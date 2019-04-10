2019-04-10T11:10:29+03:00
Спорт

Фигуристку Алину Загитову призвал завершить карьеру олимпийский чемпион

Роман Костомаров заявил, что новое поколение спортсменок будет очень мощным [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Алина Загитова выиграла Олимпиаду в Пхенчхане.Алина Загитова выиграла Олимпиаду в Пхенчхане.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров признался, что Алине Загитовой стоит уже думать над завершением активной спортивной карьеры. Причиной всему - молодое поколение фигуристок, которое превосходит Загитову и остальных спортсменок. В то же время у Алины уже в активе есть все возможные для спортсменки награды.

- Думаю, что и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз, - заявил Роман Костомаров в интервью "Реальному времени".

Алина Загитова на прошедшем в японской Сайтаме чемпионате мира по фигурному катанию заняла первое место. И теперь - у нее свои перспективы.

- Алина на этом чемпионате мира в Японии всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире. Что будет дальше, она решит сама. Будет ли продолжать выступать на соревнованиях или, может быть, завершит карьеру и начнет кататься в каких-то шоу. Может быть, даже у нас.

Алине Загитовой на данный момент - 16 лет. И в ее коллекции - победы на чемпионатах мира, Европы и Олимпиаде 2018. Всего этого фигуристка добилась за два сезона. В свою очередь, начиная со следующего сезона во взрослый возраст переходят три воспитанницы Этери Тутберидзе - Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Все они уверенно владеют четверными прыжками. Ведущим специалистом из этого трио по данному элементу является Трусова. Которая два год подряд выигрывала юниорские чемпионаты мира.

Алина Загитова. Показательные выступления. Чемпионат мира по фигурному катанию 2019.Алина Загитова выступила с показательной программой "Лара Крофт" на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Аякс - Ювентус 10 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Аякс - Ювентус 10 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Новости 24
Российские наблюдатели не поедут на второй тур выборов на Украине
В Росстате признали, что россияне не знают, как передается ВИЧ
Медведчук признал, что Украина не заинтересована в Минских соглашениях
В Москве электричка сбила пешехода рядом с платформой Тимирязевская
Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой
Турция может заключить с Россией еще одну сделку по С-400
Роспотребнадзор планирует запретить БАДы, схожие с названиями лекарств
Amnesty International зафиксировала снижение числа казней в мире
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг бросил вызов Месси
В России возбудили дело в отношении литовских судей, вынесших обвинительный приговор Язову
Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из "Русского музея"
Участниками астанинского процесса могут стать еще пять стран
Эрдоган заявил, что поставки С-400 могут быть завершены раньше июля
Президент Исландии заявил о "расцвете" отношений с Россией
В Нью-Йорке из-за вспышки кори ввели режим ЧС
Правительство поддержало идею об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Коллекторов смогут наказывать за нарушения двухгодичной давности
Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи
ГИБДД приступила к проверкам автошкол
Пушков: Украина станет "девочкой для битья" после выхода России из СЕ
В Сеуле допускают проведение новой встречи лидеров Южной Кореи и КНДР
Экс-премьер Украины считает, что Порошенко нужно уйти в отставку
Захарова оценила появление Путина на агитационных билбордах Порошенко
Погода в Москве на 10 апреля 2019 года: воздух прогреется до +13
Замглавы МВБ США подала в отставку вслед за своей начальницей
Россияне назвали сумму дохода, необходимого для достойной жизни