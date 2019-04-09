Во вторник, 9 апреля, в 11:00 в Доме кино в Москве начнется церемония прощания с Георгием Данелией. Сайт «Комсомольской правды» будет вести прямую трансляцию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, выдающийся режиссер Георгий Данелия скончался в одной из московских клиник 4 апреля. В больницу кинематографиста доставили в конце февраля, но в последние дни состояние создателя культовых советских фильмов резко ухудшилось, а в четверг его сердце остановилось. Режиссеру было 88 лет.

Автора «Мимино», «Джентльменов удачи», «Осеннего марафона» и многих других полюбившихся зрителю картин похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Вячеслава Говорухина и Олега Табакова.

Прощание с Георгием Данелией: прямая онлайн-трансляция.В Доме кино проходит прощание с Георгием Данелией. Соболезнуем родным и близким великого режиссёра...

Ранее стало известно, что Вахтанг Кикабидзе, который не только снимался в фильмах Георгия Данелии, но и дружил с режиссером почти 45 лет, не сможет приехать в Москву на похороны, потому что сам сейчас лежит в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер Георгий Данелия: Он нам умный вещь сказал – и никто не обиделся

Спроси у русского о грузинском кино – он назовет «Мимино» и «Не горюй!» Получается, главные жемчужины грузинского кинематографа произведены на «Мосфильме». «Чита-маргарита» под бубен стала шлягером-78, а Георгий Данелия – главным воплощением грузинского характера (подробности).

Жена Георгия Данелии о смерти режиссера: «Мы к этому были совершенно не готовы»

Родные Георгия Данелии надеялись на чудо до последнего, но врачи оказались бессильны (подробности).