2019-04-09T10:54:43+03:00
Общество

В Москве началась церемония прощания с Георгием Данелией

В 11:00 в Большом зале Дома кино началась гражданская панихида по выдающемуся режиссеру
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Георгий Данелия скончался 4 апреля 2019 г.Георгий Данелия скончался 4 апреля 2019 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сотни москвичей несут цветы в Дом кино на Васильевской улице. Это зрители, для которых Георгий Данелия и снимал свои замечательные фильмы. Пришли проститься с режиссером и его коллеги кинематографисты.

Георгий Данелия умер 4 апреля от эмфиземы легких. Ему было 88 лет.

Режиссер снял фильмы: «Тоже люди», «Сережа», «Путь к причалу», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Слезы капали», «Кин-дза-дза», «Паспорт», «Настя», «Орел и решка», «Фортуна», «Ку! Кин-дза-дза».

Прощание с Георгием Данелией: прямая онлайн-трансляция.В Доме кино проходит прощание с Георгием Данелией. Соболезнуем родным и близким великого режиссёра...

Отпевание пройдет в 14 часов в храме Успения Пресвятой Богородицы Новодевичьего монастыря.

Похоронят Георгия Данелию в 15 часов на центральной аллее Новодевичьего кладбища. Ему выбрали место рядом с могилами режиссера Станислава Говорухина и народного артиста СССР Олега Табакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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