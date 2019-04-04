Систему госзакупок упростят

7 триллионов рублей - вот на такую кругленькую сумму (по данным за прошлый год) в России проводятся государственные и муниципальные закупки. И система эта - темный лес. Правительство периодически говорит о том, что госзакупки надо упрощать и делать их прозрачными, и уже разработало очередной законопроект. Его рассматривали на заседании правительства в четверг.

- Зачастую контрактная система мешает работать. Ее нужно привести в соответствие с требованиями сегодняшнего дня, сократить время закупочных процедур. Необходимо, чтобы она была удобной. Но мы рассчитываем, что эффект будет шире и, в конечном счете, она будет и более прозрачной, и более эффективной. Особенно важной эта задача стала в период работы над национальными проектами, - заявил премьер Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что разработанный законопроект, в частности, позволит сэкономить время при проведении закупок в строительной сфере. Так, в случае форс-мажоров, уточнения проектных решений с участием местных, региональных или федеральных властей можно будет просто поменять условия контракта и не проводить новый тендер, если цена и срок исполнения контракта не вырастут более чем на 30%.

- Предусмотрена возможность продлить срок исполнения контракта, а при нарушении его условий подрядчиком сразу перезаключить контракт со вторым участником конкурентной закупки, - рассказал Медведев.

Кроме того, станет проще делать закупки по цене единицы товара, работы и услуги.

- Это важно, когда определить необходимый объем на момент закупки еще невозможно. При этом сама подача заявки также должна быть упрощена. Государственные закупки - это мощнейшее средство стимулирования развития целого ряда отраслей, да чего скрывать - просто всей экономики, включая малый и средний бизнес, на него приходится 15 процентов закупок, и эта цифра должна расти, - заявил Медведев.

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