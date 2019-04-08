Полный список изъятого имущества у экс-главы Серпуховского района  Александра Шестуна

-½ доли земельного участка площадью 7 864 м2 (площадь доли 3 932 м2) по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, кадастровой стоимостью 6 390 522 руб. 32 коп. (стоимость доли 3 195 261 руб. 16 коп.), право собственности на которую 17.02.2014 зарегистрировано на Шестуна А.В. (кадастровый номер 50:32:0010205:468).

-½ доли жилого дома площадью 920,3 м2 (площадь доли 460,15 м2) по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Тимирязева, д. 14, кадастровой стоимостью 29 953 224 руб. 97 коп. (стоимость доли 14 976 612 руб. 48 коп.), право собственности на которую 17.02.2014 зарегистрировано на Шестуна А.В. (кадастровый номер 50:32:0010205:678).

-автомобиль Мерседес-Бенц S500 4МАТIC, идентификационный номер WDD2211861А209934, стоимостью 5 429 115 руб., право собственности на который 10.07.2013 зарегистрировано на Шестуна А.В. (государственный регистрационный знак С001СС50).

- денежные средства в российских рублях, находящиеся на счетах Шестуна А.В., открытых в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский Банк, в сумме 1 922 721 руб. 66 коп.

- денежные средства в российских рублях, находящиеся на счете Шестуна А.В., открытом в Банк «ВТБ» (ПАО), в сумме 100 руб.

- денежные средства в российских рублях, обнаруженные и изъятые 19.04.2018 в служебном кабинете Шестуна А.В., в сумме 170 000 руб.

- денежные средства в иностранной валюте, обнаруженные и изъятые 07.11.2018 в жилище Шестуна А.В., в сумме 11 300 долларов США.

- денежные средства в иностранной валюте, обнаруженные и изъятые 14.11.2018 в жилище Шестуна А.В., в сумме 20 фунтов стерлингов.

- ружье калибра 16х70/16х70 № 9850, газовый револьвер «Iceberg GR207» № 025026 калибра 9 мм и 162 патрона, обнаруженные и изъятые 13.06.2018 в жилище Шестуна А.В.

- цепочки из металла желтого цвета, крестик из металла желтого цвета, кулон из металла желтого цвета, кольцо из металла желтого цвета, нательную иконку из металла желтого цвета, обнаруженные и изъятые 14.11.2018 в жилище Шестуна А.В.

- значок в виде флага Соединенных Штатов Америки с биркой, имеющей надпись «значок, золото массой - 1,85, вставки - эмаль, вес изделия 3,20», стоимостью 3 000 руб., обнаруженный и изъятый 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- кольцо из металла белого цвета с инкрустированным прозрачным камнем в форме ромба с гранями, стоимостью 8 000 руб., обнаруженное и изъятое 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- подвеску – икону с биркой, имеющей надпись «подвеска – золото 585 пробы», стоимостью 2 500 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- подвеску из металла желтого цвета с изображением святых с нимбами, стоимостью 5 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- 2 запонки с инкрустированными в каждую камнями синего цвета и прозрачными, обнаруженные и изъятые 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- 2 запонки из металла серебристо-белого цвета с надписью «GAVELLO», стоимостью 35 000 руб., обнаруженные и изъятые 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- украшение из металла желтого цвета, состоящее из цепочки мелкого плетения, подвески в форме окружности с именем, образованным буквами латинского алфавита серебристо-белого цвета: «GRIGORIY», на креплении имеющее пробу «585», стоимостью 12 500 руб., обнаруженное и изъятое 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- крестик из металла серебристо-белого цвета, с оборотной стороны содержится проба «925», обнаруженный и изъятый 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- крестик из металла серебристо-белого цвета, с оборотной стороны содержится проба «925», обнаруженный и изъятый 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- украшение, состоящее из цепочки крупного плетения из металла желтого цвета с биркой с надписями «цепь, золото 585 пробы, размером 70, массой 15,88», и подвески из металла желтого цвета с надписями: «ШЕСТУН Александр Вячеславович», «КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ» и биркой с надписями «подвеска, золото 585 пробы, массой 8,16», стоимостью 40 000 руб., обнаруженное и изъятое 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- украшение в виде флага Российской Федерации из металла желтого цвета, содержащее камни, образующие триколор, с биркой с надписью «золото 585 пробы с бриллиантами», стоимостью 7 000 руб., обнаруженное и изъятое 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- 2 запонки из металла серебристо-белого цвета с инкрустированными камнями синего цвета по периметру украшения, стоимостью 45 000 руб., обнаруженные и изъятые 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- кольцо из металла желтого цвета, инкрустированное украшениями из камней серебристо-белого и желтого цветов, обнаруженное и изъятое 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- браслет с пробой металла «585», а также именем «ИВАН» на поверхности изделия, стоимостью 12 500 руб., обнаруженный и изъятый 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- 2 сережки в виде 2 линий плетения звеньев металла желтого цвета, обнаруженные и изъятые 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- 2 сережки из металла желтого цвета, инкрустированные украшениями в виде камней серебристо-белого цвета, стоимостью 12 000 руб., обнаруженные и изъятые 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- украшение в виде замочка из металла желтого цвета, стоимостью 7 500 руб., обнаруженное и изъятое 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- цепочку, образованную мелким плетением звеньев металла желтого цвета, с крестиком с пробой «925», стоимостью 3 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- подвеску в виде четырехконечной звезды с буквой «Ю» по центру из металла желтого цвета, стоимостью 1 500 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- украшение в виде сумочки из металла желтого цвета, стоимостью 4 800 руб., обнаруженное и изъятое 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- цепочку из металла желтого цвета, обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- Подкову из металла серебристо-белого цвета с бирку, имеющей надписи «подкова, серебро 875 пробы, вес 79,89 гр», стоимостью 2 500 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- ручку «Montegrappa» с твердым перьевым стержнем из материала перламутрового цвета с вставками из металла желтого цвета, с номерным обозначением № 0095, стоимостью 300 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- Наручные электронные часы «Apple Watch 42 mm Case Serial FHLQHYZ4G9J6» с резиновым ремешком, стоимостью 10 000 руб., обнаруженные и изъятые 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- Наручные механические часы «ROLEX JAPAN MOVT» с металлическим ремешком в виде плетений звеньев, обнаруженные и изъятые 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- Наручные механические часы «PATEK PHILIPPE» в корпусе из металла желтого цвета, имеющего пробу «750», с кожаным ремешком черного цвета с застежками из металла желтого цвета, имеющего пробу «750», стоимостью 1 500 000 руб., обнаруженные и изъятые 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- Наручные механические часы в корпусе из металла желтого цвета с кожаным ремешком коричневого цвета с застежками из металла желтого цвета, с биркой с надписью «01052317ZWO 108 ZW 30 55 49464», стоимостью 65 000 руб., обнаруженные и изъятые 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.

- Наручные механические часы «TISSOT 1853» в корпусе из металла черного цвета с резиновым ремешком черного цвета, стоимостью 20 000 руб., обнаруженные и изъятые 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- набор из 28 коллекционных монет Российской Империи и СССР, общей стоимостью 2 190 руб., обнаруженный и изъятый 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- монету из металла серебристого цвета достоинством 500 тогрог 2005 года с изображением скорпиона, стоимостью 1 100 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- монету из металла серебристого цвета достоинством 5 долларов США 2007 года с изображением скорпиона, стоимостью 1 100 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- монету из металла желтого цвета достоинством 50 рублей 2014 года с изображением спортсмена – лыжника, с сертификатом подлинности ДЖ 020426, стоимостью 22 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- монету из металла желтого цвета достоинством 50 рублей 2014 года с изображением спортсмена – конькобежца, с сертификатом подлинности ДЖ 066138, стоимостью 22 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- монету из металла желтого цвета достоинством 5 рублей 1887 года с изображением императора Александра III, стоимостью 30 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- монету из металла серебристого цвета достоинством 1 доллар 2004 года с изображением королевы Елизаветы II, стоимостью 1 250 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- монету из металла желтого цвета достоинством 50 рублей 2008 года с изображением Георгия Победоносца, стоимостью 22 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- ружье «BROWNING/F.NHERSTAL MADE IN BELGIUM» № 1112 Э11МW06526, стоимостью 120 000 руб., c оптическим прицелом «BROWNING», стоимостью 20 000 руб., обнаруженное и изъятое 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- ружье «Вепрь» № 04 КК 9467, стоимостью 35 000 руб., c оптическим прицелом «VOMZ», стоимостью 13 000 руб., обнаруженное и изъятое 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- ружье «ИЖ-27 ЕМ» № 052735714, стоимостью 28 000 руб., обнаруженное и изъятое 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- ружье «Remington 870 Express Magnum» № А995927М, стоимостью 5 000 руб., обнаруженное и изъятое 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- пистолет «НР-80-13Т» № 1433102310 с двумя магазинами, снаряженными 12 патронами, стоимостью 14 000 руб., обнаруженный и изъятый 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- саблю драгунскую в ножнах, имеющую порядковый номер 2009001, стоимостью 30 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- саблю сувенирную стоимостью 5 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- шашку кавказского типа в ножнах стоимостью 7 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- шашку кавказского типа в ножнах стоимостью 10 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- саблю кавказского типа в ножнах стоимостью 30 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- саблю кавказского типа в ножнах стоимостью 20 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- шашку кавказского типа стоимостью 5 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- меч ритуальный в ножнах стоимостью 40 000 руб., обнаруженный и изъятый 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- саблю восточного типа в ножнах стоимостью 10 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- нож охотничий в кожаном футляре стоимостью 30 000 руб., обнаруженный и изъятый 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- полусаблю восточного типа стоимостью 5 000 руб., обнаруженную и изъятую 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- нож охотничий в футляре стоимостью 30 000 руб., обнаруженный и изъятый 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- кортик сувенирный в ножнах стоимостью 10 000 руб., обнаруженный и изъятый 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- кортик сувенирный в ножнах стоимостью 15 000 руб., обнаруженный и изъятый 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- нож стоимостью 10 000 руб., обнаруженный и изъятый 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.;

- автомобиль Вольво XC70, идентификационный номер YV1BZ8156F1212665, стоимостью 1 962 200 руб., право собственности на который 10.11.2016 зарегистрировано на Шестун Ю.Н. (государственный регистрационный знак А678ММ90);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Калиновский с/о, дер. Станки, кадастровой стоимостью 1 964 600 руб., право собственности на который 12.04.2005 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010101:16);

- квартиру площадью 63,4 м2 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Борисовское ш., д. 9, кв. ХХХ, кадастровой стоимостью 5 285 709 руб. 99 коп., право собственности на которую 26.04.2005 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:58:0040503:1383);

- земельный участок площадью 470 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, при д. 1б, кадастровой стоимостью 263 482 руб., право собственности на который 20.03.2007 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010205:7);

- земельный участок площадью 100 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, кадастровой стоимостью 111 200 руб., право собственности на который 20.03.2007 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010205:62);

- земельный участок площадью 199 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 1б, кадастровой стоимостью 172 741 руб. 95 коп., право собственности на который 17.01.2008 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010205:441);

- нежилое помещение площадью 1 217,5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 1б, кадастровой стоимостью 14 286 388 руб. 50 коп., право собственности на которое 20.03.2007 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010204:1620);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 1б, кадастровой стоимостью 1 347 руб. 48 коп., право собственности на которое 06.10.2009 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0000000:3458);

- земельный участок площадью 1 915 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Зеленая, кадастровой стоимостью 1 556 186 руб., право собственности на который 30.12.2010 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010205:453);

- жилой дом площадью 241,8 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Зеленая, д. 8, кадастровой стоимостью 5 846 230 руб. 73 коп., право собственности на который 30.12.2010 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0000000:3618);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Зеленая, д. 8, кадастровой стоимостью 570 руб. 24 коп., право собственности на которое 30.12.2010 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0000000:3617);

- квартиру площадью 63,9 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 112, кв. ХХ, кадастровой стоимостью 2 855 172 руб. 13 коп., право собственности на которую 20.09.2012 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0000000:32221);

- ½ доли земельного участка площадью 7 864 м2 (площадь доли 3 932 м2) по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, кадастровой стоимостью 6 390 522 руб. 32 коп. (стоимость доли 3 195 261 руб. 16 коп.), право собственности на которую 17.02.2014 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010205:468);

- ½ доли жилого дома площадью 920,3 м2 (площадь доли 460,15 м2) по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Тимирязева, д. 14, кадастровой стоимостью 29 953 224 руб. 97 коп. (стоимость доли 14 976 612 руб. 48 коп.), право собственности на которую 17.02.2014 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010205:678);

- земельный участок площадью 56 005 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе пос. Большевик, кадастровой стоимостью 19 413 573 руб. 20 коп., право собственности на который 16.10.2015 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010217:217);

- земельный участок площадью 56 257 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе пос. Большевик, кадастровой стоимостью 859 606 руб. 96 коп., право собственности на который 16.10.2015 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010217:218);

- помещение площадью 98,1 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение Калиновское, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 114, пом. 1, кадастровой стоимостью 2 861 965 руб. 48 коп., право собственности на которое 26.02.2016 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010205:876);

- помещение площадью 144,9 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение Калиновское, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 114, пом. 2, кадастровой стоимостью 4 227 306 руб. 05 коп., право собственности на которое 26.02.2016 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010205:877);

- помещение площадью 144,4 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение Калиновское, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 114, пом. 3, кадастровой стоимостью 4 212 719 руб. 82 коп., право собственности на которое 26.02.2016 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010205:878);

- автомобиль Киа JD CEED, идентификационный номер XWEHM512AD0000098, стоимостью 649 800 руб., право собственности на который 04.08.2012 зарегистрировано на Семенову З.М. (государственный регистрационный знак Н870НН190);

- ¾ доли земельного участка площадью 97 800 м2 (площадь доли 73 350 м2) о адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Нефедово, кадастровой стоимостью 1 070 910 руб. (стоимость доли 803 182 руб. 50 коп.), право собственности на которую 10.09.2010 зарегистрировано на Алексеева Н.Н. (кадастровый номер 50:32:0040229:927);

- земельный участок площадью 9 698 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, кадастровой стоимостью 7 880 885 руб. 74 коп., право собственности на который 24.12.2015 зарегистрировано на Алексеева Н.Н. (кадастровый номер 50:32:0010205:469);

- жилой дом площадью 545,1 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Тимирязева, д. 13, кадастровой стоимостью 14 515 936 руб. 69 коп., право собственности на который 24.12.2015 зарегистрировано на Алексеева Н.Н. (кадастровый номер 50:32:0000000:2109);

- земельный участок площадью 91 м2 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Селецкая, кадастровой стоимостью 128 532 руб. 04 коп., право собственности на который 12.04.2016 зарегистрировано на Алексеева Н.Н. (кадастровый номер 50:58:0070107:3313);

- автомобиль ГАЗ 27471-0000010-01, идентификационный номер X3X274710A0031920, стоимостью 427 100 руб., право собственности на который 06.05.2010 зарегистрировано на Алексеева Н.Н. (государственный регистрационный знак В091ЕХ190);

- автомобиль Ауди А7, идентификационный номер WAUZZZ4G8BN008763, стоимостью 2 650 000 руб., право собственности на который 01.04.2011 зарегистрировано на Алексеева Н.Н. (государственный регистрационный знак М539ММ150);

- автомобиль Фольксваген Мультивен, идентификационный номер WV2ZZZ7HZEH123401, стоимостью 2 913 000 руб., право собственности на который 02.10.2014 зарегистрировано на Алексеева Н.Н. (государственный регистрационный знак Х001ХС90);

- мотоцикл Десна 220 Фантом, идентификационный номер LB420Y205EC002998, стоимостью 78 500 руб., право собственности на который 23.07.2016 зарегистрировано на Алексеева Н.Н. (государственный регистрационный знак 2711АУ50);

- автомобиль Рено Дастер, идентификационный номер X7LHSRGAN61042813, стоимостью 957 960 руб., право собственности на который 14.09.2018 зарегистрировано на Алексеева Н.Н. (государственный регистрационный знак М588ММ50);

- мотоцикл Кэн-Ам Roadster Spyder GS 5S G 2008, идентификационный номер 2BXJAUA168V000965, стоимостью 575 000 руб., право собственности на который 14.04.2009 зарегистрировано на Алексееву Т.Д. (государственный регистрационный знак 3585АН50);

- мотоцикл Сузуки VL1500, идентификационный номер JS1AL211100107109, стоимостью 450 000 руб., право собственности на который 05.06.2014 зарегистрировано на Алексееву Т.Д. (государственный регистрационный знак 0778АН50);

- автомобиль Тойота Ленд Крузер 200, идентификационный номер JTMHT05J805028448, стоимостью 1 925 000 руб., право собственности на который 10.11.2016 зарегистрировано на Алексееву Т.Д. (государственный регистрационный знак А62ММ190);

- земельный участок площадью 2 036 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 1 343 780 руб. 36 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:1987);

- земельный участок площадью 11 455 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 7 560 414 руб. 55 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:1988);

- земельный участок площадью 1 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 990 015 руб., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:1989);

- земельный участок площадью 2 502 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 1 651 345 руб. 02 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:1990);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 1 650 025 руб., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:1991);

- земельный участок площадью 2 496 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 1 647 384 руб. 96 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:1992);

- земельный участок площадью 1 831 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 1 208 478 руб. 31 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:1993);

- земельный участок площадью 1 009 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 665 950 руб. 09 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:1994);

- земельный участок площадью 1 815 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 1 197 918 руб. 15 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:1995);

- земельный участок площадью 1 091 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 720 070 руб. 91 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:1996);

- земельный участок площадью 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 594 009 руб., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:1997);

- земельный участок площадью 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 594 009 руб., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:1998);

- земельный участок площадью 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 594 009 руб., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:1999);

- земельный участок площадью 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 594 009 руб., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2000);

- земельный участок площадью 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 594 009 руб., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2001);

- земельный участок площадью 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 594 009 руб., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2002);

- земельный участок площадью 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 594 009 руб., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2003);

- земельный участок площадью 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 594 009 руб., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2004);

- земельный участок площадью 901 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 594 669 руб. 01 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2005);

- земельный участок площадью 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 594 009 руб., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2006);

- земельный участок площадью 899 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 593 348 руб. 99 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2007);

- земельный участок площадью 1 306 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 861 973 руб. 06 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2008);

- земельный участок площадью 2 039 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 1 345 760 руб. 39 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2009);

- земельный участок площадью 890 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 587 408 руб. 90 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2010);

- земельный участок площадью 901 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 594 669 руб. 01 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2011);

- земельный участок площадью 902 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 595 329 руб. 02 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2012);

- земельный участок площадью 903 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 595 989 руб. 03 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2013);

- земельный участок площадью 904 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 596 649 руб. 04 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2014);

- земельный участок площадью 902 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 595 329 руб. 02 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2015);

- земельный участок площадью 902 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 595 329 руб. 02 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2016);

- земельный участок площадью 902 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 595 329 руб. 02 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2017);

- земельный участок площадью 902 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 595 329 руб. 02 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2018);

- земельный участок площадью 903 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 595 989 руб. 03 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2019);

- земельный участок площадью 902 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 595 329 руб. 02 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2020);

- земельный участок площадью 1 336 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 881 773 руб. 36 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2021);

- земельный участок площадью 1 838 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 1 213 098 руб. 38 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2022);

- земельный участок площадью 1 211 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 799 272 руб. 11 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2023);

- земельный участок площадью 1 210 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 798 612 руб. 10 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2024);

- земельный участок площадью 1 208 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 797 292 руб. 08 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2025);

- земельный участок площадью 1 207 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 796 632 руб. 07 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2026);

- земельный участок площадью 1 206 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 795 972 руб. 06 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2027);

- земельный участок площадью 1 205 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 795 312 руб. 05 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2028);

- земельный участок площадью 1 205 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 795 312 руб. 05 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2029);

- земельный участок площадью 1 204 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 794 652 руб. 04 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2030);

- земельный участок площадью 1 204 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 794 652 руб. 04 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2031);

- земельный участок площадью 1 202 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 793 332 руб. 02 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2032);

- земельный участок площадью 1 606 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 1 059 976 руб. 06 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2033);

- земельный участок площадью 1 765 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 1 164 917 руб. 65 коп., право собственности на который 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2034);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 17.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:38);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 17.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:39);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 23.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:47);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 23.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:50);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:62);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:63);

- земельный участок площадью 2 357 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 1 444 788 руб. 22 коп., право собственности на который 23.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:64);

- земельный участок площадью 953 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 584 167 руб. 66 коп., право собственности на который 23.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:65);

- земельный участок площадью 925 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 567 004 руб. 29 коп., право собственности на который 23.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:66);

- земельный участок площадью 982 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 601 944 руб. 01 коп., право собственности на который 23.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:67);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:70);

- земельный участок площадью 852 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 522 256 руб. 92 коп., право собственности на который 26.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:71);

- земельный участок площадью 974 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 597 040 руб. 19 коп., право собственности на который 26.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:72);

- земельный участок площадью 844 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 517 353 руб. 10 коп., право собственности на который 21.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:80);

- земельный участок площадью 801 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 21.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:107);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 21.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:108);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 21.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:109);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 22.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:116);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 22.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:118);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 22.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:119);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 22.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:120);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 22.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:121);

- земельный участок площадью 1 150 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 704 924 руб. 25 коп., право собственности на который 22.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:122);

- земельный участок площадью 825 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 505 706 руб. 53 коп., право собственности на который 22.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:123);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 22.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:124);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 22.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:125);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 22.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:126);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 22.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:127);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 22.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:128);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:129);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:130);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:132);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:133);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:134);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:135);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:136);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:137);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:138);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:139);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:142);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:143);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:144);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:145);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:146);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:147);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:148);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:151);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:152);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:153);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:154);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 22.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:155);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:156);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:157);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:158);

- земельный участок площадью 824 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 505 093 руб. 55 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:159);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:160);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:161);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:162);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:163);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:164);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:165);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:166);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:169);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:170);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:171);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:172);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:173);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:174);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:175);

- земельный участок площадью 795 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 487 317 руб. 20 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:176);

- земельный участок площадью 755 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 462 798 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:177);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:178);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:179);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:180);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:181);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:182);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:183);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 26.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:184);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 24.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:185);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:187);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:188);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:189);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:190);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:191);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:192);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:193);

- земельный участок площадью 725 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 444 408 руб. 77 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:194);

- земельный участок площадью 686 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 420 502 руб. 64 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:195);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:196);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:197);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:198);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 27.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:199);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 27.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:200);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 27.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:201);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 27.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:202);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 27.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:207);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 27.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:208);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 27.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:209);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 27.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:210);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 29.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:211);

- земельный участок площадью 657 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 402 726 руб. 29 коп., право собственности на который 29.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:212);

- земельный участок площадью 790 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 484 252 руб. 31 коп., право собственности на который 29.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:213);

- земельный участок площадью 812 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 497 737 руб. 82 коп., право собственности на который 29.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:214);

- земельный участок площадью 812 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 497 737 руб. 82 коп., право собственности на который 29.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:215);

- земельный участок площадью 812 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 497 737 руб. 82 коп., право собственности на который 29.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:219);

- земельный участок площадью 812 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 497 737 руб. 82 коп., право собственности на который 29.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:220);

- земельный участок площадью 767 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 470 153 руб. 83 коп., право собственности на который 29.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:221);

- земельный участок площадью 929 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 569 456 руб. 20 коп., право собственности на который 29.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:223);

- земельный участок площадью 496 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 304 036 руб. 89 коп., право собственности на который 29.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:236);

- земельный участок площадью 420 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 257 451 руб. 60 коп., право собственности на который 27.07.2017 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:544);

- земельный участок площадью 35 880 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 17 530 968 руб., право собственности на который 03.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:380);

- земельный участок площадью 54 092 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 26 429 351 руб. 20 коп., право собственности на который 05.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0000000:35147);

- земельный участок площадью 1 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 612 977 руб. 61 коп., право собственности на который 06.11.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:549);

- земельный участок площадью 998 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 611 751 руб. 65 коп., право собственности на который 06.11.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:550);

- земельный участок площадью 999 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 612 364 руб. 63 коп., право собственности на который 06.11.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:551);

- земельный участок площадью 1 002 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 614 203 руб. 56 коп., право собственности на который 06.11.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:552);

- земельный участок площадью 999 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 612 364 руб. 63 коп., право собственности на который 05.11.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:557);

- земельный участок площадью 999 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 612 364 руб. 63 коп., право собственности на который 05.11.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:558);

- земельный участок площадью 999 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 612 364 руб. 63 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:566);

- земельный участок площадью 999 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 612 364 руб. 63 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:567);

- земельный участок площадью 999 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 612 364 руб. 63 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:569);

- земельный участок площадью 999 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 612 364 руб. 63 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:570);

- земельный участок площадью 999 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 612 364 руб. 63 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:572);

- земельный участок площадью 1 097 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 672 436 руб. 44 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:573);

- земельный участок площадью 1 303 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 798 709 руб. 82 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:574);

- земельный участок площадью 1 160 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 711 054 руб. 03 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:575);

- земельный участок площадью 1 160 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 711 054 руб. 03 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:576);

- земельный участок площадью 1 460 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 894 947 руб. 31 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:577);

- земельный участок площадью 1 395 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 855 103 руб. 76 коп., право собственности на который 29.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:578);

- земельный участок площадью 1 122 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 687 760 руб. 88 коп., право собственности на который 05.11.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:581);

- земельный участок площадью 4 260 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 2 611 284 руб. 61 коп., право собственности на который 05.11.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:582);

- земельный участок площадью 884 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 541 872 руб. 21 коп., право собственности на который 05.11.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:583);

- земельный участок площадью 884 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 541 872 руб. 21 коп., право собственности на который 05.11.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:584);

- земельный участок площадью 884 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 541 872 руб. 21 коп., право собственности на который 24.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:585);

- земельный участок площадью 884 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 541 872 руб. 21 коп., право собственности на который 24.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:586);

- земельный участок площадью 884 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 541 872 руб. 21 коп., право собственности на который 24.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:587);

- земельный участок площадью 884 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 541 872 руб. 21 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:588);

- земельный участок площадью 1 081 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 662 628 руб. 79 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:589);

- земельный участок площадью 823 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 504 480 руб. 57 коп., право собственности на который 23.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:590);

- земельный участок площадью 884 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 541 872 руб. 21 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:591);

- земельный участок площадью 884 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 541 872 руб. 21 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:592);

- земельный участок площадью 884 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 541 872 руб. 21 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:593);

- земельный участок площадью 884 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 541 872 руб. 21 коп., право собственности на который 23.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:594);

- земельный участок площадью 884 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 541 872 руб. 21 коп., право собственности на который 23.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:595);

- земельный участок площадью 884 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 541 872 руб. 21 коп., право собственности на который 24.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:596);

- земельный участок площадью 884 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 541 872 руб. 21 коп., право собственности на который 24.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:597);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 24.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:598);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 24.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:599);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 24.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:600);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 29.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:601);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 24.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:602);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 442 191 руб. 36 коп., право собственности на который 24.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:603);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 29.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:604);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 29.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:605);

- земельный участок площадью 904 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 554 131 руб. 76 коп., право собственности на который 29.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:606);

- земельный участок площадью 791 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 484 865 руб. 29 коп., право собственности на который 29.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:607);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 29.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:608);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:609);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:610);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:611);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:612);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:613);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:614);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:615);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:616);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:617);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:618);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:619);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:620);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:621);

- земельный участок площадью 859 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 526 547 руб. 77 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:622);

- земельный участок площадью 825 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 505 706 руб. 53 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:623);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:624);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:625);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:626);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:627);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:628);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:629);

- земельный участок площадью 768 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 766 руб. 80 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:630);

- земельный участок площадью 832 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 509 997 руб. 37 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:631);

- земельный участок площадью 832 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 509 997 руб. 37 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:632);

- земельный участок площадью 832 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 509 997 руб. 37 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:633);

- земельный участок площадью 832 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 509 997 руб. 37 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:634);

- земельный участок площадью 832 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 509 997 руб. 37 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:635);

- земельный участок площадью 832 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 509 997 руб. 37 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:636);

- земельный участок площадью 830 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 508 771 руб. 42 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:637);

- земельный участок площадью 763 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 467 701 руб. 92 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:638);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 90 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:639);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 08.04.2016 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:640);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 29.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:641);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:642);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:643);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 23.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:644);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 23.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:645);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 23.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:646);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:647);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 08.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:648);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 30.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:652);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 30.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:653);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 30.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:654);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 30.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:655);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 30.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:656);

- земельный участок площадью 736 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 451 151 руб. 52 коп., право собственности на который 30.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:657);

- земельный участок площадью 736 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 451 151 руб. 52 коп., право собственности на который 23.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:658);

- земельный участок площадью 736 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 451 151 руб. 52 коп., право собственности на который 23.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:659);

- земельный участок площадью 736 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 451 151 руб. 52 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:661);

- земельный участок площадью 960 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 588 458 руб. 50 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:663);

- земельный участок площадью 832 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 509 997 руб. 37 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:664);

- земельный участок площадью 832 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 509 997 руб. 37 коп., право собственности на который 08.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:665);

- земельный участок площадью 832 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 509 997 руб. 37 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:666);

- земельный участок площадью 832 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 509 997 руб. 37 коп., право собственности на который 08.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:667);

- земельный участок площадью 767 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 470 153 руб. 83 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:669);

- земельный участок площадью 799 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 489 769 руб. 11 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:670);

- земельный участок площадью 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:671);

- земельный участок площадью 763 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 467 701 руб. 92 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:672);

- земельный участок площадью 845 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 517 966 руб. 08 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:673);

- земельный участок площадью 782 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 479 348 руб. 49 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:674);

- земельный участок площадью 823 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 504 480 руб. 57 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:675);

- земельный участок площадью 921 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 564 552 руб. 38 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:676);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 29.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:678);

- земельный участок площадью 863 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 528 999 руб. 68 коп., право собственности на который 08.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:679);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 512 руб. 65 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:681);

- земельный участок площадью 863 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 528 999 руб. 68 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:682);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 08.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:683);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 30.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:684);

- земельный участок площадью 879 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 538 807 руб. 32 коп., право собственности на который 08.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:685);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 30.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:687);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 30.09.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:688);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 529 612 руб. 65 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:689);

- земельный участок площадью 863 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 528 999 руб. 68 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:690);

- земельный участок площадью 863 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 528 999 руб. 68 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:691);

- земельный участок площадью 863 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 528 999 руб. 68 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:692);

- земельный участок площадью 875 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 536 355 руб. 41 коп., право собственности на который 18.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:693);

- земельный участок площадью 1 275 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 781 546 руб. 45 коп., право собственности на который 30.12.2014 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:697);

- земельный участок площадью 836 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 512 449 руб. 28 коп., право собственности на который 15.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:703);

- земельный участок площадью 881 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 540 033 руб. 27 коп., право собственности на который 11.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:705);

- земельный участок площадью 1 061 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 650 369 руб. 24 коп., право собственности на который 11.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:706);

- земельный участок площадью 4 923 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 3 179 814 руб. 93 коп., право собственности на который 11.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:707);

- земельный участок площадью 41 036 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 25 154 149 руб. 15 коп., право собственности на который 08.10.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:708);

- земельный участок площадью 2 294 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 1 481 717 руб. 54 коп., право собственности на который 10.02.2015 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:770);

- земельный участок площадью 875 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 565 171 руб. 25 коп., право собственности на который 10.02.2015 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:771);

- земельный участок площадью 848 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 547 731 руб. 68 коп., право собственности на который 10.02.2015 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:772);

- земельный участок площадью 957 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 618 135 руб. 87 коп., право собственности на который 10.02.2015 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:774);

- земельный участок площадью 1 160 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 749 255 руб. 60 коп., право собственности на который 10.02.2015 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:775);

- земельный участок площадью 796 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 514 144 руб. 36 коп., право собственности на который 10.02.2015 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:776);

- земельный участок площадью 499 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 305 877 руб. 02 коп., право собственности на который 23.06.2016 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:821);

- земельный участок площадью 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 306 490 руб., право собственности на который 23.06.2016 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:822);

- земельный участок площадью 499 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 305 877 руб. 02 коп., право собственности на который 15.02.2017 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:858);

- земельный участок площадью 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 306 490 руб., право собственности на который 15.02.2017 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:859);

- земельный участок площадью 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 306 490 руб., право собственности на который 15.02.2017 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:860);

- земельный участок площадью 499 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 305 877 руб. 02 коп., право собственности на который 15.02.2017 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:861);

- земельный участок площадью 507 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 310 780 руб. 86 коп., право собственности на который 16.11.2017 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:947);

- земельный участок площадью 507 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 310 780 руб. 86 коп., право собственности на который 16.11.2017 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:948);

- земельный участок площадью 46 429 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 28 460 048 руб. 42 коп., право собственности на который 31.01.2018 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:562);

- земельный участок площадью 192 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 117 692 руб. 16 коп., право собственности на который 31.01.2018 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:563);

- земельный участок площадью 192 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 117 692 руб. 16 коп., право собственности на который 31.01.2018 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:564);

- земельный участок площадью 53 020 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 31 812 руб., право собственности на который 27.02.2018 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010217:542);

- автомобиль Киа AM Soul, идентификационный номер XWEJT811AD0002404, стоимостью 550 000 руб., право собственности на который 02.04.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (государственный регистрационный знак Т559ХВ190);

- автомобиль ГАЗ А64R42, идентификационный номер X96A64R42F0000989, стоимостью 1 100 000 руб., право собственности на который 31.10.2014 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (государственный регистрационный знак Т141ВО750);

- денежные средства в российских рублях, находящиеся на счетах Криводубского Б.Г., открытых в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский Банк, в сумме 3 096 руб. 27 коп.;

- земельный участок площадью 145 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Петровское, кадастровой стоимостью 119 594 руб. 55 коп., право собственности на который 10.01.2007 зарегистрировано на Криводубскую В.В. (кадастровый номер 50:32:0040104:250);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, д. 106, кадастровой стоимостью 570 руб. 24 коп., право собственности на которое 08.08.2007 зарегистрировано на Криводубскую В.В. (кадастровый номер 50:32:0010202:1135);

- земельный участок площадью 534 м2 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Захаркина, д. 16а, кадастровой стоимостью 753 250 руб., право собственности на который 16.06.2009 зарегистрировано на Криводубскую В.В. (кадастровый номер 50:58:0080202:63);

- жилое помещение площадью 258,2 м2 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Захаркина, д. 16, пом. 2, кадастровой стоимостью 7 164 660 руб., право собственности на которое 16.06.2009 зарегистрировано на Криводубскую В.В. (кадастровый номер 50:58:0080202:673);

- снегоход Bombardier Ski-Doo Tundra 300 F, заводской номер 2BPSGA7C17V000347, стоимостью 103 949 руб. 16 коп., право собственности на который 25.12.2007 зарегистрировано на Криводубскую В.В. (государственный регистрационный знак 8365ОЕ50);

- снегоход Bombardier Ski-Doo Tundra 300 F, заводской номер 2BPSGA7CХ7V000329, стоимостью 104 761 руб. 09 коп., право собственности на который 25.12.2007 зарегистрировано на Криводубскую В.В. (государственный регистрационный знак 8366ОЕ50);

- автомобиль ГАЗ 32213, идентификационный номер Х96322130В0695220, стоимостью 574 500 руб., право собственности на который 14.05.2011 зарегистрировано на Криводубскую В.В. (государственный регистрационный знак Н869НР190);

- автомобиль Ленд Ровер Рейндж Ровер Evoque, идентификационный номер SALVA1ВВ7СН698600, стоимостью 2 023 950 руб., право собственности на который 30.08.2012 зарегистрировано на Криводубскую В.В. (государственный регистрационный знак Р585ТХ190);

- земельный участок площадью 864 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 52 961 265 руб., право собственности на который 12.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010207:46);

- земельный участок площадью 27 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 21 550 650 руб., право собственности на который 24.04.2017 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010209:612);

- земельный участок площадью 73 950 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 62 133 529 руб. 50 коп., право собственности на который 19.04.2017 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010217:871);

- земельный участок площадью 19 085 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 16 035 407 руб. 85 коп., право собственности на который 19.04.2017 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010217:872);

- земельный участок площадью 2 634 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 2 213 113 руб. 14 коп., право собственности на который 19.04.2017 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010217:873);

- земельный участок площадью 2 027 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 1 703 105 руб. 67 коп., право собственности на который 19.04.2017 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010217:874);

- земельный участок площадью 2 010 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 1 688 822 руб. 10 коп., право собственности на который 19.04.2017 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010217:875);

- земельный участок площадью 2 008 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 1 687 141 руб. 68 коп., право собственности на который 19.04.2017 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010217:876);

- земельный участок площадью 2 007 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 1 686 301 руб. 47 коп., право собственности на который 19.04.2017 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010217:877);

- земельный участок площадью 2 005 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 1 684 621 руб. 05 коп., право собственности на который 19.04.2017 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010217:878);

- земельный участок площадью 1 857 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 1 560 269 руб. 97 коп., право собственности на который 19.04.2017 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010217:879);

- земельный участок площадью 6 573 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 5 522 700 руб. 33 коп., право собственности на который 19.04.2017 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010217:880);

- земельный участок площадью 317 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 266 346 руб. 57 коп., право собственности на который 03.08.2017 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010217:927);

- земельный участок площадью 2 303 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 1 935 003 руб. 63 коп., право собственности на который 03.08.2017 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010217:929);

- здание площадью 34,3 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Калиново, кадастровой стоимостью 205 024 руб. 48 коп., право собственности на которое 21.02.2018 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (кадастровый номер 50:32:0010217:961);

- прицеп Satellite B342, идентификационный номер VHKB342L56S003128, стоимостью 79 103 руб. 81 коп., право собственности на который 19.09.2006 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (государственный регистрационный знак ВЕ720050);

- погрузчик Hyundai 50D-7AE, заводской номер HHKHFV13PC0000523, стоимостью 1 908 176 руб. 16 коп., право собственности на который 02.09.2014 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (государственный регистрационный знак 5574ОУ50);

- автомобиль Ниссан X-Trail, идентификационный номер Z8NTCNT32ES006940, стоимостью 1 607 000 руб., право собственности на который 02.09.2015 зарегистрировано на Криводубского Г.П. (государственный регистрационный знак К949ВЕ750);

- земельный участок площадью 343 250 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 3 758 587 руб. 50 коп., право собственности на который 22.06.2006 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:68);

- земельный участок площадью 1 274 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 734 613 руб. 88 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:278);

- земельный участок площадью 1 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 576 620 руб., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:279);

- земельный участок площадью 1 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 576 620 руб., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:280);

- земельный участок площадью 1 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 576 620 руб., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:281);

- земельный участок площадью 1 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 576 620 руб., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:282);

- земельный участок площадью 1 001 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 577 196 руб. 62 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:283);

- земельный участок площадью 1 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 576 620 руб., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:284);

- земельный участок площадью 1 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 576 620 руб., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:285);

- земельный участок площадью 1 240 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 715 008 руб. 80 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:286);

- земельный участок площадью 1 048 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 604 297 руб. 76 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:287);

- земельный участок площадью 1 047 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 603 721 руб. 14 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:288);

- земельный участок площадью 1 047 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 603 721 руб. 14 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:289);

- земельный участок площадью 1 048 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 604 297 руб. 76 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:290);

- земельный участок площадью 1 048 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 604 297 руб. 76 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:291);

- земельный участок площадью 1 047 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 603 721 руб. 14 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:292);

- земельный участок площадью 1 045 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 602 567 руб. 90 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:293);

- земельный участок площадью 1 135 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 654 463 руб. 70 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:294);

- земельный участок площадью 1 051 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 606 027 руб. 62 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:295);

- земельный участок площадью 1 051 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 606 027 руб. 62 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:296);

- земельный участок площадью 1 051 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 606 027 руб. 62 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:297);

- земельный участок площадью 1 050 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 605 451 руб., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:298);

- земельный участок площадью 1 049 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 604 874 руб. 38 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:299);

- земельный участок площадью 1 049 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 604 874 руб. 38 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:300);

- земельный участок площадью 1 634 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 942 197 руб. 08 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:301);

- земельный участок площадью 1 119 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 645 237 руб. 78 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:302);

- земельный участок площадью 1 066 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 614 676 руб. 92 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:303);

- земельный участок площадью 1 298 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 748 452 руб. 76 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:304);

- земельный участок площадью 1 322 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 762 291 руб. 64 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:305);

- земельный участок площадью 1 338 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 771 517 руб. 56 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:306);

- земельный участок площадью 1 323 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 762 868 руб. 26 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:307);

- земельный участок площадью 995 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 573 736 руб. 90 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:308);

- земельный участок площадью 1 020 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 588 152 руб. 40 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:309);

- земельный участок площадью 1 042 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 600 838 руб. 04 коп., право собственности на который 18.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:310);

- земельный участок площадью 1 074 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 619 289 руб. 88 коп., право собственности на который 17.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:311);

- земельный участок площадью 1 096 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 631 975 руб. 52 коп., право собственности на который 17.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:312);

- земельный участок площадью 1 318 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 759 985 руб. 16 коп., право собственности на который 17.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:313);

- земельный участок площадью 8 024 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 4 626 798 руб. 88 коп., право собственности на который 17.06.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:314);

- земельный участок площадью 29 998 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 328 478 руб. 10 коп., право собственности на который 22.12.2010 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:120);

- земельный участок площадью 107 815 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 1 370 328 руб. 65 коп., право собственности на который 13.10.2011 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:54);

- земельный участок площадью 116 706 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 1 483 333 руб. 26 коп., право собственности на который 13.10.2011 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:55);

- земельный участок площадью 101 479 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 1 467 386 руб. 34 коп., право собственности на который 13.10.2011 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0060107:56);

- земельный участок площадью 577 479 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Васильевское, кадастровой стоимостью 5 151 112 руб. 68 коп., право собственности на который 13.10.2011 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0030225:101);

- земельный участок площадью 231 700 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Паниково, кадастровой стоимостью 1 867 502 руб., право собственности на который 04.07.2012 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0020205:57);

- земельный участок площадью 29 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Паниково, кадастровой стоимостью 16 667 456 руб., право собственности на который 24.06.2014 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0020206:1);

- земельный участок площадью 29 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Паниково, кадастровой стоимостью 16 667 456 руб., право собственности на который 24.06.2014 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0020206:2);

- земельный участок площадью 29 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Паниково, кадастровой стоимостью 13 935 493 руб., право собственности на который 24.06.2014 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0020206:3);

- земельный участок площадью 29 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Паниково, кадастровой стоимостью 16 667 456 руб., право собственности на который 24.06.2014 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0020206:4);

- земельный участок площадью 29 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Паниково, кадастровой стоимостью 16 667 456 руб., право собственности на который 24.06.2014 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0020206:5);

- земельный участок площадью 29 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Паниково, кадастровой стоимостью 16 667 456 руб., право собственности на который 24.06.2014 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:32:0020206:6);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Прилуки, кадастровой стоимостью 7 176 107 руб. 04 коп., право собственности на которое 31.07.2017 зарегистрировано на Самсонова С.В. (кадастровый номер 50:00:0000000:906);

- автомобиль УАЗ 315195, идентификационный номер XTT31519590571434, стоимостью 100 000 руб., право собственности на который 25.04.2009 зарегистрировано на Самсонова С.В. (государственный регистрационный знак А652МО190);

- автомобиль Форд Фокус, идентификационный номер X9FKXXEEBKCD30352, стоимостью 631 200 руб., право собственности на который 04.09.2012 зарегистрировано на Самсонова С.В. (государственный регистрационный знак Р741ТХ190);

- прицеп МЗСА-817708, идентификационный номер X4381770860003788, стоимостью 10 000 руб., право собственности на который 25.04.2009 зарегистрировано на Самсонова С.В. (государственный регистрационный знак ВН738150);

- прицеп ПСА 3.5 Т 3513 711523, идентификационный номер X89711523E0EF9580, стоимостью 151 100 руб., право собственности на который 30.12.2014 зарегистрировано на Самсонова С.В. (государственный регистрационный знак ЕА582050);

- квартиру площадью 40,8 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 108, кв. ХХ, кадастровой стоимостью 1 887 347 руб. 21 коп., право собственности на которую 10.07.2017 зарегистрировано на Самсонову А.А. (кадастровый номер 50:32:0000000:31786);

- автомобиль Лексус NX200, идентификационный номер JTJBERBZ202020147, стоимостью 2 194 000 руб., право собственности на который 26.10.2016 зарегистрировано на Самсонову А.А. (государственный регистрационный знак У171НЕ750);

- 49/183080 доли земельного участка площадью 17 958 620 м2 (площадь доли 4 806 м2) по адресу: Московская область, Серпуховский район, ЗАО «Дашковка», кадастровой стоимостью 150 672 821 руб. 80 коп. (стоимость доли 40 326 руб. 45 коп.), право собственности на которую 22.11.2004 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0000000:88);

- 30900/9316400 доли земельного участка площадью 6 079 625 м2 (площадь доли 20 164 м2) по адресу: Московская область, Серпуховский район, АОЗТ «Балковское», кадастровой стоимостью 59 337 140 руб. (стоимость доли 196 805 руб. 37 коп.), право собственности на которую 20.10.2004 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0000000:101);

- 92700/9316400 доли земельного участка площадью 6 079 625 м2 (площадь доли 60 493 м2) по адресу: Московская область, Серпуховский район, АОЗТ «Балковское», кадастровой стоимостью 59 337 140 руб. (стоимость доли 590 416 руб. 13 коп.), право собственности на которую 02.09.2005 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0000000:101);

- 216300/9316400 доли земельного участка площадью 6 079 625 м2 (площадь доли 141 151 м2) по адресу: Московская область, Серпуховский район, АОЗТ «Балковское», кадастровой стоимостью 59 337 140 руб. (стоимость доли 1 377 637 руб. 64 коп.), право собственности на которую 02.09.2005 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0000000:101);

- 30900/9316400 доли земельного участка площадью 6 079 625 м2 (площадь доли 20 164 м2) по адресу: Московская область, Серпуховский район, АОЗТ «Балковское», кадастровой стоимостью 59 337 140 руб. (стоимость доли 196 805 руб. 37 коп.), право собственности на которую 01.10.2005 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0000000:101);

- 61800/9316400 доли земельного участка площадью 6 079 625 м2 (площадь доли 40 328 м2) по адресу: Московская область, Серпуховский район, АОЗТ «Балковское», кадастровой стоимостью 59 337 140 руб. (стоимость доли 393 610 руб. 75 коп.), право собственности на которую 01.10.2005 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0000000:101);

- 927000/9316400 доли земельного участка площадью 6 079 625 м2 (площадь доли 604 934 м2) по адресу: Московская область, Серпуховский район, АОЗТ «Балковское», кадастровой стоимостью 59 337 140 руб. (стоимость доли 5 904 161 руб. 37 коп.), право собственности на которую 26.10.2005 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0000000:101);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Сидоренки, кадастровой стоимостью 1 919 550 руб., право собственности на который 06.01.2006 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0030101:36);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, с/о Райсеменовский, дер. Сидоренки, кадастровой стоимостью 1 919 550 руб., право собственности на который 06.01.2006 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0030101:37);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Сидоренки, кадастровой стоимостью 1 919 550 руб., право собственности на который 03.01.2006 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0030101:42);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Подмоклово, кадастровой стоимостью 1 951 875 руб., право собственности на который 26.04.2006 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0090201:146);

- земельный участок площадью 187 140 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Семеновское, кадастровой стоимостью 107 704 684 руб. 20 коп., право собственности на который 22.09.2007 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0080112:48);

- земельный участок площадью 84 805 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Большое Грызлово, кадастровой стоимостью 1 173 701 руб. 20 коп., право собственности на который 22.09.2007 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0080112:52);

- земельный участок площадью 396 653 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Большое Грызлово, кадастровой стоимостью 5 489 677 руб. 52 коп., право собственности на который 22.09.2007 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0080112:53);

- помещение площадью 49,6 м2 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Юбилейная, д. 19, пом. 131, кадастровой стоимостью 4 249 473 руб. 55 коп., право собственности на которое 10.07.2008 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:58:0030101:1898);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Соймоново, кадастровой стоимостью 1 971 925 руб., право собственности на который 10.11.2008 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0050203:36);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Соймоново, кадастровой стоимостью 1 971 925 руб., право собственности на который 10.11.2008 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0050203:37);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Соймоново, кадастровой стоимостью 1 971 925 руб., право собственности на который 10.11.2008 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0050203:39);

- земельный участок площадью 829 868 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 5 616 795 руб. 58 коп., право собственности на который 13.12.2008 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010207:6);

- земельный участок площадью 186 305 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе пос. Мирный, кадастровой стоимостью 2 846 740 руб. 40 коп., право собственности на который 13.12.2008 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0040229:837);

- земельный участок площадью 20 065 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Республика, кадастровой стоимостью 178 177 руб. 20 коп., право собственности на который 22.12.2009 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0060107:121);

- земельный участок площадью 27 359 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Республика, кадастровой стоимостью 323 656 руб. 97 коп., право собственности на который 22.12.2009 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0060107:122);

- земельный участок площадью 27 516 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Республика, кадастровой стоимостью 378 620 руб. 16 коп., право собственности на который 22.12.2009 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0060107:123);

- земельный участок площадью 29 664 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Республика, кадастровой стоимостью 392 751 руб. 36 коп., право собственности на который 22.12.2009 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0060107:126);

- земельный участок площадью 29 570 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Республика, кадастровой стоимостью 295 404 руб. 30 коп., право собственности на который 22.12.2009 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0060107:127);

- земельный участок площадью 27 093 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Республика, кадастровой стоимостью 296 668 руб. 35 коп., право собственности на который 22.12.2009 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0060107:128);

- земельный участок площадью 29 938 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Республика, кадастровой стоимостью 432 903 руб. 48 коп., право собственности на который 22.12.2009 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0060107:184);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Подмоклово, кадастровой стоимостью 1 951 875 руб., право собственности на который 22.11.2011 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0090201:160);

- земельный участок площадью 196 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Романовка, кадастровой стоимостью 384 160 руб., право собственности на который 25.06.2012 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0000000:570);

- земельный участок площадью 2 840 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, м. Данки, кадастровой стоимостью 2 316 474 руб. 40 коп., право собственности на который 20.08.2012 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0050202:56);

- сооружение площадью 12 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, м. Данки, кадастровой стоимостью 30 171 руб. 44 коп., право собственности на которое 20.08.2012 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0050202:737);

- земельный участок площадью 617 032 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 5 979 404 руб. 08 коп., право собственности на который 24.09.2012 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0000000:35121);

- земельный участок площадью 1 047 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 676 267 руб. 77 коп., право собственности на который 03.12.2012 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:398);

- земельный участок площадью 1 019 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 658 182 руб. 29 коп., право собственности на который 03.12.2012 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:407);

- земельный участок площадью 1 173 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 757 652 руб. 43 коп., право собственности на который 03.12.2012 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:423);

- земельный участок площадью 1 031 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 665 933 руб. 21 коп., право собственности на который 30.11.2012 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:446);

- земельный участок площадью 37 497 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 24 219 687 руб. 27 коп., право собственности на который 30.11.2012 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:458);

- земельный участок площадью 1 174 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 758 298 руб. 34 коп., право собственности на который 28.11.2012 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:484);

- земельный участок площадью 1 049 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 677 559 руб. 59 коп., право собственности на который 27.11.2012 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:523);

- земельный участок площадью 1 021 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 659 474 руб. 11 коп., право собственности на который 27.11.2012 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:525);

- земельный участок площадью 1 031 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 665 933 руб. 21 коп., право собственности на который 26.11.2012 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:527);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Соймоново, кадастровой стоимостью 1 971 925 руб., право собственности на который 03.10.2013 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0050203:33);

- земельный участок площадью 146 503 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 87 901 руб. 80 коп., право собственности на который 22.04.2015 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:796);

- земельный участок площадью 4 880 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 2 928 руб., право собственности на который 04.02.2016 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:809);

- земельный участок площадью 230 916 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 138 549 руб. 60 коп., право собственности на который 05.02.2016 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:810);

- земельный участок площадью 510 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 329 414 руб. 10 коп., право собственности на который 07.11.2018 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:985);

- земельный участок площадью 50 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 484 500 руб., право собственности на который 24.12.2018 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0010217:996);

- земельный участок площадью 217 868 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 2 111 140 руб. 92 коп., право собственности на который 24.12.2018 зарегистрировано на Васина В.С. (кадастровый номер 50:32:0000000:39340);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Иваньково, кадастровой стоимостью 1 955 525 руб., право собственности на который 12.12.2006 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0010201:38);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Иваньково, кадастровой стоимостью 1 955 525 руб., право собственности на который 12.12.2006 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0010201:39);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Иваньково, кадастровой стоимостью 1 955 525 руб., право собственности на который 19.07.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0010201:40);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Нижнее Шахлово, кадастровой стоимостью 1 970 010 руб., право собственности на который 18.10.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030105:56);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Нижнее Шахлово, кадастровой стоимостью 1 970 010 руб., право собственности на который 01.11.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030105:57);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Нижнее Шахлово, кадастровой стоимостью 1 970 010 руб., право собственности на который 24.10.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030105:59);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Нижнее Шахлово, кадастровой стоимостью 1 970 010 руб., право собственности на который 25.10.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030105:60);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Нижнее Шахлово, кадастровой стоимостью 1 970 010 руб., право собственности на который 25.10.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030105:61);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Нижнее Шахлово, кадастровой стоимостью 1 970 010 руб., право собственности на который 18.10.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030105:62);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Нижнее Шахлово, кадастровой стоимостью 1 970 010 руб., право собственности на который 24.10.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030105:65);

- земельный участок площадью 1 011 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Нижнее Шахлово, кадастровой стоимостью 796 708 руб. 44 коп., право собственности на который 18.10.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030105:67);

- земельный участок площадью 3 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Васильевское, кадастровой стоимостью 2 478 990 руб., право собственности на который 31.10.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0040106:20);

- земельный участок площадью 3 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Васильевское, кадастровой стоимостью 2 478 990 руб., право собственности на который 14.11.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0040106:21);

- земельный участок площадью 3 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Васильевское, кадастровой стоимостью 2 478 990 руб., право собственности на который 31.10.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0040106:22);

- земельный участок площадью 3 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Васильевское, кадастровой стоимостью 2 478 990 руб., право собственности на который 14.11.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0040106:23);

- земельный участок площадью 3 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Васильевское, кадастровой стоимостью 2 478 990 руб., право собственности на который 14.11.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0040106:25);

- земельный участок площадью 3 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Васильевское, кадастровой стоимостью 2 478 990 руб., право собственности на который 14.11.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0040106:26);

- земельный участок площадью 3 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Васильевское, кадастровой стоимостью 2 478 990 руб., право собственности на который 07.11.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0040106:27);

- земельный участок площадью 3 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Васильевское, кадастровой стоимостью 2 478 990 руб., право собственности на который 31.10.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0040106:28);

- земельный участок площадью 3 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Васильевское, кадастровой стоимостью 2 478 990 руб., право собственности на который 31.10.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0040106:29);

- земельный участок площадью 30 900 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Воскресенки, кадастровой стоимостью 254 616 руб., право собственности на который 28.05.2009 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0050112:81);

- земельный участок площадью 1 044 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 674 330 руб. 40 коп., право собственности на который 24.08.2010 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0010217:259);

- земельный участок площадью 1 289 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 832 577 руб. 99 коп., право собственности на который 24.08.2010 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0010217:260);

- земельный участок площадью 1 783 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 1 151 657 руб. 53 коп., право собственности на который 25.08.2010 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0010217:325);

- земельный участок площадью 20 155 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Глазово, кадастровой стоимостью 12 354 563 руб. 70 коп., право собственности на который 26.11.2010 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0020205:174);

- земельный участок площадью 23 033 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Глазово, кадастровой стоимостью 14 118 713 руб. 26 коп., право собственности на который 26.11.2010 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0020205:176);

- земельный участок площадью 23 597 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Глазово, кадастровой стоимостью 13 353 306 руб. 33 коп., право собственности на который 25.01.2011 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0020205:175);

- земельный участок площадью 7 453 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Райсеменовское, кадастровой стоимостью 6 752 790 руб. 65 коп., право собственности на который 30.11.2012 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030108:219);

- здание площадью 1 086 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Райсеменовское, кадастровой стоимостью 9 497 884 руб. 50 коп., право собственности на которое 30.11.2012 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030108:498);

- здание площадью 113 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Райсеменовское, кадастровой стоимостью 708 552 руб. 94 коп., право собственности на которое 30.11.2012 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030108:520);

- здание площадью 117,6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Райсеменовское, кадастровой стоимостью 3 030 629 руб. 62 коп., право собственности на которое 30.11.2012 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030108:544);

- помещение площадью 99 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Райсеменовское, кадастровой стоимостью 346 497 руб. 03 коп., право собственности на которое 30.11.2012 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030108:1020);

- помещение площадью 128,6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Райсеменовское, кадастровой стоимостью 814 899 руб. 62 коп., право собственности на которое 30.11.2012 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030108:1021);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Соймоново, кадастровой стоимостью 1 971 925 руб., право собственности на который 13.12.2013 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0050203:34);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Соймоново, кадастровой стоимостью 1 971 925 руб., право собственности на который 06.05.2014 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0050203:41);

- земельный участок площадью 43 094 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 25 753 836 руб. 28 коп., право собственности на который 09.04.2015 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0020121:235);

- земельный участок площадью 18 591 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 12 008 112 руб. 81 коп., право собственности на который 01.12.2016 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0010217:853);

- земельный участок площадью 22 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Подмоклово, кадастровой стоимостью 325 350 руб., право собственности на который 12.09.2017 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0090215:50);

- земельный участок площадью 16 405 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Подмоклово, кадастровой стоимостью 237 216 руб. 30 коп., право собственности на который 12.09.2017 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0090215:70);

- земельный участок площадью 1 250 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Иваньково, кадастровой стоимостью 977 762 руб. 50 коп., право собственности на который 18.01.2018 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0010201:386);

- земельный участок площадью 54 177 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 15 532 004 руб. 13 коп., право собственности на который 26.04.2012 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:232);

- земельный участок площадью 70 955 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 19 651 696 руб. 80 коп., право собственности на который 26.04.2012 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:234);

- здание площадью 15 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Бутурлино, кадастровой стоимостью 95 050 руб. 50 коп., право собственности на которое 28.06.2012 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0000000:36953);

- земельный участок площадью 1 181 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 579 764 руб. 71 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1591);

- земельный участок площадью 1 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 498 210 руб., право собственности на который 05.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1592);

- земельный участок площадью 1 076 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 532 738 руб. 36 коп., право собственности на который 07.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1593);

- земельный участок площадью 952 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 418 337 руб. 36 коп., право собственности на который 07.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1594);

- земельный участок площадью 1 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 498 210 руб., право собственности на который 05.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1595);

- земельный участок площадью 1 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 498 210 руб., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1596);

- земельный участок площадью 1 115 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 550 297 руб. 10 коп., право собственности на который 07.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1597);

- земельный участок площадью 946 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 473 425 руб. 70 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1598);

- земельный участок площадью 945 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 472 963 руб. 05 коп., право собственности на который 05.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1599);

- земельный участок площадью 947 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 473 888 руб. 27 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1600);

- земельный участок площадью 946 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 473 425 руб. 70 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1601);

- земельный участок площадью 933 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 448 194 руб. 54 коп., право собственности на который 07.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1602);

- земельный участок площадью 944 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 472 500 руб. 32 коп., право собственности на который 07.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1603);

- земельный участок площадью 943 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 472 500 руб. 32 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1604);

- земельный участок площадью 990 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 493 633 руб. 80 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1612);

- земельный участок площадью 990 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 493 633 руб. 80 коп., право собственности на который 05.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1613);

- земельный участок площадью 990 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 493 633 руб. 80 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1614);

- земельный участок площадью 990 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 493 633 руб. 80 коп., право собственности на который 05.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1615);

- земельный участок площадью 990 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 493 633 руб. 80 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1616);

- земельный участок площадью 990 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 493 633 руб. 80 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1617);

- земельный участок площадью 990 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 493 633 руб. 80 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1618);

- земельный участок площадью 990 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 493 633 руб. 80 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1619);

- земельный участок площадью 1 165 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 572 644 руб. 10 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1620);

- земельный участок площадью 1 165 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 572 644 руб. 10 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1621);

- земельный участок площадью 1 012 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 503 692 руб. 64 коп., право собственности на который 05.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1622);

- земельный участок площадью 1 012 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 503 692 руб. 64 коп., право собственности на который 05.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1623);

- земельный участок площадью 1 012 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 503 692 руб. 64 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1624);

- земельный участок площадью 1 012 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 444 703 руб. 16 коп., право собственности на который 31.01.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1625);

- земельный участок площадью 1 012 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 503 692 руб. 64 коп., право собственности на который 07.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1626);

- земельный участок площадью 1 012 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 503 692 руб. 64 коп., право собственности на который 07.02.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:1627);

- земельный участок площадью 4 384 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Бутурлино, кадастровой стоимостью 3 315 312 руб. 32 коп., право собственности на который 17.05.2013 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0040229:811);

- земельный участок площадью 2 511 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 1 103 408 руб. 73 коп., право собственности на который 12.08.2014 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:2191);

- земельный участок площадью 152 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 66 793 руб. 36 коп., право собственности на который 12.08.2014 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:2192);

- земельный участок площадью 7 922 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Терехунь, кадастровой стоимостью 3 238 038 руб. 28 коп., право собственности на который 12.08.2014 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0020121:2193);

- земельный участок площадью 2 183 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Борисово, кадастровой стоимостью 1 275 374 руб. 09 коп., право собственности на который 30.07.2015 зарегистрировано на Корелова И.В. (кадастровый номер 50:32:0040212:177);

- моторное судно Four Winns Horizon, заводской номер GFNMA123A202, стоимостью 1 338 360 руб., право собственности на которое 29.08.2006 зарегистрировано на Корелова И.В. (идентификационный номер Р38-87МО);

- земельный участок площадью 2 181 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 193 399 руб. 58 коп., право собственности на который 04.06.2009 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:101);

- земельный участок площадью 3 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 636 020 руб., право собственности на который 04.06.2009 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:103);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 366 150 руб., право собственности на который 23.12.2010 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:22);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 357 200 руб., право собственности на который 23.12.2010 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:23);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 366 150 руб., право собственности на который 23.12.2010 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:24);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 366 150 руб., право собственности на который 23.12.2010 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:25);

- земельный участок площадью 1 512 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 829 649 руб. 52 коп., право собственности на который 23.12.2010 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:26);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 366 150 руб., право собственности на который 23.12.2010 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:27);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 366 150 руб., право собственности на который 23.12.2010 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:28);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 366 150 руб., право собственности на который 23.12.2010 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:29);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 361 950 руб., право собственности на который 23.12.2010 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:30);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 361 025 руб., право собственности на который 23.12.2010 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:34);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 365 200 руб., право собственности на который 23.12.2010 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:35);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 366 150 руб., право собственности на который 23.12.2010 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:36);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Клейменово, кадастровой стоимостью 1 366 150 руб., право собственности на который 23.12.2010 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030205:37);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Верхние Велеми, кадастровой стоимостью 1 384 650 руб., право собственности на который 05.05.2011 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030207:159);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Ивантиново, кадастровой стоимостью 1 381 500 руб., право собственности на который 05.05.2011 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030107:36);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Ивантиново, кадастровой стоимостью 1 381 500 руб., право собственности на который 05.05.2011 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030107:37);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Ивантиново, кадастровой стоимостью 1 381 500 руб., право собственности на который 05.05.2011 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030107:40);

- земельный участок площадью 3 749 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Лужки, кадастровой стоимостью 1 484 266 руб. 59 коп., право собственности на который 05.05.2011 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0060107:202);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Лужки, кадастровой стоимостью 1 071 275 руб., право собственности на который 15.06.2011 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0060107:234);

- земельный участок площадью 27 589 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Рыблово, кадастровой стоимостью 55 729 руб. 78 коп., право собственности на который 05.08.2011 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:901);

- земельный участок площадью 25 308 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Рыблово, кадастровой стоимостью 370 509 руб. 12 коп., право собственности на который 06.08.2011 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:902);

- земельный участок площадью 28 756 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Рыблово, кадастровой стоимостью 58 087 руб. 12 коп., право собственности на который 08.08.2011 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:903);

- земельный участок площадью 21 749 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 14 636 207 руб. 04 коп., право собственности на который 11.10.2011 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:629);

- земельный участок площадью 961 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 672 661 руб. 56 коп., право собственности на который 26.12.2012 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:4715);

- земельный участок площадью 891 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 627 317 руб. 46 коп., право собственности на который 26.12.2012 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:4720);

- земельный участок площадью 833 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 589 355 руб. 83 коп., право собственности на который 26.12.2012 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:4722);

- земельный участок площадью 4 993 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 2 719 936 руб. 75 коп., право собственности на который 26.12.2012 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:4724);

- земельный участок площадью 931 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 653 292 руб. 01 коп., право собственности на который 26.12.2012 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:4726);

- земельный участок площадью 933 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 654 583 руб. 47 коп., право собственности на который 26.12.2012 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:4727);

- земельный участок площадью 947 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 663 629 руб. 19 коп., право собственности на который 26.12.2012 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:4732);

- земельный участок площадью 1 021 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 711 116 руб. 29 коп., право собственности на который 26.12.2012 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:4733);

- земельный участок площадью 1 102 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 762 462 руб. 78 коп., право собственности на который 26.12.2012 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:4735);

- земельный участок площадью 820 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 580 797 руб. 80 коп., право собственности на который 26.12.2012 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:4738);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Старые Кузьменки, кадастровой стоимостью 1 017 750 руб., право собственности на который 26.03.2014 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030208:39);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Старые Кузьменки, кадастровой стоимостью 1 013 700 руб., право собственности на который 13.01.2014 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030208:40);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Старые Кузьменки, кадастровой стоимостью 1 013 700 руб., право собственности на который 13.01.2014 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030208:41);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Старые Кузьменки, кадастровой стоимостью 1 113 825 руб., право собственности на который 13.01.2014 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030208:43);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Старые Кузьменки, кадастровой стоимостью 1 013 700 руб., право собственности на который 13.01.2014 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030208:44);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Старые Кузьменки, кадастровой стоимостью 1 013 700 руб., право собственности на который 13.01.2014 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030208:45);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Старые Кузьменки, кадастровой стоимостью 1 250 175 руб., право собственности на который 13.01.2014 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030208:46);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Старые Кузьменки, кадастровой стоимостью 1 013 700 руб., право собственности на который 13.01.2014 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030208:47);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Старые Кузьменки, кадастровой стоимостью 1 013 700 руб., право собственности на который 13.01.2014 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030208:48);

- земельный участок площадью 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Старые Кузьменки, кадастровой стоимостью 1 013 700 руб., право собственности на который 13.01.2014 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030208:49);

- земельный участок площадью 1 250 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Верхние Велеми, кадастровой стоимостью 695 950 руб., право собственности на который 14.07.2015 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030207:570);

- земельный участок площадью 16 749 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 5 816 090 руб. 25 коп., право собственности на который 15.10.2015 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:6247);

- земельный участок площадью 737 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 389 180 руб. 22 коп., право собственности на который 01.12.2015 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:6349);

- земельный участок площадью 798 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Судимля, кадастровой стоимостью 331 441 руб. 32 коп., право собственности на который 31.05.2017 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0020205:881);

- земельный участок площадью 1 594 м2 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Народного Ополчения, д. 63, кадастровой стоимостью 2 246 600 руб., право собственности на который 17.02.2014 зарегистрировано на Павлова М.Б. (кадастровый номер 50:58:0010403:132);

- жилой дом площадью 60,6 м2 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Народного Ополчения, д. 63, кадастровой стоимостью 2 545 831 руб., право собственности на который 17.02.2014 зарегистрировано на Павлова М.Б. (кадастровый номер 50:58:0090104:203);

- жилой дом площадью 434,5 м2 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Народного Ополчения, д. 63, кадастровой стоимостью 19 398 043 руб., право собственности на который 17.02.2014 зарегистрировано на Павлова М.Б. (кадастровый номер 50:58:0090104:204);

- объект незавершенного строительства по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, кадастровой стоимостью 16 248 249 руб. 31 коп., право собственности на который 27.01.2009 зарегистрировано на Дыева Е.В. (кадастровый номер 50:32:0000000:36096);

- сооружение площадью 443 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, кадастровой стоимостью 659 024 руб. 52 коп., право собственности на которое 27.10.2011 зарегистрировано на Дыева Е.В. (кадастровый номер 50:32:0010204:1638);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, район а/д «Серпухов-Протвино», 0 км + 40 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 5 208 руб. 30 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0010205:487);

- земельный участок площадью 2 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, район а/д «Серпухов-Протвино», 0 км + 90 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 1 736 руб. 10 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0010205:493);

- земельный участок площадью 2 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, район а/д «Серпухов-Протвино», 0 км + 550 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 1 736 руб. 10 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0010205:494);

- земельный участок площадью 2 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Серпухов-Протвино», 2 км + 700 м (правая сторона), кадастровой стоимостью 160 руб. 54 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0010217:223);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Серпухов-Протвино», 6 км + 500 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 334 руб. 62 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0010217:226);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Калиново, автодорога «Серпухов-Протвино», 4 км + 950 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 327 руб. 90 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0010217:231);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Московское шоссе, 2 км + 570 м (правая сторона), кадастровой стоимостью 431 руб. 82 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0030225:999);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Новые Кузьменки, Симферопольское шоссе, 87 км + 520 м (правая сторона), кадастровой стоимостью 380 руб. 40 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0030225:1194);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Родионовка, Симферопольское шоссе, 89 км + 800 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 5 154 руб. 90 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0040103:87);

- земельный участок площадью 5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, а/д Московское шоссе, 4 км + 700 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 300 руб. 85 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0040131:342);

- земельный участок площадью 5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, а/д Московское шоссе, 3 км + 900 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 286 руб. 20 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0040131:344);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Московское шоссе», 0 км + 700 м (правая сторона), кадастровой стоимостью 343 руб. 44 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0040131:346);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Московское шоссе, 4 км + 350 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 363 руб. 42 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0040131:347);

- земельный участок площадью 5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, а/д Борисовское шоссе, 0 км + 250 м, кадастровой стоимостью 260 руб., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0040229:884);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, а/д Борисовское шоссе, 0 км + 40 м (правая сторона), право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0040229:885);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, а/д Борисовское шоссе, 0 км + 670 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 308 руб. 34 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0040229:890);

- земельный участок площадью 5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Серпухов-Бутурлино», ул. Звездная (правая сторона), кадастровой стоимостью 310 руб. 75 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0040229:891);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, а/д «Борисовское шоссе», 1 км + 450 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 340 руб. 92 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0040229:895);

- земельный участок площадью 5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, с. Липицы, а/д Серпухов-Пущино, 2 км + 0 м, кадастровой стоимостью 4 352 руб. 35 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0080209:582);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Бутурлино, а/д «Бутурлино-Серпухов», 0 км + 150 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 5 237 руб. 40 коп., право собственности на который 10.04.2012 зарегистрировано на Быкову О.А. (кадастровый номер 50:32:0040252:26);

- земельный участок площадью 5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, а/д «Серпухов-Протвино», 0 км + 100 м (правая сторона), кадастровой стоимостью 4 340 руб. 25 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0010204:651);

- земельный участок площадью 5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, а/д «Серпухов-Протвино», 0 км + 300 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 4 340 руб. 25 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0010205:485);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Серпухов-Протвино», 1 км + 750 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 461 руб. 04 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0010217:224);

- земельный участок площадью 2 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Калиново-Дракино», 0 км + 300 м (правая сторона), кадастровой стоимостью 111 руб. 38 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0010217:225);

- земельный участок площадью 2 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Серпухов-Протвино», 4 км + 750 м (правая сторона), кадастровой стоимостью 111 руб. 54 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0010217:227);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Калиново, а/д «Серпухов-Протвино», 5 км + 150 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 334 руб. 62 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0010217:230);

- земельный участок площадью 5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Московское шоссе», 4 км + 550 м (правая сторона), кадастровой стоимостью 236 руб. 45 коп., право собственности на который 01.09.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0020205:187);

- земельный участок площадью 5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Пролетарский, Симферопольское шоссе, 1 км + 900 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 9 221 руб. 30 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0030215:230);

- земельный участок площадью 2 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Ивановское, район Северного шоссе, кадастровой стоимостью 1 752 руб. 28 коп., право собственности на который 01.09.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0040128:145);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Романовка, «Симферопольское шоссе», 88 км + 350 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 343 руб. 44 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0040131:341);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Московское шоссе», 2 км + 250 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 343 руб. 44 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0040131:343);

- земельный участок площадью 5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, а/д Московское шоссе, 3 км + 500 м, кадастровой стоимостью 286 руб. 20 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0040131:348);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Московское шоссе», 0 км + 500 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 343 руб. 44 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0040131:349);

- земельный участок площадью 5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д Московское шоссе, 4 км + 50 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 286 руб. 20 коп., право собственности на который 31.08.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0040131:352);

- земельный участок площадью 5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Борисовское шоссе», 0 км + 105 м (правая сторона), кадастровой стоимостью 256 руб. 95 коп., право собственности на который 01.09.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0040229:886);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Борисовское шоссе», 0 км + 320 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 312 руб. 12 коп., право собственности на который 01.09.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0040229:887);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Борисовское шоссе», 2 км + 750 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 308 руб. 34 коп., право собственности на который 01.09.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0040229:888);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Борисовское шоссе», 0 км + 970 м (правая сторона), кадастровой стоимостью 308 руб. 34 коп., право собственности на который 01.09.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0040229:889);

- земельный участок площадью 6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе а/д «Серпухов-Бутурлино», 0 км + 870 м (правая сторона), кадастровой стоимостью 461 руб. 04 коп., право собственности на который 01.09.2010 зарегистрировано на Полуэктова М.Н. (кадастровый номер 50:32:0040229:896);

- земельный участок площадью 24 475 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 9 749 861 руб., право собственности на который 31.03.2009 зарегистрировано на Казеннову А.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:627);

- земельный участок площадью 25 284 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 10 030 415 руб. 64 коп., право собственности на который 31.03.2009 зарегистрировано на Казеннову А.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:628);

- земельный участок площадью 22 737 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Московка, кадастровой стоимостью 9 143 229 руб. 81 коп., право собственности на который 31.03.2009 зарегистрировано на Казеннову А.С. (кадастровый номер 50:32:0030225:631);

- земельный участок площадью 538 325 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 5 216 369 руб. 25 коп., право собственности на который 04.03.2017 зарегистрировано на ООО «Агрорезерв» (кадастровый номер 50:32:0000000:38218);

- земельный участок площадью 141 681 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 1 372 888 руб. 89 коп., право собственности на который 26.02.2018 зарегистрировано на ООО «Агрорезерв» (кадастровый номер 50:32:0010217:543);

- земельный участок площадью 520 033 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Пущино, кадастровой стоимостью 530 433 руб. 66 коп., право собственности на который 18.07.2018 зарегистрировано на ООО «Агрорезерв» (кадастровый номер 50:32:0020121:1507);

- сооружение площадью 15 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 37 713 руб. 69 коп., право собственности на которое 28.06.2012 зарегистрировано на ООО «Амерест» (кадастровый номер 50:32:0010208:1336);

- земельный участок площадью 40 982 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 23 729 807 руб. 46 коп., право собственности на который 26.06.2013 зарегистрировано на ООО «Амерест» (кадастровый номер 50:32:0010217:365);

- земельный участок площадью 20 123 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 11 651 820 руб. 69 коп., право собственности на который 10.03.2015 зарегистрировано на ООО «Амерест» (кадастровый номер 50:32:0010217:794);

- помещение площадью 263 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 11, пом. 1, кадастровой стоимостью 1 666 552 руб. 10 коп., право собственности на которое 21.10.2008 зарегистрировано на ООО «Бэст» (кадастровый номер 50:32:0000000:27748);

- помещение площадью 120,9 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 11, пом. 1, кадастровой стоимостью 766 107 руб. 03 коп., право собственности на которое 21.10.2008 зарегистрировано на ООО «Бэст» (кадастровый номер 50:32:0000000:27750);

- помещение площадью 176,3 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 3а, пом. 1, кадастровой стоимостью 3 644 061 руб. 06 коп., право собственности на которое 21.10.2008 зарегистрировано на ООО «Бэст» (кадастровый номер 50:32:0000000:28648);

- помещение площадью 4,3 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 11, пом. 43, кадастровой стоимостью 44 346 руб. 72 коп., право собственности на которое 21.10.2008 зарегистрировано на ООО «Бэст» (кадастровый номер 50:32:0000000:39212);

- помещение площадью 700,3 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 108, кадастровой стоимостью 8 217 460 руб. 26 коп., право собственности на которое 10.09.2015 зарегистрировано на ООО «Бэст» (кадастровый номер 50:32:0010204:1718);

- земельный участок площадью 10 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Прилуки, кадастровой стоимостью 2 028 700 руб., право собственности на который 07.06.2006 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0060208:20);

- земельный участок площадью 8 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Прилуки, кадастровой стоимостью 1 622 960 руб., право собственности на который 26.09.2006 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0060208:21);

- здание площадью 496,3 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Прилуки, база отдыха «Медвежья берлога», кадастровой стоимостью 9 430 097 руб. 04 коп., право собственности на которое 14.08.2007 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0000000:8875);

- здание площадью 37,7 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Прилуки, база отдыха «Медвежья берлога», кадастровой стоимостью 336 695 руб., право собственности на которое 14.08.2007 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0000000:8880);

- здание площадью 20,2 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Прилуки, база отдыха «Медвежья берлога», кадастровой стоимостью 112 333 руб. 28 коп., право собственности на которое 14.08.2007 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0000000:8881);

- здание площадью 205,9 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Прилуки, база отдыха «Медвежья берлога», кадастровой стоимостью 952 814 руб. 60 коп., право собственности на которое 14.08.2007 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0000000:8957);

- здание площадью 647,4 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Прилуки, база отдыха «Медвежья берлога», кадастровой стоимостью 7 118 136 руб. 11 коп., право собственности на которое 14.08.2007 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0000000:37109);

- здание площадью 247,5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Прилуки, база отдыха «Медвежья берлога», кадастровой стоимостью 1 303 448 руб. 85 коп., право собственности на которое 14.08.2007 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0000000:37127);

- здание площадью 183,3 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Прилуки, база отдыха «Медвежья берлога», кадастровой стоимостью 1 154 735 руб., право собственности на которое 31.12.2009 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0000000:37155);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Прилуки, кадастровой стоимостью 317 863 руб. 44 коп., право собственности на которое 06.04.2015 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0060208:63);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Прилуки, кадастровой стоимостью 570 руб. 24 коп., право собственности на которое 16.12.2017 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0060204:383);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Прилуки, кадастровой стоимостью 570 руб. 24 коп., право собственности на которое 16.12.2017 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0060204:771);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Прилуки, кадастровой стоимостью 570 руб. 24 коп., право собственности на которое 16.12.2017 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0060204:774);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Прилуки, кадастровой стоимостью 570 руб. 24 коп., право собственности на которое 16.12.2017 зарегистрировано на ООО «Винтер» (кадастровый номер 50:32:0060204:775);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, от с. Турово до дер. Прилуки, кадастровой стоимостью 9 501 991 руб. 20 коп., право собственности на которое 15.08.2014 зарегистрировано на ООО «Витязь» (кадастровый номер 50:32:0060203:1881);

- земельный участок площадью 20 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе Окского моста, кадастровой стоимостью 11 236 200 руб., право собственности на который 26.04.2006 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0080112:42);

- объект незавершенного строительства по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Прилуки, кадастровой стоимостью 16 248 249 руб. 31 коп., право собственности на который 03.03.2009 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0000000:14416);

- здание площадью 95,3 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район Окского моста и грузового причала в районе карт 9, 12, кадастровой стоимостью 568 338 руб. 70 коп., право собственности на которое 04.03.2009 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0000000:13839);

- объект незавершенного строительства по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Лукьяново, кадастровой стоимостью 16 248 249 руб. 31 коп., право собственности на который 17.03.2009 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0000000:5628);

- объект незавершенного строительства по адресу: Московская область, Серпуховский район, район Окского ж/д моста и грузового причала в районе карт 9, 12, кадастровой стоимостью 16 248 249 руб. 31 коп., право собственности на который 17.03.2009 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:58:0000000:13639);

- земельный участок площадью 12 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе Окского ж/моста и грузового причала в районе карт 9, 12, кадастровой стоимостью 6 741 720 руб., право собственности на который 07.10.2009 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0040229:711);

- земельный участок площадью 28 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе Окского ж/моста и грузового причала в районе карт 9, 12, кадастровой стоимостью 15 730 680 руб., право собственности на который 07.10.2009 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0040229:712);

- земельный участок площадью 15 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лукьяново, кадастровой стоимостью 8 685 450 руб., право собственности на который 07.10.2009 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0090113:1);

- земельный участок площадью 4 814 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Прилуки, кадастровой стоимостью 2 787 450 руб. 42 коп., право собственности на который 25.08.2010 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0060208:44);

- объект незавершенного строительства по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе грузового причала в районе карт 9, 12, кадастровой стоимостью 16 248 249 руб. 31 коп., право собственности на который 27.01.2011 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0000000:8174);

- объект незавершенного строительства по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Зиброво, кадастровой стоимостью 16 248 249 руб. 31 коп., право собственности на который 27.01.2011 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0000000:13172);

- земельный участок площадью 15 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Зиброво, кадастровой стоимостью 5 325 500 руб., право собственности на который 09.04.2012 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0060205:1);

- объект незавершенного строительства по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 16 248 249 руб. 31 коп., право собственности на который 20.06.2012 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0000000:37108);

- сооружение площадью 20 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 50 285 руб. 47 коп., право собственности на которое 30.08.2012 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0000000:35789);

- земельный участок площадью 15 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, грузовой причал в районе карт 9, 12, кадастровой стоимостью 8 427 150 руб., право собственности на который 26.06.2013 зарегистрировано на ООО «Вэст» (кадастровый номер 50:32:0040229:43);

- здание площадью 632 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, район дер. Калиново, д. 106, кадастровой стоимостью 4 576 615 руб. 36 коп., право собственности на которое 18.11.2008 зарегистрировано на ООО «Калиновская мелкооптовая база» (кадастровый номер 50:32:0010202:616);

- здание площадью 4 445,5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, район дер. Калиново, д. 106, стр. 1, кадастровой стоимостью 80 337 475 руб. 62 коп., право собственности на которое 18.11.2008 зарегистрировано на ООО «Калиновская мелкооптовая база» (кадастровый номер 50:32:0010202:747);

- здание площадью 4 611,6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, район дер. Калиново, д. 106, стр. 2, кадастровой стоимостью 97 358 946 руб. 30 коп., право собственности на которое 18.11.2008 зарегистрировано на ООО «Калиновская мелкооптовая база» (кадастровый номер 50:32:0010202:756);

- помещение площадью 3 008,3 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, район дер. Калиново, д. 106, стр. 3 (пом. 1), кадастровой стоимостью 53 419 165 руб. 26 коп., право собственности на которое 18.11.2008 зарегистрировано на ООО «Калиновская мелкооптовая база» (кадастровый номер 50:32:0010202:1061);

- земельный участок площадью 72 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 63 404 руб. 64 коп., право собственности на который 18.08.2014 зарегистрировано на ООО «Калиновская мелкооптовая база» (кадастровый номер 50:32:0010217:751);

- земельный участок площадью 23 993 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 18 455 895 руб. 46 коп., право собственности на который 18.08.2014 зарегистрировано на ООО «Калиновская мелкооптовая база» (кадастровый номер 50:32:0010217:752);

- уборочный комплекс КУ-1Гор (на базе трактора Беларус 320.4), заводской номер 31103809/0211, стоимостью 635 000 руб., право собственности на который 04.09.2014 зарегистрировано на ООО «Калиновская мелкооптовая база» (государственный регистрационный знак 5579ОУ50);

- земельный участок площадью 289 075 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Романовка, кадастровой стоимостью 173 445 руб., право собственности на который 13.12.2008 зарегистрировано на ООО «Капитал» (кадастровый номер 50:32:0010112:60);

- земельный участок площадью 439 105 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Калиново, кадастровой стоимостью 2 300 910 руб. 20 коп., право собственности на который 21.09.2011 зарегистрировано на ООО «Капитал» (кадастровый номер 50:32:0010217:357);

- земельный участок площадью 195 600 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Воздвиженка, кадастровой стоимостью 1 836 684 руб., право собственности на который 13.08.2018 зарегистрировано на ООО «Капитал» (кадастровый номер 50:32:0040131:127);

- земельный участок площадью 32 600 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Воздвиженка, кадастровой стоимостью 329 260 руб., право собственности на который 13.08.2018 зарегистрировано на ООО «Капитал» (кадастровый номер 50:32:0040131:129);

- земельный участок площадью 317 189 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дашковка, кадастровой стоимостью 2 692 934 руб. 61 коп., право собственности на который 11.07.2014 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0010112:61);

- земельный участок площадью 48 872 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дашковка, кадастровой стоимостью 100 676 руб. 32 коп., право собственности на который 11.07.2014 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0010112:62);

- земельный участок площадью 177 033 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дашковка, кадастровой стоимостью 1 156 025 руб. 49 коп., право собственности на который 11.07.2014 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0010112:63);

- земельный участок площадью 278 964 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дашковка, кадастровой стоимостью 926 160 руб. 48 коп., право собственности на который 11.07.2014 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0010217:193);

- земельный участок площадью 21 875 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Калиново, кадастровой стоимостью 13 125 руб., право собственности на который 11.07.2014 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0010217:196);

- земельный участок площадью 339 413 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, район пос. Станции Ока, кадастровой стоимостью 5 186 230 руб. 64 коп., право собственности на который 10.10.2016 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0040229:3089);

- земельный участок площадью 50 012 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район Станции Ока, кадастровой стоимостью 764 183 руб. 36 коп., право собственности на который 10.10.2016 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0040229:3090);

- земельный участок площадью 383 407 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, кадастровой стоимостью 4 731 242 руб. 38 коп., право собственности на который 10.10.2016 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0040229:3097);

- земельный участок площадью 50 013 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, кадастровой стоимостью 617 160 руб. 42 коп., право собственности на который 10.10.2016 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0040229:3099);

- земельный участок площадью 120 791 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, кадастровой стоимостью 1 490 560 руб. 94 коп., право собственности на который 23.12.2016 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0040229:3124);

- земельный участок площадью 64 597 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, кадастровой стоимостью 797 126 руб. 98 коп., право собственности на который 23.12.2016 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0040229:3125);

- земельный участок площадью 321 324 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, кадастровой стоимостью 4 909 830 руб. 72 коп., право собственности на который 23.12.2016 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0040229:3126);

- земельный участок площадью 20 478 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, кадастровой стоимостью 312 903 руб. 84 коп., право собственности на который 23.12.2016 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0040229:3127);

- сооружение площадью 15 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе пос. Мирный, кадастровой стоимостью 37 713 руб. 69 коп., право собственности на которое 28.06.2012 зарегистрировано на ООО «Кона» (кадастровый номер 50:32:0000000:35578);

- земельный участок площадью 3 022 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 1 476 549 руб. 20 коп., право собственности на который 18.10.2005 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010217:44);

- здание площадью 766,5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, с/п Дашковское, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 2 226 319 руб. 56 коп., право собственности на которое 09.12.2005 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:10247);

- здание площадью 1 189,9 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 39 235 893 руб. 49 коп., право собственности на которое 26.04.2006 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:11143);

- земельный участок площадью 10 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 4 886 000 руб., право собственности на который 26.05.2006 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010217:86);

- здание площадью 14,5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 28 459 руб. 50 коп., право собственности на которое 13.07.2007 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:5009);

- сооружение площадью 72 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 73 537 руб. 92 коп., право собственности на которое 13.07.2007 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:5011);

- здание площадью 72 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 222 768 руб., право собственности на которое 13.07.2007 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:5012);

- здание площадью 8,4 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 64 797 руб. 85 коп., право собственности на которое 13.07.2007 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:5014);

- здание площадью 557,8 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 4 451 706 руб. 97 коп., право собственности на которое 13.07.2007 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:14796);

- земельный участок площадью 4 061 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 1 984 204 руб. 60 коп., право собственности на который 14.12.2007 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010217:157);

- земельный участок площадью 2 210 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 1 079 806 руб., право собственности на который 17.12.2007 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010217:164);

- земельный участок площадью 4 796 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 2 343 325 руб. 60 коп., право собственности на который 17.12.2007 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010217:165);

- здание площадью 429,2 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 8 326 602 руб. 63 коп., право собственности на которое 12.08.2008 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:1488);

- здание площадью 430,2 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 14 014 246 руб. 82 коп., право собственности на которое 12.08.2008 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:1536);

- здание площадью 152,9 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 2 180 892 руб. 21 коп., право собственности на которое 12.08.2008 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:1537);

- здание площадью 427,1 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 13 913 260 руб. 85 коп., право собственности на которое 12.08.2008 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:1555);

- здание площадью 432,5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 14 089 171 руб. 90 коп., право собственности на которое 12.08.2008 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:1562);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, аэродром «Дракино», гостиница «Полет», ресторан «Братья Райт», кадастровой стоимостью 570 руб. 42 коп., право собственности на которое 22.08.2008 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:37043);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, Дашковское сельское поселение, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 1 418 руб. 40 коп., право собственности на которое 20.12.2010 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:11814);

- земельный участок площадью 129 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 63 029 руб. 40 коп., право собственности на который 14.10.2011 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010217:359);

- земельный участок площадью 196 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 95 765 руб. 60 коп., право собственности на который 14.10.2011 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010217:361);

- здание площадью 1 003 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 25 506 911 руб. 86 коп., право собственности на которое 21.02.2012 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010208:1384);

- здание площадью 107 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Дашковское сельское поселение, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 817 817 руб. 05 коп., право собственности на которое 27.03.2012 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010208:1385);

- здание площадью 22,8 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 144 476 руб. 76 коп., право собственности на которое 27.03.2012 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010208:1395);

- здание площадью 766,5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 39 492 336 руб. 58 коп., право собственности на которое 09.04.2012 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:9862);

- земельный участок площадью 28 783 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 14 063 373 руб. 80 коп., право собственности на который 20.06.2012 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:399);

- земельный участок площадью 26 861 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 13 124 284 руб. 60 коп., право собственности на который 20.06.2012 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010217:358);

- земельный участок площадью 10 116 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 4 942 677 руб. 60 коп., право собственности на который 14.08.2012 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010217:373);

- земельный участок площадью 3 493 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 1 706 679 руб. 80 коп., право собственности на который 14.08.2012 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010217:374);

- земельный участок площадью 4 989 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 2 437 625 руб. 40 коп., право собственности на который 14.08.2012 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010217:375);

- здание площадью 3 431,6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 21 745 019 руб. 72 коп., право собственности на которое 15.10.2015 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010217:798);

- земельный участок площадью 1 745 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение Дашковское, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 852 607 руб., право собственности на который 12.03.2018 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0010217:42);

- здание площадью 413,7 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение Дашковское, дер. Дракино, стр. 301, кадастровой стоимостью 11 208 769 руб. 10 коп., право собственности на которое 12.03.2018 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (кадастровый номер 50:32:0000000:10257);

- снегоход Bombardier Ski-Doo Skandic WT 550 F, заводской номер YH2SFG7B37R000845, стоимостью 167 055 руб., право собственности на который 26.12.2006 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (государственный регистрационный знак 6022ОВ50);

- снегоход Bombardier Ski-Doo Skandic WT 550 F, заводской номер YH2SFG7B17R000827, стоимостью 167 053 руб., право собственности на который 26.12.2006 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (государственный регистрационный знак 6023ОВ50);

- снегоход Bombardier Ski-Doo Skandic WT 550 F, заводской номер YH2SFG7B87R000775, стоимостью 167 055 руб., право собственности на который 26.12.2006 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (государственный регистрационный знак 6024ОВ50);

- снегоход Bombardier Ski-Doo Skandic WT 550 F, заводской номер YH2SFG7B27R000819, стоимостью 167 055 руб., право собственности на который 26.12.2006 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (государственный регистрационный знак 6025ОВ50);

- снегоход Bombardier Ski-Doo Skandic WT 550 F, заводской номер YH2SFG7B17R000763, стоимостью 167 055 руб., право собственности на который 26.12.2006 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (государственный регистрационный знак 6026ОВ50);

- трактор Беларус-320, заводской номер 3100381, стоимостью 410 000 руб., право собственности на который 20.01.2007 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (государственный регистрационный знак 6042ОВ50);

- снегоболотоход РМ 500-2, заводской номер XWTRM500214050246, стоимостью 225 000 руб., право собственности на который 31.07.2014 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (государственный регистрационный знак 5552ОУ50);

- снегоболотоход РМ 650-2, заводской номер XWTRM650214100131, стоимостью 266 750 руб., право собственности на который 04.12.2014 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (государственный регистрационный знак 0230МУ50);

- снегоболотоход РМ 650-2, заводской номер XWTRM650214100135, стоимостью 266 750 руб., право собственности на который 04.12.2014 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (государственный регистрационный знак 0231МУ50);

- снегоболотоход РМ 650-2, заводской номер XWTRM650214100176, стоимостью 266 750 руб., право собственности на который 04.12.2014 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (государственный регистрационный знак 0232МУ50);

- снегоболотоход РМ 650-2, заводской номер XWTRM650214100159, стоимостью 266 750 руб., право собственности на который 04.12.2014 зарегистрировано на ООО «Кругосвет» (государственный регистрационный знак 0233МУ50);

- земельный участок площадью 29 937 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район автодороги на полигон твердых бытовых отходов «Лесная», кадастровой стоимостью 1 401 051 руб. 60 коп., право собственности на который 07.11.2017 зарегистрировано на ООО «Лаверна» (кадастровый номер 50:32:0020121:1504);

- земельный участок площадью 12 008 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 6 826 700 руб., право собственности на который 25.07.2007 зарегистрировано на ООО «Меркурий» (кадастровый номер 50:32:0060107:79);

- объект незавершенного строительства по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Лужки, кадастровой стоимостью 16 248 249 руб. 31 коп., право собственности на который 03.08.2011 зарегистрировано на ООО «Меркурий» (кадастровый номер 50:32:0000000:9128);

- земельный участок площадью 5 512 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Лужки, кадастровой стоимостью 2 723 800 руб., право собственности на который 21.12.2011 зарегистрировано на ООО «Меркурий» (кадастровый номер 50:32:0060107:318);

- земельный участок площадью 293 094 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Банино, кадастровой стоимостью 2 840 080 руб. 86 коп., право собственности на который 30.01.2015 зарегистрировано на ООО «Национал-Юг» (кадастровый номер 50:32:0000000:37511);

- земельный участок площадью 293 093 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Банино, кадастровой стоимостью 2 840 071 руб. 17 коп., право собственности на который 30.01.2015 зарегистрировано на ООО «Национал-Юг» (кадастровый номер 50:32:0000000:37512);

- земельный участок площадью 293 094 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Банино, кадастровой стоимостью 2 840 080 руб. 86 коп., право собственности на который 30.01.2015 зарегистрировано на ООО «Национал-Юг» (кадастровый номер 50:32:0090113:1026);

- земельный участок площадью 293 093 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Банино, кадастровой стоимостью 2 840 071 руб. 17 коп., право собственности на который 30.01.2015 зарегистрировано на ООО «Национал-Юг» (кадастровый номер 50:32:0090113:1027);

- объект незавершенного строительства по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 16 248 249 руб. 31 коп., право собственности на который 20.04.2011 зарегистрировано на ООО «Парк Дракино» (кадастровый номер 50:32:0000000:10528);

- объект незавершенного строительства по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 16 248 249 руб. 31 коп., право собственности на который 20.04.2011 зарегистрировано на ООО «Парк Дракино» (кадастровый номер 50:32:0000000:10546);

- трактор Беларус-1221.2, заводской номер 12047573, стоимостью 4 210 800 руб., право собственности на который 15.12.2017 зарегистрировано на ООО «Парк Дракино» (государственный регистрационный знак 4434ХЕ50);

- здание площадью 707,3 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 8 813 184 руб. 34 коп., право собственности на которое 19.02.2013 зарегистрировано на ООО «Пегас» (кадастровый номер 50:32:0000000:5013);

- здание площадью 15 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе автодороги на полигон твердых бытовых отходов «Лесная», кадастровой стоимостью 288 627 руб. 45 коп., право собственности на которое 13.08.2012 зарегистрировано на ООО «Скайвэй» (кадастровый номер 50:32:0000000:35702);

- сооружение площадью 51 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе автодороги на полигон твердых бытовых отходов «Лесная», кадастровой стоимостью 1 003 155 руб. 90 коп., право собственности на которое 13.08.2012 зарегистрировано на ООО «Скайвэй» (кадастровый номер 50:32:0000000:36322);

- земельный участок площадью 1 703 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 24а, кадастровой стоимостью 1 478 289 руб. 15 коп., право собственности на который 25.11.2015 зарегистрировано на ООО «Ударник» (кадастровый номер 50:32:0010204:47);

- земельный участок площадью 2 495 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 24а, кадастровой стоимостью 2 165 784 руб. 75 коп., право собственности на который 25.11.2015 зарегистрировано на ООО «Ударник» (кадастровый номер 50:32:0010204:86);

- здание площадью 1 089,5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 24а, кадастровой стоимостью 27 074 118 руб. 58 коп., право собственности на которое 25.11.2015 зарегистрировано на ООО «Ударник» (кадастровый номер 50:32:0010204:1664);

- здание площадью 367,9 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, кадастровой стоимостью 5 470 242 руб. 56 коп., право собственности на которое 25.11.2015 зарегистрировано на ООО «Ударник» (кадастровый номер 50:32:0000000:4034);

- здание площадью 2 995,7 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Борисово, д. 111, кадастровой стоимостью 163 212 506 руб. 28 коп., право собственности на которое 23.05.2008 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040212:897);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Борисово, кадастровой стоимостью 570 руб. 24 коп., право собственности на которое 27.11.2009 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040212:1635);

- здание площадью 69,6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Борисово, кадастровой стоимостью 1 218 247 руб. 08 коп., право собственности на которое 17.04.2010 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040212:1042);

- здание площадью 7 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Данковское, дер. Борисово, кадастровой стоимостью 57 066 руб. 45 коп., право собственности на которое 10.10.2013 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040212:1067);

- здание площадью 7 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Данковское, дер. Борисово, кадастровой стоимостью 57 066 руб. 45 коп., право собственности на которое 10.10.2013 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040212:1070);

- здание площадью 6,9 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Данковское, дер. Борисово, кадастровой стоимостью 56 251 руб. 22 коп., право собственности на которое 10.10.2013 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040212:1073);

- здание площадью 1 466 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Борисово, кадастровой стоимостью 26 950 796 руб., право собственности на которое 10.10.2013 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040229:2699);

- земельный участок площадью 64 044 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение Данковское, дер. Борисово, д. 111, кадастровой стоимостью 55 904 007 руб. 60 коп., право собственности на который 21.04.2014 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040229:2764);

- земельный участок площадью 50 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Борисово, кадастровой стоимостью 13 633 руб., право собственности на который 10.10.2014 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040212:1623);

- земельный участок площадью 16 125 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Борисово, кадастровой стоимостью 14 075 512 руб. 50 коп., право собственности на который 10.10.2014 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040212:1624);

- сооружение по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Борисово, кадастровой стоимостью 147 336 руб., право собственности на которое 10.10.2014 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040212:1645);

- здание площадью 984 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Данковское, дер. Борисово, д. 111, стр. 1, кадастровой стоимостью 3 346 121 руб. 52 коп., право собственности на которое 26.01.2015 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040229:2985);

- здание площадью 984 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение Данковское, дер. Борисово, д. 111, стр. 2, кадастровой стоимостью 3 346 121 руб. 52 коп., право собственности на которое 26.01.2015 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040229:2986);

- здание площадью 68,3 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Борисово, кадастровой стоимостью 630 419 руб. 93 коп., право собственности на которое 15.06.2018 зарегистрировано на ООО «Центр» (кадастровый номер 50:32:0040229:3303);

- земельный участок площадью 89 998 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Васильевское, кадастровой стоимостью 876 580 руб. 52 коп., право собственности на который 26.12.2006 зарегистрировано на ООО «Цирус-1» (кадастровый номер 50:32:0030225:11);

- здание площадью 469,6 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, СП Дашковское, район дер. Дракино, база отдыха «Остров Дракино», кадастровой стоимостью 2 848 767 руб. 35 коп., право собственности на которое 15.03.2011 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0020111:448);

- здание площадью 37,9 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, база отдыха «Остров Дракино», кадастровой стоимостью 288 453 руб. 90 коп., право собственности на которое 27.03.2012 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010208:1394);

- здание площадью 23 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, СП Дашковское, район дер. Дракино, база отдыха «Остров Дракино», кадастровой стоимостью 189 138 руб., право собственности на которое 07.06.2012 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0020111:475);

- здание площадью 15 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Дракино, кадастровой стоимостью 95 050 руб. 50 коп., право собственности на которое 28.06.2012 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010208:1377);

- сооружение площадью 3 708 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, база отдыха «Остров Дракино», кадастровой стоимостью 39 156 руб. 60 коп., право собственности на которое 10.07.2012 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010217:728);

- сооружение площадью 14 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 27 478 руб. 20 коп., право собственности на которое 21.09.2012 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0000000:35603);

- сооружение площадью 14 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 27 478 руб. 20 коп., право собственности на которое 21.09.2012 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0000000:35679);

- сооружение площадью 16 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 31 403 руб. 40 коп., право собственности на которое 21.09.2012 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0020111:438);

- земельный участок площадью 18 511 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 1 112 940 руб., право собственности на который 24.09.2012 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0000000:505);

- земельный участок площадью 71 935 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 47 781 400 руб., право собственности на который 24.09.2012 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010217:355);

- здание площадью 15 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, СП Дашковское, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 34 275 руб. 90 коп., право собственности на которое 03.07.2014 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010217:735);

- здание площадью 35 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, СП Дашковское, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 79 977 руб. 10 коп., право собственности на которое 03.07.2014 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010217:736);

- сооружение площадью 373,2 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, СП Дашковское, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 2 525 руб. 40 коп., право собственности на которое 03.07.2014 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010217:742);

- здание площадью 15 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, СП Дашковское, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 55 366 руб. 05 коп., право собственности на которое 03.07.2014 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010217:744);

- здание площадью 15 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, СП Дашковское, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 55 366 руб. 05 коп., право собственности на которое 03.07.2014 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010217:745);

- здание площадью 31 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, СП Дашковское, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 114 423 руб. 17 коп., право собственности на которое 03.07.2014 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010217:746);

- здание площадью 206,8 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, СП Дашковское, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 763 313 руб. 28 коп., право собственности на которое 03.07.2014 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010217:750);

- земельный участок площадью 95 800 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, кадастровой стоимостью 64 734 900 руб., право собственности на который 04.07.2014 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0000000:507);

- здание площадью 15 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 89 660 руб. 85 коп., право собственности на которое 17.12.2015 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010217:802).

2. Взыскать с Шестуна А.В. в пользу Российской Федерации 3 450 000 руб. как эквивалент стоимости приобретения 07.05.2008 автомобиля Лексус LX570, идентификационный номер JTJHY00WX04005020, отчужденного к моменту подачи искового заявления.

3. Взыскать с Шестуна А.В., Криводубского Б.Г. и Криводубского Г.П. в пользу Российской Федерации солидарно 2 298 221 руб. 50 коп. как эквивалент стоимости приобретения 20.06.2006 моторного судна Glastron DX235, заводской номер GLA495770505, отчужденного к моменту подачи искового заявления.

4. Взыскать с Криводубского Б.Г. в пользу Российской Федерации 2 041 800 руб. как эквивалент стоимости квартиры площадью 63,5 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 108, кв_ (кадастровый номер 50:32:0000000:31780), и квартиры площадью 41,3 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 108, кв. ХХ (кадастровый номер 50:32:0000000:31800), отчужденных к моменту подачи искового заявления.

5. Взыскать с Самсонова С.В. в пользу Российской Федерации 6 280 000 руб. как эквивалент стоимости приобретения 28.05.2012 автомобиля КАМАЗ 65117 N3, идентификационный номер XTC651173C1245605 (2 180 000 руб.), и 17.05.2018 автомобиля Мерседес-Бенц GLE450 4MATIC, идентификационный номер WDC2923641A039697 (4 100 000 руб.), отчужденных к моменту подачи искового заявления.