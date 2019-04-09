Прощание с Георгием Данелией: прямая онлайн-трансляция
Во вторник, 9 апреля, в 11:00 в Доме кино в Москве начнется церемония прощания с Георгием Данелией. Сайт «Комсомольской правды» будет вести прямую трансляцию.
Напомним, как писал сайт kp.ru, выдающийся режиссер Георгий Данелия скончался в одной из московских клиник 4 апреля. В больницу кинематографиста доставили в конце февраля, но в последние дни состояние создателя культовых советских фильмов резко ухудшилось, а в четверг его сердце остановилось. Режиссеру было 88 лет.
Автора «Мимино», «Джентльменов удачи», «Осеннего марафона» и многих других полюбившихся зрителю картин похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Вячеслава Говорухина и Олега Табакова.
Прощание с Георгием Данелией: прямая онлайн-трансляция.В Доме кино проходит прощание с Георгием Данелией. Соболезнуем родным и близким великого режиссёра...
Ранее стало известно, что Вахтанг Кикабидзе, который не только снимался в фильмах Георгия Данелии, но и дружил с режиссером почти 45 лет, не сможет приехать в Москву на похороны, потому что сам сейчас лежит в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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