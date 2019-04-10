Николай Шабалин

Центр морских исследований работает в Арктике со времени своего основания – пять лет. Но уже к моменту основания коллектив у нас собрался опытный, проводивший исследований в регионе и раньше. В какой-то момент у нас созрела идея создать на базе МГУ совместное с государством предприятие и заняться комплексным решением задач по освоению морского шельфа. Наши достижения в Арктике демонстрируют успехи российской науки. Но для того, чтобы их достичь и развивать, необходимо комплексно изучить условия среды, выдать рекомендации, как защитить планируемый объект от геологических и гидрометеорологических опасностей. Как уберечь природу при эксплуатации объекта и в случае аварии. Сотрудники ЦМИ занимаются описанием условий среды, дают рекомендации по тому, как лучше осваивать ресурсы, не навредив экологии.

Следующий важный проект, в котором участвует ЦМИ, – освоение Северного морского пути. Мы работали в море Лаптевых, в Восточно-Сибирском море. В мире происходит энергетическая революция, связанная с транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ). Важная задача – освоение угольного бассейна Таймыра. Арктический карбон – дорогостоящий уголь – лежит у поверхности. Наращивается вывоз нефтепродуктов с Ямала. С Чукотки нужно доставлять золото и редкоземельные металлы.

Еще одна часть нашей работы – просветительская. Мы проводим лекции в школах, семинары в вузах, поддерживаем и организуем научные конференции.

Параллельно ведется научная работа. Недавно мы опередили американцев в изучении сердечных клеток полярной трески – сайки. Это не очень крупная рыба, крайне капризная к температуре и содержанию кислорода в воде. Ее сложно привезти живой, сложно держать в аквариумах. Но эта рыба для многих представителей фауны Арктики – основной продукт питания. Ее исследование – возможность в перспективе создать лекарства, которые помогут лечить сердце человека.

Доктор наук Денис Абрамочкин с биофака МГУ переживал, что иностранцы занялись этими исследованиями и мы проиграем эту гонку. Привезли установку в Мурманск, поставили на НИС «Картеш». Нужно разрезать живую рыбу, вытащить из нее еще живое сердце, выделить из него живую клетку и ввести в нее иглу и специальные датчики. Это и на берегу сделать сложно. А уж в условиях качки – тем более. Сайку нельзя ловить сетями. Она останавливается и умирает от недостатка кислорода. А нужно было набрать статистику. И вот наконец приходит СМС от Абрамочкина: «Господь даровал нам победу!» Сделано важное научное открытие.

Два года мы проводили экспедиции в Восточно-Сибирском море. Впервые описали фауну предельных мелководий в Печорском море в границах Ненецкого заповедника.

Кроме того, ЦМИ занимается разработкой техники и технологий для ведения исследовательской деятельности на шельфе. Мы создаем подводные видеосистемы. Конструируем морской беспилотник, который собирает данные окружающей среды.

Мы разрабатываем подходы и технологии, которые позволили России осваивать морские ресурсы, в том числе в Арктике, максимально безопасным, экономически выгодным и щадящим для природы способом.