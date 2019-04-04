Ребенок, которому не читают на ночь, к 5 годам теряет 1 миллион 400 тысяч слов

Примерно четвертая часть родителей никогда не читает своим маленьким детям книги на сон грядущий. Еще четверть мам и пап делают это очень редко - один или два раза в неделю. Эти данные американского национального исследования настолько поразили Джессику Логан, специалиста по когнитивному развитию детей и доцента образовательных исследований в Университете штата Огайо, что она решила выяснить, как это влияет на способности малышей.

Джессика и ее коллеги обратились к сотрудникам городской библиотеки Columbus Metropolitan, которые составили список из 100 наиболее распространенных книг для детей. Ученые подсчитали, что книги с картинками содержат в среднем 228 слов, а словарь книжек-картонок для самых маленьких составляет около 140 слов. Дальше путем нехитрых математических операций было подсчитано сколько слов дети услышат к моменту, когда им исполнится 5 лет. При этом эксперты предположили, что родители, которые заявили, что не дружат с книгами, на самом деле все же читали своим чадам 1 книгу раз в 2 месяца.

В итоге получилась следующая статистика:

- дети не читающих родителей к 5 годам слышали всего 4 662 слова.

- малыши, которым читали 1-2 раза в неделю, имели в багаже 63 570 слов.

- если родители читали деткам 3-5 книг в неделю, то в уши ребенка влетало и вылетало 169 520 слов.

- ежедневное чтение по книге в день давало прибавку в 296 660 слов.

- а неугомонные родители, способные в режиме нон-стоп выдавать в «эфир» по 5 книг в день, к 5 годам обрушивали на своего отпрыска «водопад» в 1 миллион 483 тысяч 300 слов.

По мнению ученых, именно этот разрыв - более чем в 1 миллион слов, имеет ключевое значение для объяснения той огромной разницы, которая к 5 годам обнаруживается между детьми, выросшими в богатой языковой среде и ребятами из неблагополучных и не читающих семей.

- Повседневное общение с ребенком не способно компенсировать недостаток чтения, - убеждена Джессика Логан. - Слова, которые дети осваивают во время чтения книг, гораздо более сложные и трудные, нежели простая бытовая лексика, используемая в разговорах родителей. Например, это может быть книжка о приключениях пингвинов в Антарктиде и таким образом в оборот включаются понятия и слова, которых не встретишь в обычной жизни. Кроме того, родители часто обсуждают книги с детьми и отвечают на вопросы, возникающие в связи с прочитанным. И такие беседы за пределами самого текста позволяют значительно расширить активный словарный запас малышей. Такие дети демонстрируют более впечатляющие успехи в развитии, они лучше подготовлены к тому, чтобы освоить знакомые слова в напечатанном виде, когда они учатся читать в школе. Так возникает фора, которую ребятам из бедных семей потом сложно отыграть.

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