самых коммерчески успешных проектов - сериал «Сваты». (К моменту публикации его внезапно вновь разрешили. С чего бы такие кульбиты?) Главная звезда этого сериала - актер Федор Добронравов, видите ли, поддержал «оккупацию» Крыма.
И пока от врага капают баксы, на Украине запрещают один из его самых коммерчески успешных проектов - сериал «Сваты»
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ТЕНЬ КОЛОМОЙСКОГО
Зато сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл главную роль, стал, по сути, прологом к его выдвижению в президенты. Под выборы как раз стартовал третий сезон. Скромный правдоруб, украинский учитель истории Василий Голобородько волею судеб встает у руля государства. Честный, справедливый президент, который борется с коррупцией и самодурством, - такого Украина не видела никогда! И как нужно было довести страну, чтобы она решила голосовать за киношный образ, с которым и ассоциируется Зеленский. Ведь его программа - это просто набор популистских штампов. Можно считать, ее нет. Но зато есть запрос народа на Голобородько.
- Это неприятие политической элиты - сегодняшней и той, что была раньше, - поделился с «КП» украинский политолог Михаил Погребинский. - Люди хотят нового человека, который мягко оппозиционен действующей власти. Он не носится с вилами, не обещает всех расстрелять, как другие. Он воспринимается как умеренный. Без радикальной русофобии, без национализма...
«Слуга народа», в котором Зеленский сыграл главную роль, стал, по сути, прологом к его выдвижению в президенты
- Конечно, в первую очередь это протест, - считает бывший украинский, а ныне российский политолог Владимир Корнилов. - Ведь основа его электората - юго-восток Украины. Притом что его лозунги данному региону совсем не близки. Курс на НАТО и ЕС - не про эти территории. Но там будут голосовать за кого угодно, лишь бы к власти не пришли те, кого ненавидят люто.
- Кто за ним стоит?
- Коломойский не раз говорил, что они друзья. Если посмотреть их более ранние интервью, то они особо и не скрывали, кто за кем стоит, - говорит Корнилов. - Просто сейчас, ближе к выборам, они немного дистанцируются друг от друга. По крайней мере публично.
- Ясно, что в значительной степени это проект Коломойского, - соглашается Погребинский. - Его канал «1+1», раскрутка «95-го квартала». Но нельзя умалять и талант самого парня.
Кстати, в день тишины на этом канале планируют показать несколько шоу Зеленского. А также документальный фильм о бывшем актере, ставшем президентом США, - Рональде Рейгане. Его озвучил узнаваемый голос Зеленского.
Сам кандидат говорит, что на предвыборную кампанию он скинулся с друзьями. И обошлась она ему в 70 миллионов гривен (около 165 миллионов рублей). Это подтверждают данные Комитета избирателей Украины. Для сравнения: Порошенко потратил 250 миллионов гривен (600 миллионов рублей). Большая разница объясняется многочисленными плакатами и митингами в поддержку действующего президента, на которые массовку сгоняли за деньги.
«У НАС ВОЙНА С РОССИЕЙ»
По последним публичным заявлениям Зеленского видно, что политтехнологи откорректировали его ранние высказывания. И если пару месяцев назад он готов был договариваться с Москвой по Донбассу, то теперь декларирует: «У нас война с Россией. И нам нужно победить».
Для начала он планирует пригласить на переговоры по Донбассу США и Британию. А также развернуть информационную войну - антироссийский канал на русском языке для Донбасса и всего мира.
- То, что он сейчас говорит, выглядит несерьезно и непрофессионально, - считает Погребинский. - Трудно предсказать, будет ли он в случае победы со своего любительского уровня утверждать свои дурацкие представления обо всем. Или начнет доверять профессионалам. Но если бы мне пришлось выбирать между Порошенко и Зеленским, при всем скептическом отношении к некомпетентности последнего я предпочту голосовать против Порошенко. А для России предпочтительней любой кандидат, кроме Порошенко. Сожжены все мосты для работы с ним.
По последним публичным заявлениям Зеленского видно, что политтехнологи откорректировали его ранние высказыванияФото: REUTERS
- Никто не знает, каким Зеленский может быть президентом, - говорит Корнилов. - Многие считают, что он будет лоббировать интересы Коломойского и всем начнет управлять этот олигарх. Но я бы напомнил, что Коломойский уже выигрывал майданы и 2004-го, и 2014 года. Но учитывая его манеры - а он считает, что ему принадлежит все и надо отжимать это у других, - он недолго задержится во власти. Я не думаю, что Зеленский, если он станет президентом, сможет долго терпеть диктат Коломойского.
- А Тимошенко? Она хотя бы в канцлеры Украины метит.
- Она всегда это делает, когда чувствует, что не может занять 1-е место, - считает Корнилов. - Ясно, что те, кто ставит на Зеленского, в случае его победы не очень будут рады, если он начнет делиться с кем-то полномочиями, в том числе - с Тимошенко.
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