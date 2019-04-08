Что нас ждёт в этом году на III Ежегодной Премии и Конференции «Эффективное образование»?

30 мая 2019 года в Deworkacy Полянка состоится III Ежегодная Премия и Конференция «Эффективное образование».

«Эффективное образование» - это премия, которая создана в поддержку развития бизнеса и профессионального образования в России.

Без всякого сомнения, что чем выше наши способности к обучению, тем лучше нам живется, тем проще мы справляемся с трудностями, и тем легче преодолеваем препятствия.

В рамках Премии, состоится Конференция «Эффективное образование будущего», в которой примут участие ведущие российские специалисты в области практической реализации образовательных и корпоративных программ и проектов, для обсуждения актуальных тем развития партнерства в области образования и обмена опытом.

Лауреатами Премии «Эффективное образование» прошлых лет были: «Эльдорадо», аэропорт «Домодедово», «Samolov Group», «Дикси», «Кидбург», Сеть клиник «МЕДСИ», «МТС», Mary Kay, OBI, Samsung Electronics, Moscow Business School, Русская школа управления, Бизнес-школа EMAS и многие другие.

Среди основных категорий Премии «Эффективное образование»: корпоративное образование, образовательные START-UP проекты, бизнес образование, личностные номинации, МЕДИА, дистанционное и онлайн образование, сотрудничество/партнерство, экономика, дополнительное образование, профессия, продукты/инструменты образовательного процесса, карьера, образование для частных и корпоративных учреждений.

Зарегистрироваться на Конференцию бесплатно, можно по ссылке

Подать заявку на участие в Премии и ознакомиться с подробной информацией, можно на официальном сайте