Долой домашки, долой школьное рабство!

Двадцать шесть первокурсников. Престижный вуз. У всех ребят высокие баллы по ЕГЭ.

- Кто хотел бы вернуться в свою школу?

Вверх тянутся четыре вялых руки.

- А остальные? Неужели так плохо вам там было…

В ответ угрюмое молчание.

Понятно, что мой эксперимент - не социологическое исследование. И мне хотелось бы верить, что есть студенческие группы, где на такой вопрос поднимется лес рук. Но надежды на такое все меньше. Особенно после чтения откликов на недавнюю публикацию «Мы - первые в мире по объёму задаваемых домашних заданий».

Даша:

- Сестре на выходные задали прорешать 135 примеров по математике. Плюс четыре картинки разрисовать и упражнения по русскому сделать. Мы всей семьей – мама, папа, я и сестра сидели до часу ночи.

- В каком классе сестра?

- В третьем…

Или вот Василий:

- Сделайте хоть что-нибудь, пожалуйста, мы втроем почти каждый день сидим до двенадцати ночи, чтобы выполнить всю домашку! – пишет серьезный военный.

- А если ее не делать? Ну невозможно же так жить!

- А тогда двойки, замечания и слезы ребенка…

Три, четыре часа в день на домашние задания (и это после минимум пяти школьных уроков!) – сегодня обычное дело в жизни ученика. Уже и исследование организации экономического сотрудничества и развития стран (ОЭСР) свидетельствует – в России дети дольше сверстников из других стран сидят над домашкой (о чем и была наша первая публикация).

Уже и министр просвещения Ольга Васильева напоминает: "Школы во многом автономны. Вопрос содержания домашних заданий, их объема - ответственность конкретной образовательной организации и конкретного педагога. Однако предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована: в первом классе домашнее задание не задают, во 2-3-х классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в 4-5-х классах допускается максимум два часа, в 6-8-х - 2,5 часа, в 9-11-х - до 3,5 часов. Учителя эти нормы прекрасно знают».

А ощущение, что учителя соревнуются кто больше задаст на дом. Зачем? Почему? И главное – действительно ли вечерние просиживания над тетрадями повышают качество образования?

Больше учиться - не значит лучше знать

На самом деле все уже давно изучено и доказано. Механическое «набивание руки», решение множества примеров не приближают ребенка к пониманию темы урока. Не так давно профессор Университета Пенсильвании Джеральд Кей ЛеТандре опубликовал исследование связи объема домашнего задания и уровня образования учеников. Проводил он его в разных странах.

Первое, что он выяснил (и это обидно для нас, увы): больше всего задают на дом в странах со слаборазвитой экономикой.

Второе – никак не прослеживается связь между объемом домашних заданий и уровнем образованности ученика. В Финляндии детишкам вообще не задают домашку. А они – на первых местах в международных рейтингах. Рядом в рейтинге Сингапур и Гонконг, где домашние задания есть, хотя и не такие зубодробительные, как у нас. Значит, не в самой домашке дело, а в том, как преподают в школе, как учителя ведут уроки?

Домашние задания будут эффективны тогда, когда они не обрушиваются бессмысленным, монотонным и неотвратимым валом на школьника, а когда они индивидуальны. Когда учитель задает те темы, с которыми у ребенка проблемы, заранее их объяснив. Когда ученик понимает зачем ему задали ДЗ и видит его смысл.

Как завещала Крупская

Наткнулся в Интернете на мнение учителя английского языка Марии Анатольевны Великановой из Нефтекамска. Ее аргументы – в концентрированном виде позиция многих нынешних педагогов:

- Выполнение домашней работы … имеет большое воспитательное значение, ведь обучающиеся не только закрепляют полученные на уроке знания, совершенствуют умения и навыки, но и воспитывают в себе организованность, любовь к труду, аккуратность, ответственность и навыки самостоятельной работы.

Исследование ученых Марию Анатольевну не убеждают:

- Однако исследования показывают, что многие учащиеся считают выполнение домашнего задания бессмысленной рутинной работой, которая отнимает много времени, а некоторые вовсе полагают, что домашнее задание вообще необязательно. Конечно, можно работать и без домашних заданий, но многовековая практика и педагогические законы доказывают, что если знания, приобретенные на уроке, не повторяются во внеурочное время, то они забываются.

Какая такая многовековая практика и что это за такие педагогические законы, на которые ссылается учительница – не понятно (она еще цитаты Надежды Константиновны Крупской вспоминает для доказательства своей правоты). Зато не надо искать других аргументов. И задумываться, что современные школьники несколько отличаются от своих сверстников даже двадцатилетней давности. О чем тоже есть авторитетные научные работы. Для них рутина – это доказательство бессмысленности школьного труда. Отсюда, кстати, и нежелание возвращаться в школу, заформализованную, скучную и показушную.

- Есть еще одна беда от большого объема домашки – у детей теряется навык самостоятельной, творческой работы, - замечает директор столичной школы 1060 Анна Андреевна Алхазова. – Она заканчивают школу и взрослый мир, в котором нужно принимать решения, вызывает у них растерянность. Они привыкли действовать по шаблону, заранее зная какой ответ нужно получить. А так в обычной жизни далеко не всегда бывает.

Вместо гаджетов – тетрадь

Знаем мы нынешнюю молодежь – если у нее появится свободное время, она уткнется в свои гаджеты. Так что уж лучше – пусть корпят над домашкой. И такое мнение есть у сторонников «традиционных ценностей». И этот аргумент уязвим. Ребенку нужно отдыхать, даже просто послоняться ничего не делая. Не случайно физиологами разработаны нормы продолжительности уроков и времени на выполнение ДЗ.

Нужно погулять, нужно пообщаться с друзьями. А то, что у детей слишком много свободного времени – это проблема родителей. Есть спортивные секции, музыкальные школы, «Кванториумы», курсы иностранного языка и множество другой интересной и полезной деятельности. Кстати, по статистике количество школьников, занимающихся дополнительным образованием, у нас выросло. Дополнительное образование – не синоним второсортного. Именно в кружках после уроков, на занятиях в дворце творчества ребята нащупывают свою будущую работу.

И наверно, лучше, когда у них есть время мастерить роботов или ставить пьесу в школьном театре, чем убивать самое сладкое время жизни на решение 135 математических примеров.

Чем слабее учитель, тем больше валит на детей

Очень часть длинный список домашки всего-навсего означает, что учитель не успел пройти нужные по программе темы на уроке. И свалил свою работу на школьников. Если урок выстроен правильно – нет необходимости «давить» детей лишней работой.

Другая проблема – каждый учитель считает, что его предмет главный и уж по нему у детей должны быть самые лучшие знания. Ну и поэтому ему-то можно задавать много, пусть другие ужимаются!

Победитель конкурса «Учитель года России-2018» Алихан Динаев рассказывал, как собрал вместе учителей разных предметов и попытался сделать так, чтобы они договорились об объемах заданного на дом. Простая вещь. А ведь слушалось как педагогические открытие! Если физик сегодня задает несколько важных упражнений, может, тогда биолог свою домашку задаст в другой день? Далеко не во всех школах такое возможно.

Кстати

Профессор Джеральд Кей ЛеТандре доказывает: в начальной школе даже 30 минут работы над домашним заданием после 4-5 обязательных уроков могут вызвать у ребенка стресс. А два часа домашки могут вызвать нарушения сна. Ученик в возрасте от 7 до 10 лет должен больше времени проводить на свежем воздухе.

Что делать?

А если класс перевернуть...

Современные учителя все чаще прибегают к такому педагогическому приему, который называется «методика перевернутого класса». Сначала ребятам задают домашнее задание по определенной новой теме, чтобы они сами попробовали разобраться. А уже потом на уроке дети сами объясняют, почему пришли к такому решению и что нового узнали. А учитель корректирует их. Знания, добытые самостоятельно, лучше укладываются в голове, а домашка из рутины превращается в квест, в вызов – сможешь сам осилить новое?

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