2019-04-08T19:46:32+03:00
Экономика

На РИФ+КИБ 2019 обсудят безопасное будущее Рунета

Тема информационной безопасности – одна из ключевых в 2019 году
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В программе РИФ+КИБ предусмотрены различные её интеграции: от специализированных секций Форума – до трехдневного РИФ.Хакатона.

Усиление формата и уровня дискуссии по этой теме на РИФе – связано ещё и с тем, что наряду с отраслевыми игроками, в этом году официальную поддержку РИФ+КИБ 2019 оказывает Роскомнадзор.

17 апреля 2019 года, в первый день Российского Интернет Форума (РИФ+КИБ 2019), состоится главная дискуссионная панель (круглый стол), посвященная вопросам инфраструктурной и контентной безопасности Рунета: "Безопасное будущее Рунета”.

Две основные темы панели:

1. Регуляторно-технические вопросы обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети «Интернет» на территории Российской Федерации;

2. Вызовы и решения в области обработки / защиты / хранения / корректной дистрибуции персональных данных + в области работы с большими пользовательскими данными.

Участники панели обсуждают программно-технические вызовы в области ИБ, рассматривают имеющиеся кейсы и решения, изучают новые регуляторные вызовы, обмениваются мнениями и прогнозами.

Среди участников панели:

отраслевые эксперты (ИБ, инфраструктура, телеком),

представители профильных органов госвласти,

интернет-игроки,

телеком-операторы,

платформы и поставщики решений в области информационной безопасности, защиты персональных данных, больших пользовательских данных.

Модераторы панели:

Михаил ДЁМИН (Медиа-коммуникационный Союз, Союз "МКС»)

Сергей ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК)

Подробная интерактивная версия программа РИФ+КИБ представлена по адресу: https://2019.rif.ru/program

ИСТОЧНИК KP.RU

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