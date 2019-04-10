Фигуристку Алину Загитову призвал завершить карьеру олимпийский чемпион

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров признался, что Алине Загитовой стоит уже думать над завершением активной спортивной карьеры. Причиной всему - молодое поколение фигуристок, которое превосходит Загитову и остальных спортсменок. В то же время у Алины уже в активе есть все возможные для спортсменки награды.

- Думаю, что и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз, - заявил Роман Костомаров в интервью "Реальному времени".

Алина Загитова на прошедшем в японской Сайтаме чемпионате мира по фигурному катанию заняла первое место. И теперь - у нее свои перспективы.

- Алина на этом чемпионате мира в Японии всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире. Что будет дальше, она решит сама. Будет ли продолжать выступать на соревнованиях или, может быть, завершит карьеру и начнет кататься в каких-то шоу. Может быть, даже у нас.

Алине Загитовой на данный момент - 16 лет. И в ее коллекции - победы на чемпионатах мира, Европы и Олимпиаде 2018. Всего этого фигуристка добилась за два сезона. В свою очередь, начиная со следующего сезона во взрослый возраст переходят три воспитанницы Этери Тутберидзе - Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Все они уверенно владеют четверными прыжками. Ведущим специалистом из этого трио по данному элементу является Трусова. Которая два год подряд выигрывала юниорские чемпионаты мира.