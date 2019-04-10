Або Путин: Перед вторым туром выборов Петр Порошенко поставил ультиматум своим избирателям

- Або я, або Путин! - поставил украинских избирателей перед «решающим выбором» занимающий пост президента Украины Петр Порошенко в своей рекламной предвыборной программе. По логике получилось, что все, кто будет голосовать не за него, отдадут свой голос условному «Путину».Местный электорат дружно продемонстрировал свой выбор, отдав Петру Алексеевичу даже менее, чем 16% голосов.

Но итоги первого тура ничему не научили команду Порошенко. И на днях в Киеве, Харькове, других крупных городах Украины на билбордах и плакатах были изображены смотрящие друг на друга Порошенко и Путин, под которыми красовалась подпись, «21 апреля Решающий выбор (Вирiшальний вибiр)». Более 5 тысяч рекламных щитов должны были воздействовать на избирателя после того, как Порошенко заявил, что «Украине нужен сильный президент». Петру Алексеевичу придали на плакатах самый мужественный из всех возможных решительных и мужественных видов. И даже, похоже, погладили пиджак на изображении.

Но получилось «как всегда». Самого Порошенко, который уже устал извиняться за то, что отождествляет Зеленского с Путиным, не ткнул носом в новую агитацию, которая, кстати, нарушает несколько норм украинского законодательства, только ленивый. А тут еще выяснилась наизраднейшая зрада. На одном из телеканалов провели опрос телезрителей после появления этих щитов. Вопрос задавали вроде бы невинный: повлияют ли дебаты кандидатов в президенты на выбор избирателей. А результаты оказались ошеломляющими: выяснилось, что за Порошенко хотят голосовать только 3% телезрителей. 93% высказались за Зеленского, а еще 4% признались, что их выбор будет зависеть от дебатов.

И щиты стали срочно демонтировать. А то Путин опять победит. Как это уже случилось в первом туре.