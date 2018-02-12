Американка Вагнер призналась в зависти к Загитовой

12 Февр. 2018 2018-02-12T21:25:04+03:00

Это колоссальный труд, что Загитова имеет в себе силы и возможность оставить все прыжки на вторую половину выступления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Американская фигуристка Эшли Вагнер раскритиковала произвольную программу россиянки Алины Загитовой. «Это не программа. Она убивала время в начале проката, а во второй половине просто прыгала. Это не постановка. Я понимаю, что система судейства это допускает, но фигурное катание состоит не только из этого. Я просто не могу наслаждаться таким выступлением как цельной программой», - написала Вагнер в соцсетях.

Загитова действительно сдвинула все сложные элементы в конце программы, потому что за это начисляются дополнительные баллы. А Вагнер тут же получила жесткий отпор. «Это высказывание сделано не от большого ума, - прокомментировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. - Это наоборот колоссальный труд, что Загитова имеет в себе силы и возможность оставить все прыжки на вторую половину выступления». А тренер Елена Чайковская заявила: «У Загитовой лучшая программа одиночницы, которую я когда-либо видела за всю историю женского одиночного катания».

Загитова сдвинула все сложные элементы в конце программы, потому что за это начисляются дополнительные баллыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так что Вагнер была вынуждена признать: «Тяжело завидовать, ведь я знаю, что точно не справлюсь с такой технически сложной программой в конце». Еще бы, Вагнер даже не попала на Олимпийские игры.

Кстати, Алина Загитова и Евгения Медведева сразу же после церемонии награждения улетели из Кореи. К индивидуальным выступлениям они будут готовится в Японии вдалеке от олимпийской суеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова принесла досрочное серебро России в командном турнире на ОИ

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова показала лучший результат в произвольной олимпийской программе на командных соревнованиях по фигурному катанию. Девушка принесла 10 баллов в копилку команды.

Выступление Загитовой было оценено судьями на 158,08 балла, тем самым она поставила личный рекорд (подробности)