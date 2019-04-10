Чиновник-барин: Экс-глава района скупил 20 деревень...

Следствие по делу бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который арестован за мошенничества с муниципальной землей в 2003 - 2018 годах, предподнесло новый сюрприз. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества Шестуна на 10,5 миллиарда рублей.

Список изъятого поверг в шок: Шестун оказался настоящим помещиком. Согласно документу, который появился в распоряжении «КП», бывший чиновник оказался фактически владельцем значительных территорий 20 подмосковных деревень и двух поселков.

Из материалов суда: «Шестуном и под его руководством приобретены не менее 771 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 миллиарда рублей, из которых 654 являются земельными участками в Серпуховском районе совокупной площадью свыше 13,8 миллиона квадратных метров (а это, на минуточку, площадь примерно 7 княжеств Монако!). А также более 43 дорогостоящих автомобилей, мотоциклов, катеров, снегоходов и иной техники престижных марок на сумму 50 миллионов рублей».

Такие билборды в поддержку Шестуна установили за свой счет жители Серпухова - за то, что помогал в борьбе против строительства мусорного полигона. Не предал. Но «немножко» прибрал к рукам... Фото: facebook.com/alshestun

Что делать - семья большая...

Больше всего Шестун доверял 83-летней маме. На нее было зарегистрировано 19 объектов недвижимости общей стоимостью 82,7 миллиона рублей. Это при ее доходе за 2003 - 2018 годы в 13,4 тысячи рублей!

Впрочем, тестя и тещу он также не обижал: оформил на них 12 объектов на 33,3 миллиона рублей.

Следователи посчитали совокупный доход родственников Шестуна за 2003 - 2018 годы, и он потянул на 9 миллионов рублей.

Остальное имущество Шестуна оказалось во владении знакомых и десятков мелких фирм.

Собственность

Вот моя улица

Масштабам владений Шестуна могли бы позавидовать заядлые игроки в «Монополию». Он фанатично выкупал в своем районе целые улицы...

Фактически во владении Шестуна оказались части деревень (смотрите на карте) Московка, Банино, Калиново, Дракино, Тверитино, Ванино, Соймоново, Васильевское, Лужки, Борисово, Паниково, Дашковка, Прилуки, Клейменово, Терехунь, Глазово, Райсеменовское, Старые Кузьменки, Рыблово, а еще земли и здания в поселках Большевик и Республика... И еще 39 участков - буквально по 2 - 5 квадратных метров вдоль Московского, Борисовского шоссе, автодороги Серпухов - Протвино. Сначала мы удивились, для чего такие маленькие куски земли. Оказалось - под размещение рекламных щитов. Дело не только прибыльное, но и политически важное - на время выборов в районе можно прославлять свои достижения.

«Медвежья берлога» и еще чуть-чуть

Шестун оказался также хозяином парк-отеля «Дракино» (оценивается в 250 миллионов рублей) в деревне Дракино, а еще базы отдыха «Медвежья берлога» (оценивается в 24 миллиона рублей) в деревне Прилуки. После начала прокурорской проверки он попытался продать эти владения по рыночной цене в 1,3 миллиарда рублей и 380 миллионов рублей, чтобы решить свои проблемы. Но не успел.

- Нашу семью просто выгнали на улицу. У нас все забрали, у родителей наших тоже все конфисковали, - просила суд жена Шестуна Юлия.

В Генпрокуратуре отметили, что за все время руководства подмосковным районом Шестун официально заработал всего 14 миллионов 183 тысячи рублей.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ИЗЪЯТОГО ИМУЩЕСТВА

Чем владел Шестун

Чем владел Шестун

Чем владел Шестун