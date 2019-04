Неандертальцы и мамонты оказались родственниками

Схожие генетические черты неандертальцев и мамонтов обнаружили профессор Рэн Баркай (Ran Barkai) и его коллега Мейдад Кислев (Meidad Kislev) из Тель-Авивского университета (Tel Aviv University, Department of Archaeology and Ancient Near Eastern Cultures) о чем сообщил сайт университета.

Мамонты и неандертальцы современники. Одни появились в северных районах Евразии и Северной Америки 600 тысяч лет назад, другие чуть позднее — около 400 тысяч лет назад. Мамонты были покрыты длиной рыжей шерстью, имели весьма толстый слой подкожного жира. Что помогало переносить морозы.

И неандертальцы — тоже рыжие и жирненькие - отличались морозостойкостью. Уж не в силу ли того, что генетически и молекулярно они были похожи на своих гигантских мохнатых собратьев? Полоумное, казалось бы, предположение ученых подтвердилось. Сходство нашлось сразу в нескольких генах. Одни отвечали за цвет кожи и волос, другие — за их густоту, третьи за терморегуляцию и накопление жира.

Кислев и Баркай полагают, что мамонты и неандертальцы стали похожи друг на друга в силу того, что обитали рядом. Продемонстрировали, говоря научным языком, пример конвергентной эволюции — процесса, в результате которого существа разных видов могут приобрести сходные черты под воздействием одинаковой окружающей среды.

Не исключено, что неандертальцы, как и мамонты, были покрыты длинной шерстью.

Главное же в приобретении сходных генетических черт, по мнению ученых, которое они изложили в журнале Human Biology, было в том, что неандертальцы питались мамонтами на протяжении десятков тысяч лет. Они и вымерли примерно в одно и то же время. Хотя, по некоторым данным, мамонты пережили своих генетических родственников минимум на 20 тысяч лет.

Кстати, гипотеза о том, что неандертальцы охотились на мамонтов и ели их, весьма спорная. Недавно ее опровергли исследователи из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology), большую группу которых возглавляла Клервия Жауэн (Klervia Jaouen). Антропологи провели углубленный изотопный анализ останков наших вымерших братьев по разуму и отчасти предков. И он показал: «братья» были хищниками - питались в основном оленями и лошадьми. А мамонтов, в истреблении которых неандертальцев обвиняли даже в школьных учебниках, они почему-то берегли...

Гипотеза о том, что неандертальцы охотились на мамонтов, считается сейчас весьма спорной.

