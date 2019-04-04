Дмитрий Нагиев — участнику детского «Голоса»: «Рад, что у тебя зубы отвалились до выхода на сцену»

В ближайшую пятницу в детском «Голосе» продолжатся поединки. Выступать будут артисты команды Меладзе. Из 15 детей в финал пройдут лишь двое. И в преддверии отсева «КП» вспоминает перлы Дмитрия Нагиева, который разбавляет каждый выпуск отточенной импровизацией.

Куда делась прививка?

9-летняя Катя Гаврилюк прилетела из Владивостока, чтобы в ходе слепых прослушиваний спеть песню «До свидания, мама» группы «Моральный кодекс». Сделала это весьма энергично: повернулись Светлана Лобода и Пелагея. Девочка выбрала в наставники первую. А после выступления юную артистку встретил Дмитрий Нагиев. «Ты так пела! - обратился ведущий к Кате. - Они (группа поддержки) так орали! Что у меня рассосалась повторная прививка от чумки».

Катя Гаврилюк из Владивостока.

А кто у нас муж?

Елизавета Шамиева из Сочи выглядит очень солидно и взросло. Девушке — 14, это верхняя возрастная граница для детского «Голоса». И для слепых прослушиваний Лиза решила выбрать взрослую песню: спела Careless Whisper Джорджа Майкла и успешно попала в команду Меладзе. «Это твой муж?» - уточнил Нагиев после выступления у девочки. «Это мой брат», - ответила запыхавшаяся от счастья певица. «А то я уж испугался, - продолжил ведущий. - Что у нас единственная в детском «Голосе» замужняя артистка».

Елизавета Шамиева из Сочи.

Нота за нотой, зуб за зуб

Выступление 7-летнего Льва Мулло, питерца с финскими корнями, оказалось крайне эмоциональным. Мальчишка без передних зубов мультяшным голосом спел песню из фильма «Небесный тихоход» - «Первым делом самолеты» и, кажется, сам не поверил, что к нему повернулись. Стоял с широко раскрытыми глазами, пока наставники объясняли ему про механизм выпадения молочных зубов у детей. Не прошел мимо этой темы и Дмитрий Нагиев. «Я очень рад, что у тебя зубы отвалились до того, как ты вышел на сцену, - признался ведущий. - А не во время выступления».

Лев Мулло из Санкт-Петербурга.

«Пока ты пел, женщина родила»

У 9-летнего Вани Кириченко из Сочи было все для победы: отличный звонкий вокал, красные штаны, красная бабочка, роскошная шевелюра. Но никто не повернулся, что очень странно. В отличие от большинства, парень пел свою песню («Герои спорта» Муслима Магомаева) весьма долго — минуты две, все надеялся, что кто-то из наставников нажмет кнопку. И ведущий построил шутку именно на этом. «Пока ты пел, одна женщина родила, — разрядил обстановку Нагиев. — Пьяница бросил пить. И ребенок, который до этого не разговаривал, начал говорить. Сказал: «Я ухожу». Ты представляешь?»

Ваня Кириченко из Сочи.

Мать тут рядом!

Если во взрослой версии «Голоса» Нагиев позволяет себе ухлестывать за красивыми вокалистками открыто, то в детском проекте возможности ведущего сильно ограничены законом. Однако фантазировать Дмитрию никто запретить не может. Так и вышло с близняшками Ариной и Софьей Березиными, 12-летними певицами, прилетевшими в шоу из Красноярска. «То есть, когда вы вырастете, если я замуж возьму одну, придется и вторую тоже?», — уточнил ведущий у участниц проекта. Девочки покраснели и засмеялись в ответ, зато мама не заставила себя ждать. «Но-но! Мать тут рядом», — то ли с угрозой, то ли с упреком осекла Нагиева мама юных артисток.

Арина и Софья Березины из Красноярска.

«Голос.Дети», Первый, пятница, 21.30

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