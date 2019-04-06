2019-04-06T11:23:59+03:00
Спорт

"Я рада тому, чего она достигла!". Американка, критиковавшая на Олимпиаде Загитову, передумала и отказалась от своих слов

Эшли Вагнер призналась, что она рада победе россиянки на ЧМ-2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Американская фигуристка Эшли Вагнер.Американская фигуристка Эшли Вагнер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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За год люди могут поменяться и поменять свое мнение. Доказательством этому может служить американская фигуристка Эшли Вагнер. В начале 2018 года на Олимпиаде в Пхенчхане ей крайне не понравилась Алина Загитова на том турнире. Тогда Алина дала достойный ответ американке Вагнер.

- Это не программа. Она убила время в начале, а потом просто начала прыгать во второй половине, - год назад у себя в Твиттере писала Вагнер.

Но теперь же она, кажется, передумала. Она у себя в личных соцсетях написала:

- Я рада за все её достижения! В этом году за ней стремятся все, и стать чемпионкой мира в статусе действующей олимпийской чемпионки – это невероятно. Я считала, что её произвольная в прошлом году не была сбалансированной.

И сделала отсылку к переменам в правилах Международным союзом конькобежцев:

- ISU изменила правила, чтобы программы стали более сбалансированным, и она всё равно доминирует, не смещая прыжки во вторую половину, так что это показывает, что у неё есть и артистизм, и техника, - говорит Вагнер у себя в личном Твиттере.

Эшли Вагнер - вице-чемпионка мира 2016 года, на Олимпиаде в Сочи она была третьей в командном турнире. А в 2013 и 2015 годах побеждала на командных чемпионатах мира. В 2012 году - победительница чемпионата четырех континентов. С января 2019 года она официально - "отдыхает от фигурного катания".

ИСТОЧНИК KP.RU

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