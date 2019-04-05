Один учитель на три класса: кому выгоден такой прогресс?

Решать тесты на компьютере, пока учитель в том же пространстве объясняет новую тему другим ученикам? Сегодня это уже не мечта школьников, а реальность. Более того, такие нововведения становятся доступны детям из сельских школ. О том, почему за смешанным обучением будущее, мы выяснили у Натальи Андреевой, руководителя Центра смешанного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета.

Несколько проблем – одно решение

Смешанное обучение позволяет совмещать традиционную работу с учителем и онлайн-проекты. По словам Андреевой, такой подход особенно актуален в сельских школах, ведь именно там проблема кадрового голода и низкой материальной обеспеченности учителей стоит особенно остро. В каждом классе всего по пять-десять учеников (иногда и меньше), а работать с ними некому. Что делать, откуда ждать молодых специалистов? Смешанное обучение позволяет одному учителю работать сразу с двумя-четырьмя параллелями (при условии, что учитель работает суммарно с теми же 25-35 учениками или с большим количеством детей с помощью помощника (тьютора), при этом вовлеченность детей будет не меньше, а больше, чем при работе по стандартной школьной системе.

Учеба наоборот

Традиционное школьное образование чаще всего нацелено на воспроизведение, повторение изученного, а ведь это лишь некий базовый уровень освоения знаний. Смешанное же обучение помогает ребенку экспериментировать, учиться на собственных ошибках, а главное – осознавать, что ответственность за все лежит только на нем. Такая подготовка в школе дает представление о реальной жизни, где сотрудник сам должен рассчитывать время, силы и возможности.

Больше никаких параграфов

В традиционной школьной системе отсутствует практикоориентированная деятельность, ученикам негде применить полученные знания. Какой смысл хорошо знать определения общества и гражданского права, если все эти понятия остаются словами из другого мира, не имеющими никакого отношения к ежедневной реальности?

Стратегии смешанного обучения предлагают совершенно иной подход. Наталья Андреева приводит в пример модель «ротация станций», которая задействует сразу несколько стратегий обучения. Один класс занимается непосредственно с учителем, второй работает с онлайн-ресурсами, а третий занимается проектной деятельностью. Кроме того, есть другие схемы, например «ротация лабораторий», или «перевернутый класс»: ученики дома знакомятся с новым материалом, а на уроке уже применяют новые знания, участвуют в ролевых играх, создают проекты и решают нестандартные задачи.

Планы на будущее

Конечно, несмотря на очевидные преимущества, в некоторых сельских школах пока не может идти и речи о смешанном обучении. Такие нововведения доступны лишь тем учреждениям, в которых проведен интернет, а таким оснащением, пока увы, может похвастаться не каждая провинциальная школа.

Тем не менее, по словам Натальи Андреевой, многие школы (например, в Калининградской или Новосибирской областях) уже успешно работают по этим схемам. Опытом их внедрения поделятся на Салоне образования учителя и директора школ, которые работают в смешанном обучении. Московский международный салон образования состоится пройдет 10-13 апреля в 75 павильоне ВДНХ.