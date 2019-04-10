Отец Иаков, епископ Нарьян-Марский и Мезенский: Мне выпал жребий быть самым северным епископом Русской Православной Церкви

Так далеко на Севере храмов больше ни у какой другой страны нет. И вряд ли будут: здесь оканчивается земля...

Нарьян-Марскую епархию называют ещё Арктической – почти вся её территория находится за Северным полярным кругом.

Русь – единственная страна, избравшая Север как благословение свыше. Всем хорошо известно ставшее классическим изречение Михайло Васильевича Ломоносова: «Россия будет прирастать Сибирью и ледовыми морями». Однако Ломоносов, констатировал то, что было в его время уже реальностью на протяжении по крайней мере трёх столетий. Речь идёт о государственной стратегии Руси, избравшей Север доминантой своего бытия со времён преподобного Сергия Радонежского – единственного святого, стяжавшего имя Игумен (то есть хозяин и попечитель) Земли Русской.

Если обратиться к истории освоения Севера, мы увидим, что главными мотивом были поиски Северного морского пути, который наконец стал бы кратчайшей стезёй, связывающей Запад и Восток. И если посмотреть беспристрастным взглядом на карту Земли, мы увидим, что единственный и естественный кратчайший путь между двумя мирами, определившим судьбы человечества: Европой и Востоком, Индией и Китаем – это именно Северный морской путь. Всё остальное, – и Суэц и Панамский канал, – дела рук человеческих, иллюстрирующие истину – пророчество древнейшей книги Библии, книги Иова: «Человек на гранит налагает руку свою, с корнем опрокидывает "горы", в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его...» (Иов. 28, 9-10). Вот почему так усердно на протяжении столетий люди искали Северный морской путь. Вот почему он будет всегда лучше, нежели пути, изобретенные человеком, в скалах Панамского перешейка и в выжженном египетским солнцем Суэцем «просекшего каналы». За Северным морским путём, пролегающем в российских арктических морях – будущее.

К сожалению, покорение Севера оставило недоброе бремя, которое предстоит ещё долго нести нам, северянам. Например, на Земле Франца-Иосифа скопились десятки тысяч бочек с горюче-смазочными материалами. Слава Богу, по указанию российского Президента наконец началась масштабная программа по уборке Севера. Но эту «уборку» я предлагаю осмысливать глубже – главным образом как «воссозидание» того, что начинали делать русские первопроходцы. При всей очевидности того, что они шли добывать зверя, моржовый клык, рыбу, наши предки воспринимали эти акватории, земли, острова как Землю, которую вручил нам Господь, как часть Святой Руси. Они несли свою миссию на протяжении тысячелетия бытия России.

То, что сейчас будет сделано, определит нашу будущность как государства, народа и Церкви. Поэтому проект «Русская Арктика», которому Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл придал Патриарший статус, можно назвать возвращением к истокам.

Русская Арктика – это не просто история или культурологический феномен: она стала нашим общим достоянием и наследием; она передана нам русскими и российскими первопроходцами, мореплавателями, миссионерами, государевыми людьми, шедшими всё дальше и дальше на север. В этой же когорте освоителей Арктики особое и достойное место занимает плеяда советских полярников.

В созидании Русской Арктики явлено нерасторжимое единство религиозной идеи – веры, создавшей Русь, Россию, каковой она была и есть, и государственной мощи, направленной к её достижению.

Прирастание Российской Державы ознаменовали кресты, которые воздвигали на берегах новооткрытых земель первопроходцы. Приметные кресты свидетельствовали, что отныне эти земли принадлежат России. И лишь много позже на границах российских появились столбы с державной символикой собственно государства. Кресты поморов на Кольских берегах, Груманте, Новой Земле, Вайгаче, Северной Земле; кресты, поставленные казаками на побережьях Якутии и Чукотки, на Камчатке и Курилах, на протяжении столетий служили символами синергии деяний государственной и духовной ветвей власти.

Нынешние времена благих перемен, отмеченные печатью государственных созидательных дел на Русском Севере, говорят о том же. И на острове Александры (архипелаг Земля Франца Иосифа) появился самый северный храм России и мира – церковь Николая Чудотворца. Она была построена на самой северной погранзаставе «Нагурское» – при деятельном участии Пограничной Службы России. Освящение этой церкви произошло в августе 2012 года – юбилейного, 1050-летнем году бытия государства Российского. Тогда же, в сентябре 2012-го в ходе российской высокоширотной экспедиции освящён Северный Полюс. В 2013 году во время перехода новейшего патрульного судна Пограничной Службы из северной столицы России через все моря Русской Арктики на Сахалин – освящён Северный морской путь, важнейшая геополитическая транспортная артерия III тысячелетия. В феврале 2014 года содействием Русского географического общества, АСПОЛ и РусГидро совершено великое освящение храма Живоначальной Троицы на земле Антарктиды, некогда открытой российскими мореплавателями Ф. Беллинсгаузеном и М. Лазаревым.

Сейчас в самой северной епархии Отечества создаётся духовно-просветительский центр и Арктический Собор России содействием и реальной помощью государственной власти в лице губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского и руководства компании «ЛУКОЙЛ». Стратегия развития Севера и возрождения Российской Арктики, означенная президентом РФ В.В. Путиным, осуществляется – в синергии государственного и церковного строительства, что и есть подлинное возрождение Русского Севера.

67 000 человек — население самой северной русской епархии, охватывающей Ненецкий автономный округ, два северных района Архангельской области и два архипелага: Новая Земля и Земля Франца Иосифа.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

«История освоения Арктики является замечательным примером самоотверженности и героизма, с которым наш народ служил своему Отечеству. Без пассионарности не может быть героев, а без героев не может быть нации»

Факт

Самый северный храм России и мира – церковь Николая Чудотворца на острове Александры (архипелаг Земля Франца Иосифа) был построен на самой северной погранзаставе «Нагурское» – при участии Пограничной Службы России

Сейчас в самой северной епархии России создаётся духовно-просветительский центр и Арктический Собор России содействием и реальной помощью государственной власти в лице губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского и руководства компании «ЛУКОЙЛ». Стратегия развития Севера и возрождения Российской Арктики, означенная президентом РФ В.В. Путиным, осуществляется – в синергии государственного и церковного строительства, что и есть подлинное возрождение Русского Севера.