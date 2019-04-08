“Вместе с Дежневым мы дошли до края земли. Теперь пойдем за край”

“Великий Северный путь” - фильм длиной 10 тысяч километров, съемки которого длились четыре года. Съемочная группа повторила путь русского первопроходца XVII века Семена Дежнева: от Архангельской области до Чукотки и Берингова пролив. Через Тобольск, Якутию и Колыму, Анадырь и Москву.

Прошли их на оленях и собаках, на лыжах и санях, на байдарках и парусных лодках по Северному Ледовитому океану среди айсбергов.

Дежнев был один из тех людей, благодаря которому Московия стала Россией, самым большим государством мира, говорит в фильме путешественник Леонид Круглов, режиссер “Великого Северного пути”. Он и сам во время съемок открыл свою новую Арктику:

- Я был уверен, что Арктика – это сплошное белое безмолвие. А она оказалась очень живописной и поражающей яркими красками! Маньпупунер на Северном Урале, Индигирка, мыс Дежнева – настоящий край земли, самая восточная точка Азии, которую кочи (поморские суда) экспедиции Дежнева обогнули в 1648 году, тем самым совершив одно из важнейших географических открытий своего времени: русский первопроходец доказал, что между Азией и Америкой есть пролив. И сделал это за десятилетия до Витуса Беринга, чьим именем пролив назван.

Кадр из фильма «Великий Северный путь». Сегодня стада оленей переходят через Обь так же, как и сотни лет назад. Весь маршрут – 1500 километров. Вечный двигатель: люди подгоняют оленей, олени подгоняют людей

Поражает и то, как много традиций сохранилось у нас на севере. Это не декорации, не ряженые, как для вестернов в Америке. Это реальность. Точечно, но она существует. Мне кажется, даже в Полинезии, где я побывал на съемках фильма о первом русском кругосветном плавании, живых традиций сохранилось меньше, чем на российском севере. И то, что фильм “Великий Северный путь” собирает полные залы, говорит об интересе к необычным местам нашей страны.

Сейчас мы начинаем работу над новым проектом. Он называется “Новая Земля” и посвящен открытиям и исследованиям островов Северного Ледовитого океана: Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, Северной Земли, Новосибирских островов... Нашими историческим героями станут полярные путешественники начала 20 века: Георгий Седов, Владимир Русанов, Георгий Брусилов. Если Дежнев шел на край земли, то они уже отправлялись за ее край. По следам исторических эспедиций снова хотим идти вместе с экспедициями соовеременными. К примеру, с полярником из Карелии Виктором Симоновым, планирующим поход на Северный полюс на снегоходах. С яхтсменом Евгением Шкарубой, который начал строить в Архангельске поморскую шхуну.

С точки зрения технологии съемок мы тоже своего рода первопроходцы. Операторы “Великого Северного пути” одними из первых, кто снимал с воздуха, коптерами, при температуре под -50. Иногда камера возвращалась, словно облитая жидким азотом (и съемки с воздуха действительно захватывают дух: стада оленей на фоне белоснежной тундры, киты и моржи в волнах Ледовитого океана. - Ред.). Для “Новой Земли” планируем подводные съемки в Арктике.