Алина Загитова про критику американки Вагнер: "Пускай Эшли сделает такую же программу как у меня и выступит с ней, я посмотрю"

СЕГОДНЯ 12:46 2018-02-26T13:01:59+03:00

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В понедельник, 26 февраля, олимпийская сборная России отправилась из Пхенчхана в Москву. Одной из главных звезд этих Игр стала 15-летняя фигуристка Алина Загитова, которая обыграла в женском катании Евгению Медведеву, с которой вместе тренируется на одном катке. Перед отлетом в Москву Загитова в интервью Russia Today подвела итоги своим выступлениям, рассказала про общение с подругой по сборной и ответила на критику американской фигуристки https://russian.rt.com/sport/article/486647-zagitova-chempionka-olimpiada-intervyu.

Что творится в голове у 15-летней девушки, которая победила на Олимписких играх? Уже дальнейшие соревновательные планы!

- Честно? Думаю о предстоящих стартах и программах на следующий сезон. Пытаюсь понять, что необходимо поменять. Хочется кататься еще лучше. Я собираюсь выступать достаточно долго и бороться за место под солнцем. Хочу оказаться на Олимпиаде 2022 в Пекине, - говорит Загитова.

Один из самых эмоциональных моментов Олимпиады 2018 - это слезы после окончания выступления Евгении Медведевой после того, как она узнала, что стала второй, пропустив Загитову вперед. Сдержанная на эмоции Алина, в свою очередь, призналась:

- По-моему, я не плакала, даже от счастья. Если только чуть-чуть прослезилась. Намокли глаза. Но у меня такой характер, держу всё в себе. Эмоции позволяю себе выплескивать, только когда приезжаю домой. Вот тогда рассказываю родителям, делюсь с ними сокровенным.

Пьедестал олимпийского турнира в одиночном женском фигурном катании (слева направо): Евгения Медведева ("серебро"), Алина Загитова ("золото"), Кэтлин Осмонд ("бронза").Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- О чём вы говорили с Медведевой после того, как судьи вынесли вердикт?

- Все подробности я вам не могу пересказать. Мы обменялись поздравлениями, сказали друг другу несколько тёплых слов. А всё остальное было слишком личным, не стану выносить на суд общественности. Я ждала, так как после выступления Жени должно было состояться награждение. Она находилась в зоне kiss and cry. После того как озвучили оценки, Женя встала и побежала ко мне. Я встретила её с распростертыми объятьями.

Картинка с объятиями на соревнованиях повторяется и в жизни. Медведева и Загитова вместе ходят в кафе, листают ленты "Инстаграма":

- Например, ходим в Starbucks кофе попить. Общаемся в соцсетях, когда обе находимся в сети. Женя любит листать Instagram, я тоже - за компанию - смотреть какие-нибудь смешные ролики.

Ряд американских СМИ сильно критиковали выступление Загитовой, придираясь к элементам ее программы. "Досталось" даже и от коллег. Американская фигуристка Эшли Вагнер заявила, что программа не выдерживает критики из-за больших пауз в начале выступлений, а прыжки, мол, у нее находятся в конце программы. Алина дала достойный ответ:

Американская фигуристка Эшли Вагнер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Увидела где-то в социальных сетях. Могу сказать, что меня ее слова только подстегнули. Ещё больше захотелось доказать, что она не права. Но таким людям, конечно же, не докажешь. Пусть она попробует выступить на Олимпийских играх с идентичной программой. И я с удовольствием понаблюдаю за её выступлением. Однако комментировать после не стану.

Отметим, что следующий крупный турнир в международном календаре - чемпионат мира по фигурному катанию. Он пройдет с 9 по 25 марта в Милане. В нем, скорее всего, и примет участие Алина Загитова с Евгенией Медведевой.