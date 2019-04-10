Фигуристку Алину Загитову призвал завершить карьеру олимпийский чемпион
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров признался, что Алине Загитовой стоит уже думать над завершением активной спортивной карьеры. Причиной всему - молодое поколение фигуристок, которое превосходит Загитову и остальных спортсменок. В то же время у Алины уже в активе есть все возможные для спортсменки награды.
- Думаю, что и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз, - заявил Роман Костомаров в интервью "Реальному времени".
Алина Загитова на прошедшем в японской Сайтаме чемпионате мира по фигурному катанию заняла первое место. И теперь - у нее свои перспективы.
- Алина на этом чемпионате мира в Японии всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире. Что будет дальше, она решит сама. Будет ли продолжать выступать на соревнованиях или, может быть, завершит карьеру и начнет кататься в каких-то шоу. Может быть, даже у нас.
Алине Загитовой на данный момент - 16 лет. И в ее коллекции - победы на чемпионатах мира, Европы и Олимпиаде 2018. Всего этого фигуристка добилась за два сезона. В свою очередь, начиная со следующего сезона во взрослый возраст переходят три воспитанницы Этери Тутберидзе - Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Все они уверенно владеют четверными прыжками. Ведущим специалистом из этого трио по данному элементу является Трусова. Которая два год подряд выигрывала юниорские чемпионаты мира.
Алина Загитова. Показательные выступления. Чемпионат мира по фигурному катанию 2019.Алина Загитова выступила с показательной программой "Лара Крофт" на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
ИСТОЧНИК KP.RU