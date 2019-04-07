Министры ответят головой: Медведев сделал ряд важных заявлений по поводу национальных проектов

На 12 нацпроектов, по словам российского премьера, до 2024 года будет в общей сложности направлено 25,7 триллионов рублей. Конечно, важно, как такие деньжищи будут расходоваться и как именно за этими расходами будут следить.

Глава правительства в интервью порталу «Будущее России. Нацпроекты» сообщил некоторые подробности предстоящего увлекательного процесса. В частности, страна узнала следующее.

- Спрашивать будем с конкретных чиновников, - заявил премьер, - Будет внятный перечень того, за что они отвечают. Каких именно конкретных цифр им нужно достичь.

Говоря о «конкретных чиновниках», Медведев пояснил, что готовятся персональные показатели для вице-премьеров и министров. Но не забыты и чиновники рангом пониже - региональные руководители.

- Мы сопоставим их запланированные результаты с фактическими, - заявил глава кабмина, - Так появится новый рейтинг губернаторов.

Понимать это надо так — заявленный план по нацпроектам в регионе не выполнен — готовься покинуть обжитой кабинет в обладминистрации.

При этом, по словам премьера, всем — от министерских руководителей до местных при выполнении национальных проектов просто придется «дружить с интернетом».

- Мы почти полностью перешли на электронный формат взаимодействия между участниками нацпроектов как на федеральном, так и на региональном уровне, - пояснил Медведев, Проектные документы и отчеты уже создаются и передаются по интернету.

Премьер пообещал, что вся предстоящая работа станет «абсолютно публичной».