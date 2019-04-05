На Салоне образования ждут больше 50 000 посетителей

С 10 по 13 апреля в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ, в шестой раз пройдет Московский международный салон образования (ММСО) – крупнейшее мероприятие в сфере образования в России и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Чем ММСО-2019 будет отличаться от предыдущих салонов? Что означает тема «Новая субъектность образования. Точка перехода»? И как дети, школьники и студенты будут непосредственно вовлечены в Салон и дальнейший образовательный процесс? Обо всем этом поговорили с Максимом Казарновским – директором АНО «Дирекция Московского международного салона образования».

– Максим Сергеевич, чему научил опыт прошлых лет? И что ждет посетителей ММСО в 2019 году?

– Первое, что важно отметить, – каждый раз Салон становится основной площадкой для всех участников экосистемы образования: от воспитателей детских садов до представителей «серебряного возраста», и этот год не стал исключением. ММСО-2019 – это и место для поиска решений, и пространство для формирования конструктивного диалога, и платформа для дальнейшей коммуникации между представителями профессионального и экспертного сообществ, государственных и общественных институтов и бизнес-структур, родителями и детьми.

Во-вторых, Салон – это определенно место силы, точка опоры региональных систем образования, и в этот раз «региональная нацеленность» видна как никогда. Если раньше регионы приезжали на ММСО лишь в качестве посетителей, зрителей и слушателей, в этом году они становятся активными участниками мероприятий деловой программы – в каждое мероприятие мы стараемся интегрировать регионального эксперта для понимания палитры мнений в стране по каждому отдельному вопросу. Кроме того, в этом году у наших партнеров будет «час региона », когда они будут демонстрировать свои кейсы, чтобы наладить межрегиональное взаимодействие.

Каждый год мы внимательно следим, чтобы каждое мероприятие имело свой замысел и свое решение. Мы готовим концепцию, раскрываем наш замысел на площадке, наблюдаем за дискуссиями. Результаты потом выходят в межсезонье, применяются между салонами, расходятся как гипотезы или готовые решения по региональным площадкам. «Интеллектуальным следом ММСО-2019» станут четыре региональных салона, которые подхватят результаты московского форума и продолжат сетевое взаимодействие по стране.

– Вы говорите о конкретных решениях, полученных во время Салона. Как они будут приниматься? Приведите пример, пожалуйста.

– В этом году 12 апреля, в пятницу, мероприятия ММСО будут проходить в формате интерактивных проектных сессий, брейнстормов, стратегических сессий, то есть экспертное сообщество будет решать конкретно поставленные задачи, которые уже заявлены в программе, и выдавать резолюцию, сформированную руками профессионалов, прямо на площадке.

Например, сейчас у нас изменилось понимание роли классного руководителя: раньше это был человек, который собирал деньги на подарки директору, а сейчас это человек, который отслеживает процесс развития ребенка и лучше всех знает его способности, черты характера, потенциал, следит за траекторией его обучения, следит за его мироощущением, настроением и так далее. Мы понимаем, каким учитель должен быть, но не знаем, как изменить уже сложившееся положение вещей. В рамках проектной сессии «Новый образ классного руководителя», где участвуют дети, родители и представители образовательных учреждений, мы объемно посмотрим на эту проблему.

Еще один пример – проект «Сельская школа». Мы понимаем всю их боль и проблемы, но мы не знаем, как решать эти проблемы, поэтому мы приглашаем руководителей сельских, обсуждаем модели, применимые для России, внимательно слушаем мнения экспертов.

– Почему тема этого Салона образования звучит как «Новая субъектность образования. Точка перехода»? Что это значит?

– Под субъектностью мы подразумеваем «ученикоцентричность» и считаем, что ребенка необходимо превратить из объекта образования в субъект и проанализировать последствия этих изменений. Ребенок не сможет в активной позиции находиться рядом с пассивным учителем, с пассивным одноклассником или школой в целом – то есть если ребенок становится субъектом, то субъектом должны стать все остальные. Как должна работать система? Какие будут результаты? Будем обсуждать на Салоне.

Более того, развивая тему субъектности ребенка, в этом году мы впервые проводим подростковый форум «Розовый слон». Данный форум дети готовят самостоятельно: они сами определяют, каких спикеров будут приглашать, какие темы будут обсуждать. На начальных этапах подготовки ребята ощущают себя серым слоном, потому что сейчас они ничем не выделяются, не имеют возможности высказаться. Но на заключительных этапах подготовки и на самом форуме дети почувствуют себя розовым слоном – удивительным, выдающимся, значимым. Мы мотивируем детей найти самих себя, осознать собственную идентичность – ММСО станет первым шагом к этому, точкой перехода.

– Что такое Неделя образования? В этом году такой формат тестируется впервые?

– Да, с 8 по 14 апреля 2019 года в Москве впервые пройдет Неделя образования – новый всероссийский масштабный проект развития концепции ММСО, цель которого – вывести процесс обсуждения вопросов, связанных с образованием, за пределы устоявшихся форматов, расширить палитру мероприятий, дать наиболее заинтересованной аудитории возможность глубокого погружения в тему. Так, сейчас в рамках «Недели образования» проводятся конференции на тему дошкольного образования для специалистов со всей России, которые хотят погрузиться в вопросы образования на уровне профессионалов. Это лишь один из примеров.

– Тотальный диктант – это часть Недели образования или ММСО?

– Тотальный диктант – это самостоятельный проект, который в этом году по датам совпал с тестовой Неделей образования. Он является показателем того, что общество заинтересовано в образовании. Это масштабное мероприятие, которое объединяет уже не только города, но и страны – 80 стран участвуют в тотальном диктанте. На наш взгляд, это отличный показатель того, как сообщества влияют на диалоги об образовании. И мечта Недели образования состоит в том, чтобы объединить как можно больше таких сообществ одной общей позитивной идеей.