2019-04-09T07:45:34+03:00
Общество

Прощание с Георгием Данелией: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция прощания с Георгием Данелией в Доме кино в Москве начнется в 11:00 9 апреля [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Георгий Данелия умер 4 апреляГеоргий Данелия умер 4 апреляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 9 апреля, в 11:00 в Доме кино в Москве начнется церемония прощания с Георгием Данелией. Сайт «Комсомольской правды» будет вести прямую трансляцию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, выдающийся режиссер Георгий Данелия скончался в одной из московских клиник 4 апреля. В больницу кинематографиста доставили в конце февраля, но в последние дни состояние создателя культовых советских фильмов резко ухудшилось, а в четверг его сердце остановилось. Режиссеру было 88 лет.

Автора «Мимино», «Джентльменов удачи», «Осеннего марафона» и многих других полюбившихся зрителю картин похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Вячеслава Говорухина и Олега Табакова.

Прощание с Георгием Данелией: прямая онлайн-трансляция.В Доме кино проходит прощание с Георгием Данелией. Соболезнуем родным и близким великого режиссёра...

Ранее стало известно, что Вахтанг Кикабидзе, который не только снимался в фильмах Георгия Данелии, но и дружил с режиссером почти 45 лет, не сможет приехать в Москву на похороны, потому что сам сейчас лежит в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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