Россиянка Александра Трусова второй год подряд выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

В хорватском Загребе в субботу, 9 марта, прошла произвольная программа юниорского чемпионата мира по фигурному катанию. За победу тут спорили две спортсменки из группы тренера Этери Тутберидзе - Анна Щербакова и Александра Трусова. Обе фигуристки лидировали после короткой программы. Но за Трусовой было больше форы - год назад она выиграла чемпионат мира среди юниоров в Софии.

И по итогам двух выступлений именно Александра Трусова заняла первое место. Ее программа была насыщенна четверными прыжками и это сыграло свою роль в итоговой оценке. От судей она суммарно за два проката получила 222.89 балла. Это - лучший результат сезона среди юниоров. И с такими баллами Трусова неплохо бы смотрелась и на взрослых соревнованиях.

А вот у Анны Щербаковой, которая в декабре неожиданно для всех выиграла чемпионат России среди взрослых, всего ничего разрыв по очкам - 219.94 балла за два выступления на юниорском чемпионате мира. Третье место у американки Тинг Цуи. Она проиграла невероятно много двум россиянкам - получила всего 194,41 балла от судей за свои выступления.

Таким образом, Александра Трусова второй год подряд побеждает на юниорском чемпионате мира. И со следующего сезона она получит право, как и Анна Щербакова, уже полноценно выступать среди взрослых на всех международных стартах.

Еще одна российская фигуристка, Ксения Синицына, заняла четвертое место - 188,84 балла. Стоит отметить, что на этот чемпионат мира не смогла поехать Алена Косторная, которая тоже занимается у Этери Тутберидзе и в этом сезоне победила на двух этапах и в финале юниорского Гран-При, а год назад была второй на мировом первенстве среди юниоров.

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Во время ее произвольных программ я дышу через раз. Кажется, что еще никто не катался так красиво, упоенно и самоотверженно. Кажется, что еще никто не прыгал выше. Кажется, что эта солнечная девочка даже не понимает, что, каждый раз выходя на лед, творит историю фигурного катания. Большей любви к спорту, большей преданности делу всей ее маленькой жизни найти в ком-либо другом сложно. (подробности)