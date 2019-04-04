Смогут ли Кокорин и Мамаев вернуться в футбол

Оптимистичный сценарий

Следующее заседание суда, которое уже будет рассматривать дело по существу, намечено на 9 апреля. Как говорят адвокаты, обычно такое разбирательство, состоящее из нескольких заседаний суда, длится месяца полтора - два. По самому оптимистичному сценарию футболистов-дебоширов могут выпустить на свободу этим летом, зачтя в виде наказания уже отсиженные в Бутырке месяцы.

К этому времени чемпионат России по футболу уже закончится, а значит можно будет готовится к новому сезону. Правда, времени останется очень мало. Первенство России в этом году, поскольку нет ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира, стартует уже в середине июля. А Суперкубок и того раньше - 6 июля. Так что к этому времени набрать форму игроки явно не успеют, но тренироваться смогут. Только вот где и с кем?

Контракты

«Зенит» в последнее время никаких заявлений по поводу Кокорина не делал. Но всячески пытался поддержать своего футболиста, не став разрывать с ним контракт. Правда, договор Александра с питерским клубом скоро истекает, в июне 2019 года. В принципе, «Зенит» может и не продлевать с ним отношений. Но с другой стороны, может и подписать 28-летнего форварда, с расчетом, что будет ему выплачивать деньги только тогда, когда тот вернется в строй.

У Мамаева обратная ситуация - от него «Краснодар» открестился еще в октябре 2018 года, хотя контракт подписан до декабря 2019 года. Как разрешится эта история и кто подберет 30-летнего полузащитника, который умудряется в тюрьме поддерживать спортивную форму, сказать очень сложно. Хотя, когда ребята только загремели за решетку, уже кое-какие предложения им поступали.

Пессимистичный вариант

Если Кокорин с Мамаевым выйдут на свободу 25 сентября, то могут попасть в заявку клуба только к 11-у туру чемпионата России. Но растренированных футболистов все равно никто не выпустит на поле, так что до конца года о футболе можно будет забыть.

Есть еще более печальный вариант, когда футболисты получат реальные сроки... Но такой поворот событий комментировать нет смысла.

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